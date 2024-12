El Samsung Galaxy S25 podría recibir una útil herramienta de Google Pixel para mejorar la calidad de sonido de tus vídeos

Hemos visto un aluvión de herramientas y funciones de IA llegar a nuestros teléfonos este año, siendo una de las más interesantes la actualización de una función destacada del Pixel 8, el Borrador Mágico de Audio, que debutó en el Google Pixel 9, y ahora parece que Samsung quiere copiar los deberes de Google.

El Borrador Mágico de Audio es una herramienta de IA que, como su nombre indica, es una versión de audio del Borrador Mágico de Google para fotos. En lugar de eliminar o mover elementos de la imagen, permite ajustar la pista de audio de un vídeo grabado modulando el volumen del habla de diferentes sujetos, el ruido del viento y el ruido de fondo.

Ahora, el prolífico filtrador de Samsung Ice Universe ha publicado en Weibo (descubierto por Android Authority y traducido del chino) que la próxima versión de One UI 7 incluirá la versión de Samsung del borrador de audio de Google, compartiendo una captura de pantalla que muestra cómo se puede ajustar el audio de un vídeo grabado en un concierto.

Como con todas las filtraciones, debemos tomar esta con pinzas, entre otras cosas porque Ice Universe no comparte con precisión de dónde proviene su conocimiento y acceso a la función, explicando en su post que no hay «Necesidad de buscarlo en Beta1, no está ahí. Sólo la tengo yo».

¿Qué más nos deparan los Galaxy S25?

Samsung Galaxy S24 Ultra (Image credit: Samsung)

Aunque el Borrador de Audio esté realmente en camino, la gran pregunta es: ¿cuándo tendremos la próxima versión de One UI de Samsung? Lo ideal sería que el Borrador Mágico de Audio llegara cuando el Samsung Galaxy S25 haga su debut a principios del año que viene, ya que los rumores y el calendario tradicional de Samsung sugieren un lanzamiento en enero.

Sin embargo, como ha sido el caso con los lanzamientos de teléfonos, es posible que las nuevas herramientas serán primero S25 -exclusivo antes de hacer su camino a los dispositivos compatibles más antiguos- por lo que aquellos que presuman de Samsung Galaxy S24 o Galaxy Z Flip 6 podrían tener que esperar a que el borrador de audio de Samsung aparece en su dispositivo.

Además de un AI Audio Editor, las filtraciones apuntan a otras actualizaciones para los teléfonos que se lanzarán próximamente: el Samsung Galaxy S25 Ultra podría lanzarse como Samsung Galaxy S25 Note, los nuevos teléfonos podrían utilizar un chip Snapdragon 8 Elite y el modelo básico S25 podría tener 12GB de RAM para facilitar más y mejores funciones de IA integradas.

En cuanto sepamos más sobre los nuevos teléfonos de Samsung, te informaremos de las últimas novedades y, una vez que se hayan lanzado, publicaremos nuestros análisis en profundidad para ayudarte a decidir si alguno de los teléfonos S25 es el mejor smartphone para ti.