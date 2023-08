Baldur's Gate 3 supera a Zelda Tears of the Kingdom y se convierte en el juego mejor valorado del 2023

Baldur's Gate 3 ha desbancado a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom del primer puesto y se ha convertido en el juego mejor valorado de 2023.

Mientras algunos pensaban que Nintendo le había robado la corona con el espectacular The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Baldur's Gate 3 se ha colocado en primera posición en Metacritic, con una puntuación total de 97/100, superando a Tears of the Kingdom por un solo punto.

Naturalmente, esto no es inamovible: las puntuaciones de Metacritic cambian de vez en cuando, sobre todo cuando un juego acaba de salir al mercado y las puntuaciones de la crítica siguen llegando. En consecuencia, es posible que Zelda se lleve la palma, ya que es probable que la mayoría de sus puntuaciones críticas, si no todas, ya estén disponibles, lo que le otorgaría una puntuación de 96/100. Baldur's Gate 3, por su parte, sólo tiene 21 puntos en Metacritic.

(Image credit: Larian Studios)

Dicho esto, es un logro impresionante para Larian Studios, sobre todo porque Baldur's Gate 3 también reina en lo que respecta a las puntuaciones más altas de los usuarios.

Por segundo fin de semana consecutivo, Baldur's Gate 3 es también el segundo juego más jugado en Steam en las últimas 24 horas, con más jugadores simultáneos este fin de semana que Dota 2 y PUBG: Battlegrounds. De todos los juegos de Steam, solo CS:GO ha tenido más jugadores simultáneos en las últimas 24 horas.

"Jugué con un personaje durante 50 horas en PC. No fue suficiente para terminar el juego, y todavía estoy en la fase inicial o media del segundo acto, pero es más que suficiente para hacerse una idea de la magnitud y profundidad del juego", dijo nuestro redactor jefe, Jake, sobre el esperado RPG, al que otorgó cinco de cinco estrellas.