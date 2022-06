La secuela de Joker está prácticamente confirmada por Todd Phillips y Joaquin Phoenix

Por regla general, cualquier película que supere los mil millones de dólares en la taquilla mundial tiene prácticamente garantizada una secuela, especialmente cuando se trata de una película de cómics. Sin embargo, Joker, la película de 2019 con calificación R y ganadora del Oscar, está muy lejos de ser la película habitual de DC, y tiene tanto en común con Aquaman como lo tiene Frozen con Aliens.

Dicho esto, los rumores sobre una posible secuela de Joker se han mantenido bastante constantes desde el estreno de la película, y ahora el director Todd Phillips y la estrella Joaquin Phoenix prácticamente han confirmado que la secuela seguirá adelante a través de Instagram (opens in new tab).

En la primera de las dos imágenes compartidas por Phillips, podemos ver la portada de su guion terminado de la secuela de Joker, una vez más coescrito por Scott Silver, revelando que su título oficial es 'Joker: Folie á Deux'. A continuación, una foto de Phoenix leyendo el guion.

A post shared by Todd Phillips (@toddphillips) (opens in new tab) A photo posted by on

No es cosa de risa

Quizá te preguntes el por qué del subtítulo en francés de la película sobre el guion de Phillips. Folie á Deux (que se traduce como locura para dos) es un término psiquiátrico real que se refiere a la psicosis compartida debido a la proximidad, a menudo entre miembros de la familia. También se conoce como trastorno de delirio compartido.

En cuanto a lo que esto podría significar para la historia de la película, parece probable que el Joker se apoye en otro personaje con problemas similares en la película. Queda por ver si se trata de Harley Quinn, de Batman o de algún otro personaje. Nosotros apostaríamos por la tercera opción, pero todo es posible.

En cuanto a la posibilidad de que la película se lleve a cabo, las probabilidades son altas. Dado que Phillips se siente lo suficientemente seguro como para compartir las imágenes anteriores, tenemos que asumir que a Phoenix le gustó lo que leyó y que la película tiene prácticamente luz verde para seguir adelante. En este punto sería la mayor decepción del mundo si el exigente actor decidiera pasar del proyecto.

Afortunadamente, Phoenix se ha mostrado abierto a la posibilidad de una secuela en el pasado, habiendo declarado a The Playlist (opens in new tab) que "Hay algunas cosas que podríamos hacer con este tipo y podríamos explorar más en profundidad".

Por supuesto, te aconsejamos que esperes al anuncio oficial de Warner Bros antes de celebrarlo, pero ni siquiera nosotros podemos contener la emoción.