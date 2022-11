Los mejores televisores para ver el Mundial de Fútbol 2022: las mejores ofertas de hoy en pantallas deportivas

(opens in new tab)

Included in this guide:

El Mundial de Fútbol Qatar 2022 comienza el 20 de noviembre, lo que significa que todavía estás a tiempo de actualizar tu televisor para tener una pantalla que lleve tu experiencia de visionado de los partidos a un nuevo nivel.

Para ayudarte, hemos elegido cuatro de las mejores TVs (opens in new tab)para ver el Mundial, y lo mejor de todo, es que con el Black Friday (opens in new tab)a la vuelta de la esquina, ya hay disponible un montón de fantásticas ofertas para que puedas conseguir tu nuevo televisor por mucho menos dinero.

Las ofertas del Black Friday en televisores han empezado pronto, así que puedes elegir un gran televisor con un gran descuento, ahorrándote una cantidad de dinero impresionante, y que te llegue a tiempo para ver el fútbol. Todas nuestras ofertas de televisiones para el Mundial incluyen modelos de todos los tamaños, desde pantallas LCD más compactas y económicas hasta opciones QLED y OLED de gran tamaño, por lo que se adaptan a cualquier presupuesto y a cualquier tipo de experiencia visual que estés buscando.

Los factores más importantes a la hora de establecer que una TV sea perfecta para ver el fútbol son que ofrezca un gran escalado de HD a 4K, un excelente manejo del movimiento y un buen brillo.

La mayoría de los mejores televisores de la actualidad (opens in new tab)ofrecen estos aspectos, pero si te pones a elegir un modelo entre todas las muchas ofertas en televisores que hay con motivo del Black Friday, te recomendamos que te asegures de tenerlos en cuenta. Sea como sea, en este artículo hemos reunido nuestras recomendaciones.

Ofertas en TVs para ver el Mundial de Fútbol - Enlaces rápidos

Las mejores televisores para ver el Mundial de Fútbol del Black Friday 2022

(Image credit: Sony)

1. Sony XR-A95K La mejor TV en calidad de imagen que puedes comprar a día de hoy Tamaños: 55 y 65 pulgadas | Resolución: 4K | Tecnología de pantalla: QD-OLED | Smart TV: Google TV | Tasa de refresco: 120Hz 2029 € (opens in new tab) en Devoraprecios (opens in new tab) 2072 € (opens in new tab) en Electronica Vicente (opens in new tab) 2299 € (opens in new tab) en Amazon (opens in new tab) Imágenes y sonido impresionantes Calidad de construcción excepcional Cara Solo disponible en dos tamaños

Este televisor Sony de 2022 podría ser el mejor televisor de la historia, lo que lo convierte en una de las mejores ofertas de televisiones para el Mundial. Esta pantalla de gama alta cuenta con una calidad de construcción excepcional, con una calidad de imagen que es de lo más impresionante que hayamos visto jamás. En especial, Sony tiene una buena forma de procesar el movimiento, lo que es algo crucial cuando estás viendo a los jugadores corriendo de un lado a otro de la pantalla.

Se trata de un televisor QD-OLED, lo que significa que aprovecha al máximo tanto los paneles OLED (maravillosos tonos oscuros y control del brillo) como el filtrado Quantum Dot (mejora del color y el contraste).

La tecnología de sonido Acoustic Surface Audio de Sony hace vibrar literalmente la pantalla para que emita sonido; eso quiere decir que aunque no competirá con una barra de sonido (opens in new tab)Dolby Atmos dedicada, sin duda será perfecto para escuchar los gritos de los aficionados en tu salón. La capacidad de reconocimiento de voz también facilitará que puedas controlar la reproducción desde la comodidad de tu sofá.

Es un televisor ciertamente caro, aunque por ese dinero también obtendrás funciones premium de primera calidad como HDMI 2.1, velocidad de fotogramas de 120Hz y VRR, aunque solo en dos puertos.

(Image credit: LG)

2. LG C2 Calidad OLED impresionante en una gran cantidad de tamaños Tamaños: 42, 48, 55, 65, 77 y 83 pulgadas | Resolución: 4K | Tecnología de pantalla: OLED | Smart TV: webOS | Tasa de refresco: 120Hz specifications Screen Size 42-inch - 77-inch Screen Type OLED HDR HDR Read more ▼ 1879 € (opens in new tab) en PcComponentes ES (opens in new tab) 5799 € (opens in new tab) en PcComponentes ES (opens in new tab) Revisar Amazon (opens in new tab) Impresionante calidad de imagen Diseño ultrafino El audio se queda en "aceptable" Algunos tamaños tienen más brillo que otros

El LG C2 es uno de los mejores televisores de la actualidad: sus imágenes no son tan potentes como las del Sony A95K, pero cuesta muchísimo menos. Cuenta con una impresionante pantalla OLED con un procesador Alpha a9 Gen. 5, que ofrece imágenes increíbles, procesamiento de movimiento y colores vibrantes en cada píxel. Por este precio, podrás disfrutar de un nivel de calidad de imagen realmente asombroso, incluyendo un buen procesamiento de movimiento y una pantalla de 120Hz para hace que todo se vea muy claro incluso cuando la acción se vuelve muy rápida.

Además, la plataforma webOS es una de las mejores del sector, lo que facilita la navegación por tus canales y aplicaciones favoritas. La calidad del sonido también es amplia, con 40W de volumen y un sistema de altavoces de 2,2 canales, perfectamente bueno para los deportes, aunque puede que se pierda algún matiz cuando se use para ver una película de acción en Netflix. También tiene cuatro puertos HDMI 2.1 perfectos para jugar a juegos de última generación.

(Image credit: Samsung)

3. Samsung QN85B La mejor TV a este precio para disfrutar de un brillo fantástico incluso en lugares muy iluminados Tamaños: 55, 65, 75 y 85 pulgadas | Resolución: 4K | Tecnología de pantalla: Neo QLED mini-LED | Smart TV: Tizen | Tasa de refresco: 120Hz 1038,40 € (opens in new tab) en Phone House ES (opens in new tab) 1287 € (opens in new tab) en Devoraprecios (opens in new tab) 1322 € (opens in new tab) en Electronica Vicente (opens in new tab) Nivel de brillo y color excelentes Buen sonido No tiene Dolby Vision El contraste no es tan bueno como en las OLED

El Samsung QN85B es un televisor con un nivel de brillo asombroso para su precio, lo que vendrá muy bien a los aficionados al fútbol que vean los partidos en salas luminosas durante el día, ya que los colores no se pierden tan fácilmente como en otros modelos y los reflejos son menos problemáticos.

Aunque el QN85B no puede igualar a los paneles OLED en cuanto a tonos negros, sí que gana en el departamento de brillo, asegurando que las imágenes sean vívidas y visibles durante todo el día, en vez de solo ofrecerte condiciones de visión perfectas cuando la habitación se oscurezca.

Además, esta pantalla de Samsung cuenta con seis altavoces con tecnología Object Tracking Sound que ayuda a que la salida de audio coincida con su fuente en la pantalla, ayudando a que la acción sea más envolvente. (Eso sí, no esperes demasiada respuesta de graves, ni Dolby Vision HDR).

(Image credit: Samsung)

4. Samsung Q60B La mejor televisión económica para ver el Mundial del Fútbol Tamaños: 43, 50, 55, 60, 65, 70, 75 y 85 pulgadas | Resolución: 4K | Tecnología de pantalla: QLED | Smart TV: Tizen | Tasa de refresco: 60Hz 533,54 € (opens in new tab) en Phone House ES (opens in new tab) 755 € (opens in new tab) en Conrad Electronic (opens in new tab) 799 € (opens in new tab) en PcComponentes ES (opens in new tab) Buena calidad de imagen 4K Intensos colores QLED Buen precio Contraste promedio Tasa de refresco se queda en 60Hz

¿Buscas un televisor que te ofrezca una gran experiencia al ver el Mundial de Fútbol, pero que no te cueste un ojo de la cara? Entonces echa un vistazo a esta TV Samsung de gama media, la Q60B, ya que puede ser perfecta para ti. La pantalla QLED te ofrecerá un color y un contraste mejorados respecto a los modelos LCD más baratos, aunque carece de las impresionantes luces de fondo de las pantallas de más alto nivel: no está a la altura de OLED o Neo QLED cuando se trata de brillo o profundidad cinematográfica.

Sin embargo, Samsung es una marca de televisores fiable con un buen nivel de partida de calidad de imagen incluso en este rango de precios, y la amplia oferta de distintos tamaños de pantalla te dará mucha flexibilidad para elegir el modelo adecuado para tu hogar. El procesamiento de movimiento de Samsung es bueno, aunque adquirir un televisor de este precio implica una pantalla de 60Hz en vez de 120Hz, por lo que el movimiento es un poco menos fluido y claro. Pero si quieres una pantalla grande y potente que pueda mostrar el espectáculo de un estadio deportivo a toda potencia, esta es una televisión que te ofrece mucho por su precio.