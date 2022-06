Joker 2 podría ser un musical, Lady Gaga estaría en conversaciones para interpretar a Harley Quinn

La semana pasada informamos de que el director Todd Phillips y la estrella Joaquin Phoenix habían confirmado la secuela de Joker (opens in new tab) cuando ambos revelaron en las redes sociales su título oficial, Joker: Folie à Deux.

El título por sí solo nos dio mucho que especular en cuanto a la historia de la película, sin embargo, nunca podríamos haber predicho este giro: según una exclusiva de The Hollywood Reporter (opens in new tab), Joker: Folie à Deux podría ser en realidad un musical, con Lady Gaga en conversaciones para protagonizar a Harley Quinn junto al Joker de Phoenix.

Como ya comentamos en nuestro anterior artículo, Folie à Deux es un término psiquiátrico que se refiere a la psicosis compartida entre dos o más individuos debido a su proximidad. Con esta noticia, parece que tenemos la confirmación de que los individuos en cuestión serán Joker y Harley.

Por supuesto, nada es definitivo: THR dice que Phoenix está todavía en negociaciones para la película y aún no ha cerrado el trato.

Por qué un musical tiene sentido para el Joker

Aunque puede que no sea la dirección que los fans esperaban que tomara Joker 2, nos parece un enfoque inspirado por parte de Phillips y el coguionista Scott Silver, que nunca quisieron tomar una ruta obvia con una posible secuela.

De hecho, diríamos que la posibilidad de que este Joker se ponga a cantar es el siguiente paso lógico para el personaje, que a menudo se expresaba a través de la danza en la primera película (¿quién podría olvidar los inquietantes pasos que Arthur bailó tras sus primeros asesinatos, o el júbilo absoluto de su baile en la escalera tras su transformación total en Joker?

Y aunque Phillips nunca ha dirigido un musical, la primera película del Joker ya demostró que puede operar con éxito fuera de su zona de confort, que suele ser la comedia. Tampoco estaría del todo fuera de su ámbito: antes de Joker, la productora de Todd Phillips y Bradley Cooper se anotó un gran triunfo comercial y de crítica con 'Ha nacido una estrella', que supuso su primera colaboración con Lady Gaga.

No se nos ocurre una mejor opción para interpretar esta versión más dramática de Harley Quinn que Lady Gaga. Aunque es evidente que Margot Robbie ha dejado una huella en el personaje, su versión de Harley existe en un universo en el que Jared Leto interpreta a un Joker totalmente diferente, y parecería completamente fuera de lugar frente a la interpretación de Phoenix. La participación de Gaga también garantizaría una banda sonora llena de temazos, algo esencial para cualquier musical.

Dicho esto, todo dependerá de que Phoenix llegue a un acuerdo con Warner Bros y firme oficialmente el proyecto. Hasta entonces, simplemente tenemos que esperar y ver cómo se desarrolla todo.