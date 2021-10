La escasez mundial de tecnología que robó la Navidad

Si esperabas encontrar algunas ofertas en la tecnología que todos buscan, como una PS5 o un nuevo MacBook para Navidad, en las rebajas del Black Friday o en el Cyber Monday de este año, puede que tengas que enfrentarte a la dura realidad.

El silicio, un elemento presente en casi todos los productos tecnológicos importantes en estos días, escasea debido a la alta demanda y los problemas de fabricación causados por la pandemia del Covid-19. Esto ha provocado que el coste de producción se incremente en un alarmante 300%, según informó Bloomberg. Bajo nivel de silicio = bajo stock de productos para todo lo que lo usas, lo que significa que las rebajas de este año pueden ser una gran decepción.

Sin stock y sin tiempo

Hay varias razones por las que esto afectará a los minoristas en los próximos meses. En primer lugar, que la inflación de precios es el resultado de una alta demanda que se encuentra con una baja disponibilidad, de lo que ya nos habíamos dado cuenta por la dificultad para comprar ciertos productos como algunas de las mejores tarjetas gráficas en este momento.

Y, por supuesto, si la producción se está volviendo más cara para los fabricantes, es comprensible que tengan menos ganas de hacer un buen descuento en sus productos en las semanas previas a la Navidad. Como ellos dicen, estas cosas se venderán solas.

También hay bastantes pruebas que indican que la fabricación de tecnología pasa por unos meses difíciles, y compañías como Nvidia y AMD afirman que la producción actual está afectada por la demanda de silicio en todo el mundo de la tecnología, y es poco probable que la disponibilidad mejore hasta mediados o finales del 2022. De hecho, el director ejecutivo de Intel, Pat Gelsinger, predice que es posible que no veamos una mejora en la disponibilidad de chips hasta el 2023.

También conocimos hace unos días que, a pesar del crecimiento masivo en los envíos de Mac en la primera parte del 2021, un aumento del 115% para el primer trimestre de 2021 para ser exactos, potenciado sin duda por el lanzamiento del nuevo MacBook Air y el MacBook Pro de 13 pulgadas con tecnología del chip M1 de Apple: es probable que los nuevos envíos de Mac experimenten una gran caída en la primera mitad del 2022, según el analista de Apple Ming-Chi Kuo.

Casi todo se fabrica con algo de silicio en estos días, desde coches y videoconsolas hasta electrodomésticos inteligentes y componentes informáticos, por lo que hay una cola muy grande en la producción global para el poco silicio que se está produciendo.

Dado que no es probable que estos problemas de producción mejoren durante meses, y ahora la noticia de que la producción en sí se está volviendo cada vez más cara, te resultará difícil comprar productos como la PS5 o una tarjeta gráfica GeForce RTX 3080 a su precio normal, y mucho menos con cualquier descuento.

Podemos esperar que los fabricantes de productos asuman el coste extra del silicio, por ahora, pero si Sony tiene que pagar demasiado para fabricar suficientes consolas para navidades, es probable que no quiera perder más beneficios reduciendo el precio de un producto que ya de por sí tiene una gran demanda.

Análisis: ve con cuidado, pero que no cunda el pánico

Hemos estado informando sobre los problemas de la producción de silicio durante varios meses, así que no te hagas ilusiones de que la situación vaya a mejor pronto. No queremos decir "os lo advertimos", pero este no es un problema que vaya a resolverse fácilmente, ya que una combinación de diferentes factores dio como resultado este caos, aunque para ser sinceros, solo tenemos que vivir con él por un tiempo.

Si quieres comprar algún regalo tech este año para vacaciones, debes estar atento a la disponibilidad actual. Si lo que buscas ha estado agotado durante semanas, dependes de las actualizaciones de disponibilidad (como las de nuestro propio Matt Swider, que realiza un seguimiento del stock de PS5), y si se ha lanzado recientemente es posible que quieras comprarlo en la primera oportunidad que tengas en vez de esperar a ver si puedes ahorrarte algo de dinero durante el Black Friday o el Cyber Monday.

Habrá gente esperando las rebajas de todos modos, por lo que incluso si el producto que has estado mirando durante tanto tiempo está tan demandado que no tiene ningún descuento, la competencia podría volverse más dura cuanto más esperes.

Esto no se aplica a todo el mundo de la tecnología, pero usa el sentido común e investiga un poco antes de comprarlo todo por adelantado. Existe la posibilidad de que productos como barras de sonido, auriculares y los propios dispositivos de Amazon estén disponibles a un precio más económico en las próximas semanas si puedes ir a algunas tiendas online diferentes y poner uno en tu carrito ahora mismo.