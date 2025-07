Nuevos Samsung Galaxy Z Fold 7 y Flip 7: diseño más fino, precio más elevado

Como es habitual en verano, Samsung ha presentado hoy sus nuevos teléfonos plegables. El Samsung Galaxy Z Fold 7 y el Galaxy Z Flip 7 son las estrellas del evento, y este año cuentan con la compañía del "más asequible" Samsung Galaxy Z Flip 7 FE. Esto es todo lo que necesitas saber sobre los tres móviles plegables.

Samsung Galaxy Z Fold 7: ridículamente fino y caro

(Image credit: Blue Pixl Media)

Cada año, Samsung pone a dieta su modelo Fold, pero este año podemos hablar sin rodeos de una auténtica operación bikini. En la imagen de arriba se ve lo ridículamente fino que es el Samsung Galaxy Z Fold 7 cuando está desplegado: apenas 4,2mm de grosor. Incluso cerrado solo mide 8,9mm. El peso también se ha reducido hasta los 215g, lo que lo hace incluso 3g más ligero que el Samsung Galaxy S25 Ultra.

Además, la pantalla exterior se ha ensanchado ligeramente y ahora tiene una proporción de 21:9. La mayor mejora, sin embargo, está probablemente en las cámaras. El Samsung Galaxy Z Fold 7 incorpora ahora la cámara de 200MP del Galaxy S25 Ultra. La cámara frontal exterior ofrece un ángulo de visión más amplio y la cámara interior vuelve a ser, por fin, una cámara frontal perforada de 10MP, en lugar de aquella decepcionante cámara de 4MP mal disimulada bajo la pantalla. La cámara gran angular y la teleobjetivo con zoom 3x siguen siendo las mismas. Es una lástima que el zoom no se haya mejorado, aunque sospechamos que Samsung ha hecho el teléfono tan fino que simplemente no había espacio para una mejor cámara teleobjetivo.

(Image credit: Blue Pixl Media)

No es ninguna sorpresa que el Samsung Galaxy Z Fold 7 esté equipado con el Snapdragon 8 Elite for Galaxy, el mismo procesador que ya conocíamos de la serie Samsung Galaxy S25. El dispositivo estará disponible en tres configuraciones: 12GB/256GB, 12GB/512GB y 16GB/1TB. Samsung ha dado prioridad a un diseño más fino, lo que significa que la batería vuelve a tener una capacidad de 4.400mAh. Gracias al chip más eficiente, la autonomía mejora ligeramente, pero no esperes milagros.

Y llega la noticia que nadie quiere oír: vuelve a haber una subida de precio. El Samsung Galaxy Z Fold 7 parte de los 2.109€ (con 256GB de almacenamiento), es decir, 100€ más que el Galaxy Z Fold 6. La versión con 512GB cuesta 2.229€ y la variante de 1TB se va hasta los 2.529€.

El Galaxy Z Fold 7 ya está en preventa, y se comenzará a enviar el 22 de julio.

IMPORTANTE: aprovecha la oferta de lanzamiento de Samsung, que ¡te dan el doble de almacenamiento gratis! Pincha aquí para más información.

Samsung Galaxy Z Flip 7: pantalla de cubierta más grande y batería de mayor capacidad

(Image credit: Blue Pixl Media)

En el Samsung Galaxy Z Flip 7 no se ha priorizado un diseño ultradelgado. El cambio más llamativo está en el exterior, donde la pantalla secundaria (la que está en la tapa) ahora se extiende de borde a borde y alcanza las 4,1 pulgadas, frente a las 3,4 del Galaxy Z Flip 6. Esta pantalla también tiene una tasa de refresco de 120Hz y un brillo máximo aumentado hasta los 2.600 nits. Incluso la batería ha crecido: ahora tiene una capacidad de 4.300mAh, es decir, 300mAh más que el año pasado.

La mayor pantalla externa permite nuevas funciones gracias al software renovado. Por ejemplo, ahora puedes usar Gemini directamente en la pantalla secundaria, y hay un widget específico para Now Brief. Además, el Samsung Galaxy Z Flip 7 es el primer modelo de esta serie que ofrece compatibilidad con Samsung DeX. Las cámaras no han cambiado, aunque Samsung afirma que su nueva “ProVisual Engine” debería ofrecer mejores resultados fotográficos.

(Image credit: Blue Pixl Media)

A diferencia de años anteriores, el Galaxy Z Flip 7 no lleva el último chip disponible de Snapdragon. En lugar del Snapdragon 8 Elite for Galaxy, que es el que lleva el Z Fold 7 y el que esperábamos para este modelo, incorpora un Exynos 2500. Es una decisión llamativa, especialmente porque incluso todos los modelos de la serie Galaxy S25 incluían el chip de Snapdragon. No está del todo claro cómo afectará esto al rendimiento del dispositivo; para saberlo, habrá que esperar a nuestro análisis completo.

Por último, no hay subida de precio en el caso del Flip. El Samsung Galaxy Z Flip 7 cuesta exactamente lo mismo que el Galaxy Z Flip 6. Parte de los 1.209€ con 256GB de almacenamiento, y el modelo de 512GB se vende por 1.329€.

El Galaxy Z Flip 7 ya está disponible para reserva, y llegará a las tiendas el 22 de julio.

ATENCIÓN, porque al igual que con el Z Fold 7, en la web de Samsung tienen la oferta de lanzamiento que te dan el doble de almacenamiento gratis. Eso quiere decir que ¡puedes ahorrar 120€! Pincha aquí para más información!

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE: simplemente, una versión renovada del Z Flip 6

(Image credit: Samsung)

El Samsung Galaxy Z Flip 7 FE completa el trío. Es la primera versión FE (Fan Edition) de la serie Flip de Samsung. Los dispositivos FE, como el Galaxy S24 FE y la Galaxy Tab S10 FE, son versiones más económicas de los modelos insignia de la compañía, que por menos dinero ofrecen las funciones más importantes de sus hermanos más caros. De esta forma, los interesados no tienen que pagar el precio más alto para disfrutar de las últimas novedades.

La mejor forma de describir la Galaxy Z Flip 7 FE es como una versión ligeramente renovada de la Galaxy Z Flip 6 del año pasado. Samsung ha cogido el diseño de la Galaxy Z Flip 6 (con la pantalla exterior más pequeña) y le ha integrado el nuevo software del Galaxy Z Flip 7. Aunque la pantalla exterior es más pequeña, podrás usar Now Brief en este nuevo modelo.

Curiosamente, Samsung no ha mantenido el mismo procesador, y en lugar del Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy del Z Flip 6, encontramos aquí un Exynos 2400, el mismo chip que se usa en el Galaxy S24. Por suerte, en nuestras pruebas vimos que la diferencia de rendimiento entre ambos procesadores no es muy grande.

Lo más emocionante lo dejamos para el final: el precio. Este móvil plegable “más barato” (sí, ya ves las comillas) parte de los 999€ para la versión básica con 128GB de almacenamiento. La versión con 256GB cuesta 1.059€ .

El Galaxy Z Flip 7 FE ya está disponible para reserva (desde el 9 de julio a las 16:00), y se enviará oficialmente a partir del 22 de julio de 2025.

Y sí, también está la oferta de lanzamiento en la web de Samsung que te dan el doble de almacenamiento gratis. ¡Aprovéchala! Pincha aquí para más información.