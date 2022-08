La secuela de Joker por fin tiene fecha de estreno, pero tendremos que esperar un tiempo

La esperada secuela de Joker ya tiene fecha de estreno y título confirmado.

Según Deadline (opens in new tab), la producción de la secuela, que ahora se titula formalmente Joker: Folie à Deux (opens in new tab), comenzará en diciembre, y la película llegará a los cines el 4 de octubre del 2024.

La fecha de estreno estaba prevista para una película de DC sin título, que ahora se ha revelado como la segunda entrega del Arthur Fleck de Joaquin Phoenix.

Como se informó anteriormente, se espera que Lady Gaga protagonice junto a Phoenix el papel de Harley Quinn, el interés amoroso del Joker desde hace mucho tiempo y que la secuela se aleje del drama descarnado del original y se convierta en un musical (opens in new tab).

Folie à Deux es un término psiquiátrico que se refiere a la psicosis compartida entre dos o más individuos debido a la proximidad, lo que insinúa el potencial de una historia de amor trágica y retorcida entre el Joker de Phoenix y la Harley Quinn de Gaga.

Vuelve Todd Phillips, que dirigió la original, y ha coescrito el guión con Scott Silver.

En el informe de Variety (opens in new tab) sobre la secuela, se indica que Phoenix ganará 20 millones de dólares por retomar su papel, sin que se hayan revelado aún detalles sobre el sueldo de Gaga.

Todavía no se han revelado detalles de la trama de la secuela, ni se ha hablado de quién compondrá las canciones del musical. Hildur Guðnadóttir ganó un Oscar por su partitura para la primera película, pero aún no se sabe si volverá o si se contratará a un tipo de musical más experimentado.

¿Un gran impulso para el universo DC?

Joker es una película difícil de clasificar. Por un lado, es una propiedad de DC, un personaje de DC, y Warner Bros se alegró mucho con los mil millones de dólares que hizo en la taquilla. Pero parece que siempre estuvo destinada a ser una sola entrega.

A pesar de las numerosas referencias al amplio mundo de Batman en la película de Phillips, la ambientación y el estilo del Joker y la clasificación R hacían poco creíble que de repente apareciera el Batman de Ben Affleck.

La secuela de The Batman está en fase de preproducción, y el director Matt Reeves ya ha descartado la posibilidad de cualquier cruce con el Joker de Phoenix. En gran medida, esto se debe a que Reeves parece tener sus propios planes para el personaje en su propia franquicia.

En lo que respecta a la coherencia, las películas de DC siempre han ido a la zaga del Universo Cinematográfico de Marvel (opens in new tab), con intentos sin éxito, como la Liga de la Justicia y el Escuadrón Suicida. De hecho, cuando a los personajes se les ha permitido estar solos, sin uniones con otros héroes (o villanos), es cuando realmente han florecido y Joker es un ejemplo perfecto de ello.

En resumen, es poco probable que veas al Bruce Wayne de Robert Pattinson haciendo un dúo con el Joker de Phoenix en Folie à Deux, por muy curioso que fuera.