El nuevo móvil barato Samsung Galaxy A04 demuestra que las cámaras de alta resolución han llegado para quedarse

Samsung ha presentado su nuevo móvil barato: el Galaxy A04. Será posiblemente el teléfono de Samsung más económico del año, y aun así te ofrece una cámara de 50MP.

Durante el último par de años, casi todos los nuevos móviles baratos (opens in new tab) tenían una cámara principal de 48MP. Los fabricantes de smartphones usaban esto como gran punto de venta, ya que es algo que da a entender que el teléfono cuenta con una buena cámara. Véase que una alta cantidad de megapíxeles no significa necesariamente que una cámara sea buena, pero las marcas probablemente esperaban que la mayoría de la gente no fuera consiente de ello.

Sin embargo, en 2022 esto ha cambiado, ya que se han lanzado un montón de móviles económicos con cámaras de 50MP, y ahora, este un nuevo teléfono de Samsung (opens in new tab) demuestra que esta tendencia ha llegado para quedarse.

El Samsung Galaxy A04 acaba de ser anunciado por la compañía, aunque todavía no han revelado cuál será su precio. Ahora bien, basándonos en el Galaxy A03 del año pasado, este será probablemente el teléfono más barato de Samsung de 2022, ya que su predecesor cuesta 150€.

En la mayoría de las áreas, las especificaciones del teléfono dejan bien claro que estamos ante un móvil barato: tiene una pantalla HD de 6,5 pulgadas, no tiene lector de huellas dactilares y su chip no tiene ni nombre, así que será uno muy básico. Eso sí, tenemos una batería de una gran capacidad de 5.000mAh, lo cual es algo típico en dispositivos de esta gama de precio. La velocidad de carga no la han detallado.

La cantidad de almacenamiento nos ha sorprendido, ya que si bien hay versiones con 32GB o 64GB, también puedes optar por una variante con 128GB. Igualmente, la memoria RAM llega hasta los 8GB, siendo las opciones inferiores de 4GB y 6GB.

En cuanto a las cámaras, que son el tema principal de este artículo, por delante encontramos una de 5MP, mientras que en la parte trasera tenemos dos sensores: una cámara principal de 50MP y un sensor de profundidad de 2MP.

¿Por qué 50?

Como hemos comentado antes, este 2022 hemos visto un montón de móviles baratos que han llegado promocionando su cámara de 50MP, especialmente los de OnePlus, Realme y Motorola, sustituyendo así la tendencia anterior de incluir cámaras de 48MP en la mayoría de los modelos.

Vale la pena señalar que no todos los teléfonos con cámaras de 50MP utilizan los mismos sensores: tanto Samsung como Sony fabrican sensores para móviles de esta resolución, y los hemos visto un sinfín de veces.

Uno de ellos es el sensor IMX766 de Sony, que a principios de año venía en muchos teléfonos como el Realme 9 Pro+ (opens in new tab), pero desde entonces, hemos visto móviles de gama alta como el OnePlus 10T (opens in new tab)que se han lanzado con el mismo sensor. Este sensor impresiona porque es bastante grande, lo que significa que es muy bueno a la hora de captar colores, sobre todo en escenarios de poca luz. Sin embargo, el simple hecho de que veamos este sensor en tantos móviles baratos, sugiere que es un componentes bastante asequible.

La verdad es que nos alegramos de que las marcas hayan comenzado a cambiar los 48MP por 50MP, ya que aunque estamos hablando de una diferencia de megapíxeles muy pequeña, lo cierto es que por lo que hemos podido probar hasta ahora, la mejora se nota y las cámaras rinden mejor.

Esto es especialmente cierto cuando se trata de hacer fotos de noche, cosa que durante mucho tiempo ha sido el talón de Aquiles de muchos móviles (y todavía hay margen de mejora de sobra).

Sea como sea, estas cámaras de 50MP están actuando de puente entre los teléfonos más económicos y los mejores móviles del mercado (opens in new tab), haciendo que la fotografía de calidad sea un poco más accesible. Aunque es evidente que el Samsung Galaxy A04 no puede competir con el Galaxy S22 Ultra (opens in new tab), ya que es un móvil muy básico, lo más probable es que supere a su predecesor, el Galaxy A03, y puede ser una buena opción para aquellos que no necesiten mucho en un móvil, y que quieran gastar muy poco.