La peor función del iPhone 14 Pro está a punto de mejorar

Junto con la Dynamic Island (opens in new tab) y una cámara de 48MP, una de las mayores novedades que ofrecían el iPhone 14 Pro (opens in new tab) y el iPhone 14 Pro Max (opens in new tab) era la pantalla siempre encendida, aunque la implementación de esta característica por parte de Apple ha resultado controvertida. Sin embargo, pronto podría haber una solución para aquellos que quieren una pantalla siempre encendida, pero no de la forma en que Apple la ofreció inicialmente.

La implementación actual de la pantalla siempre encendida de Apple básicamente atenúa la pantalla de bloqueo, pero sigue siendo en color, y sigue mostrando todo, lo que no es del gusto de todos. Más adelante explicaremos por qué, pero la gran novedad es que la beta 3 de iOS 16.2 incluye una opción para personalizar la pantalla siempre activa.

Ahora, en lugar de simplemente tenerla activada o desactivada, hay dos opciones adicionales: una para elegir si se muestra o no el fondo de pantalla, y otra que permite elegir si se muestran o no las notificaciones.

Si desactivas ambas, la pantalla siempre activa mostrará la hora y los widgets de la pantalla de bloqueo sobre un fondo negro (descubierto por 9to5Mac (opens in new tab)), lo que da una apariencia mucho más parecida a las pantallas siempre activas de los teléfonos Android. Además, es el tipo de implementación que los descontentos con la versión actual han estado pidiendo a gritos.

Looks nice, but I’ll stick with the fun and colorful option. https://t.co/dSmgX9P9C9 pic.twitter.com/SRIXMpzub8November 15, 2022 See more

Puedes comprobar cómo se ve en el tuit de arriba, de Chance Miller, el editor en jefe de 9to5Mac. Por supuesto, a algunas personas les gusta la implementación actual de Apple, pero la versión que se encuentra en esta beta te permite tener cualquiera de las dos versiones, así que nadie se va a perder.

Dicho esto, como ocurre con cualquier software beta, siempre existe la advertencia de que esta función podría no llegar a la versión final, pero creemos que es probable que lo haga, y con iOS 16.2 que probablemente se lanzará antes de finales de año, no deberíamos tener que esperar mucho.

Demasiado brillo y demasiado gasto de batería

Los problemas que la gente tiene con la versión actual de Apple de una pantalla siempre activa son varios, pero uno de los principales problemas es que de un vistazo, o por el rabillo del ojo, puede parecer que la pantalla está encendida, que suele indicar que una nueva notificación ha llegado y podría necesitar tu atención.

Eso, por supuesto, es molesto, y una pantalla llena de notificaciones y otros datos (como puede ser la pantalla siempre encendida) no es lo que la mayoría sienten que necesitan de la función.

Además, al mostrar toda la pantalla de bloqueo, incluso atenuada, la pantalla siempre activa de Apple puede suponer un notable gasto de batería. Está por ver si la nueva versión de la beta de iOS 16.2 consume menos batería, pero parece probable.

Así que, junto con el reciente lanzamiento de la función SOS de emergencia de Apple, esta actualización debería hacer que la experiencia diaria de usar los mejores iPhones sea aún mejor.