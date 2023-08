Baldur's Gate 3 saldrá en Xbox "entre septiembre y noviembre", según Swen Vincke

El CEO de Larian Studios y director de Baldur's Gate 3, Swen Vincke, ha revelado que el RPG se lanzará en Xbox Series X|S antes de diciembre, ya que el equipo está "realmente muy cerca" de tener el juego listo.

La semana pasada, Vincke confirmó que "hemos encontrado una solución que nos permite llevar Baldur's Gate 3 a los jugadores de Xbox este año", después de que el lanzamiento del título en las dos consolas se retrasara inicialmente debido a obstáculos técnicos. También se ha revelado que la versión Xbox Series S ya no incluirá el modo cooperativo a pantalla partida en su lanzamiento.

En una nueva entrevista con IGN, Vincke ha revelado que ahora que se ha encontrado esta solución, "no debería llevar tanto tiempo" sacar el enorme RPG y ponerlo en manos de los usuarios de Xbox: "Estamos en el 2023. Y el 2023 se está acabando, así que en mi opinión ya es bastante preciso", dijo Vincke. "Entre septiembre y noviembre... Así que, honestamente, tan rápido como podamos".

(Image credit: Larian Studios)

Sin embargo, antes de que Larian Studios se centre por completo en el lanzamiento para Xbox, el equipo va a mantener su centro de atención en la próxima versión para PS5, para luego pasar a los parches para el juego en PC. Sin embargo, Vincke aclara que "la versión de Xbox Series X ya estaba en buen estado la última vez que la miré".

"Hay un montón de cosas que tienen que pasar para finalizarla", explicó. "Pero creo que desde el punto de vista del contenido y desde el punto de vista técnico, estamos realmente muy cerca".

Y continuó: "Ya estaba en marcha antes, así que no debería llevar tanto tiempo. Eso no significa que no vayamos a intentar que funcione también a pantalla partida, porque, como ya he dicho, el equipo sigue optimizando para todas las plataformas, porque queremos llegar a los 60fps en todas ellas."

Por ahora, los fans tendrán que permanecer atentos para saber cuándo saldrá exactamente Baldur's Gate 3 para Series X|S, pero por lo que parece, no tendremos que esperar mucho más.