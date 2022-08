La fecha de la beta de Call of Duty: Modern Warfare 2 se retrasa para Xbox

Se han revelado las fechas de la prueba beta de Call of Duty: Modern Warfare 2, lo que da a los fans de PlayStation algo por lo que emocionarse, pero deja a los jugadores de Xbox un poco fríos.

Antes de su fecha de lanzamiento en octubre, Call of Duty: Modern Warfare 2 se podrá jugar en dos fines de semana de beta abierta. Según Activision (opens in new tab), el avance permitirá a los jugadores probar un puñado de mapas, modos y armas, así como otras "innovaciones y sorpresas". También se podrán desbloquear varias recompensas, que se trasladarán al juego completo en su lanzamiento.

La primera prueba beta se desarrollará del 18 al 20 de septiembre, pero solo está disponible para los jugadores de PS5 y PS4. Si reservas el juego en un sistema PlayStation, podrás participar incluso antes, el 16 de septiembre. Activision ha confirmado que no es necesario tener una suscripción activa a PS Plus para participar.

La segunda prueba beta se desarrollará entre el 24 y el 26 de septiembre, y está abierta a los jugadores de PlayStation, Xbox y PC. Los jugadores de PlayStation podrán participar desde el 22 de septiembre, al igual que los que hayan reservado el juego para Xbox Series X|S, Xbox One o PC. Si estás en Xbox, será necesaria una suscripción a Xbox Live Gold o Xbox Game Pass para participar. Sin embargo, la beta será compatible con el juego cruzado, para que puedas jugar con tus amigos en todos los sistemas.

A continuación, hemos reunido todas las fechas y horas de inicio de las pruebas beta. Todavía no se ha anunciado la hora de finalización de cada sesión.

Beta de Call of Duty: Modern Warfare 2 - fin de semana uno, exclusivo para PlayStation

Acceso anticipado al pedido Fecha de inicio: 16 de septiembre Hora de inicio: 7pm (hora de Madrid) Fecha de finalización: 17 de septiembre

Beta abierta Fecha de inicio: 18 de septiembre Hora de inicio: 7pm (hora de Madrid) Fecha de finalización: 20 de septiembre



Beta de Call of Duty Modern Warfare 2: segundo fin de semana

Beta abierta de PlayStation Fecha de inicio: 22 de septiembre Hora de inicio: 7pm (hora de Madrid) Fecha de finalización: 26 de septiembre

Acceso anticipado para Xbox y PC Fecha de inicio: 22 de septiembre Hora de inicio: 7pm (hora de Madrid) Fecha de finalización: 26 de septiembre

Beta abierta para Xbox y PC Fecha de inicio: 24 de septiembre Hora de inicio: 7pm (hora de Madrid) Fecha de finalización: 26 de septiembre



Cómo apuntarse a la beta de Call of Duty: Modern Warfare 2

(Image credit: Activision Blizzard)

La forma más fácil de conseguir una plaza en las próximas pruebas beta de Call of Duty: Modern Warfare 2 es reservar el juego. Una vez que lo hagas, Activision te enviará por email un código de beta que podrás canjear en este portal online (opens in new tab).

Pero no hace falta que gastes el dinero todavía. Activision ya había regalado códigos de la beta durante la retransmisión del Campeonato de Call of Duty el 7 de agosto, y dice que seguirá ofreciendo "más oportunidades para recibir códigos de la beta de Acceso Anticipado" en las próximas semanas.

Esperamos que se regalen más códigos el 15 de septiembre, cuando Activision celebre su presentación de Call of Duty: Next. Anunciado como un gran evento de la franquicia durante el cual "se revelará el futuro de Call of Duty", podemos esperar escuchar más detalles sobre Modern Warfare 2, Call of Duty: Warzone 2, y el spin-off móvil del battle royale.

Los jugadores de PlayStation recibirán un trato especial para la próxima beta de Modern Warfare 2 debido al acuerdo de exclusividad que mantienen desde hace tiempo Sony y Activision. Sin embargo, Sony no disfrutará de ese acuerdo de exclusividad para siempre. Si la propuesta de adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft se lleva a cabo, el propietario de Xbox se hará con la licencia de Call of Duty.

Microsoft afirma que respetará los acuerdos existentes entre Activision y Sony, pero es probable que algunos contenidos se conviertan en exclusivos para los jugadores de Xbox en el futuro, al igual que Starfield se convirtió en exclusivo para Xbox después de que Microsoft comprara Bethesda.