Este portátil fino y ligero con gráfica RTX 4090 podría convertirse en el mejor de 2023

El CES 2023 estuvo repleto de excelentes nuevos portátiles gaming con especificaciones de la más alta gama, que han ampliado los límites de lo que estos dispositivos pueden lograr. Pero entre todos ellos destaca el Asus ROG Zephyrus G14, un dispositivo precioso, ligero y delgado de 14 pulgadas con una CPU AMD Ryzen 9 Zen 4 y una GPU NVIDIA RTX 4090.

No sólo las especificaciones han sido mejoradas respecto al modelo del año pasado, sino que además han incorporado una cámara de vapor y refrigeración por metal líquido para enfriar el portátil durante las sesiones de juego más intensas. La pantalla en sí no se queda atrás, ya que es una pantalla LED QHD con una impresionante tasa de refresco de 165Hz y un tiempo de respuesta de 3ms, apta para cualquier jugador, excepto para los más extremos.

Ahora bien, el aspecto más chulo y distintivo del nuevo Zephyrus G14 es la función AniME Matrix, que permite mostrar animaciones e incluso mini-juegos en la tapa del portátil. Puedes configurar lo que se muestra a través de un programa, y es sorprendentemente flexible. Cuando pudimos probar esto en el CES, el representante nos lo mostró creando primero un logo, y luego mostrando la palabra "TechRadar" como un texto flotante (puedes verlo en el vídeo que está justo aquí encima).

Asus ROG Zephyrus G14: Precio y disponibilidad

El Zephyrus G14, junto con los demás portátiles ROG Zephyrus, estará disponible en el segundo trimestre de 2023. Sin embargo, todavía no nos han dado las fechas exactas del lanzamiento, ni la disponibilidad en cada país, ni los precios. Lo más probable es que esa información nos la den más cerca de la ventana de lanzamiento.

Una vez que esa información sea revelada, nos aseguraremos de informaros al respecto, así que mantente al tanto de futuros artículos relacionados con este portátil y el resto de la próxima gama de Asus.

Asus ROG Zephyrus G14: Diseño

Aunque las opciones de color se limitan a blanco o negro, el portátil en sí es elegante y tiene una forma sorprendentemente ligera y delgada teniendo en cuenta las especificaciones que puede equipar. La versión más pesada del portátil, el modelo AniMe Matrix, pesa 1,7Kg aproximadamente, y no se nota casi nada.

El chasis es de aleación de magnesio, y los laterales y las esquinas están pulidos con un fino brillo, lo que le da un acabado impresionante que realza el portátil. El modelo AniMe Matrix cuenta con una parte trasera especial que le permite mostrar sencillas animaciones, que se programan a través de un software disponible para descargar en el portátil. Es una función divertida que seguro que llama mucho la atención, aunque si prefieres no incluirla existen modelos sin ella.

El teclado del Asus ROG Zephyrus G14 está preparado para largas sesiones de escritura con un tacto suave, teclas de buen tamaño y una distancia de 1,7 mm entre ellas. El panel táctil es de cristal y tiene un tacto suave y sensible. También tiene cuatro teclas macro independientes e iluminación RGB. La pantalla de 14 pulgadas está disponible en FHD+ y QHD+, tiene una tasa de actualización de 165Hz, un tiempo de respuesta de 3ms y es 100% DCI-P3.

La selección de puertos disponible también es variada, con soporte USB Tipo-A y Tipo-C (con soporte USB 4.0 en uno de los puertos Tipo-C), un puerto HDMI 2.1, una conexión de audio, una ranura MicroSD, un puerto Ethernet y soporte G-Sync. También incluye una webcam 1080p y cuatro altavoces, lo que debería ofrecer una calidad de imagen y sonido muy mejorada. La ventilación también se ha mejorado con cuatro rejillas de escape situadas en los laterales y la parte trasera del portátil, lo que hace posible el overclocking de esa GPU de gama alta de la serie 40 sin que se te quemen los dedos.

Asus ROG Zephyrus G14: Rendimiento

Independientemente de que la función AniME Matrix sea algo que sin dudas hace destacar a este portátil frente a los demás modelos del mercado, la razón principal por la que este portátil nos ha impresionado es la combinación entre su especificaciones y su forma.

La configuración superior del Asus ROG Zephyrus G14 (2023) cuenta con una tarjeta gráfica NVIDIA RTX 4090 y un procesador AMD Ryzen 9 Zen 4, que van más allá de lo increíble. Claro que, cuando hablamos de gráficas, la versión para portátil no es del todo tan potente como su versión para ordenadores de sobremesa, pero la RTX 4090 para portátil es equiparable en potencia a la RTX 4070 Ti para PC, o incluso con a la RTX 4080, lo cual sigue siendo impresionante. También hay que señalar que no es una ciencia exacta predecir estas cosas, así que no lo sabremos hasta que tengamos el portátil en nuestras manos y lo probemos por nosotros mismos.

Pero el hecho de que el Zephyrus G14 sea tan fino y ligero en comparación con otros portátiles con especificaciones iguales o similares lo hace aún más impresionante. Por ejemplo, los próximos portátiles Razer Blade 16 y Razer Blade 18 son extremadamente potentes, pero sin duda son más grandes y pesados, especialmente el último, que casi parece un ordenador de sobremesa.

El Zephyrus G14 admite hasta un SSD M.2 PCIe 4.0 de 1TB y 32GB DDR5-4800, con RAM y SSD actualizables. También es compatible con G-Sync, así como con Advanced Optimus, que permite cambiar de forma inteligente entre velocidades de fotogramas máximas y una mayor duración de la batería sobre la marcha. Esperemos que, una vez que tengamos en nuestras manos este portátil, podamos comprobar lo bien que funciona en la práctica.

Asus ROG Zephyrus G14: Primer veredicto

El Asus ROG Zephyrus G14 se perfila como uno de los portátiles más impresionantes que debutaron en el CES 2023, con un diseño fino y ligero que oculta una gran potencia. Tiene todo lo necesario para convertirse en uno de los mejores portátiles gaming de este año, siempre y cuando su rendimiento dé la talla cuando lo analicemos en profundidad.

Y aunque la función AniMe Matrix no responde precisamente a una necesidad, es lo suficientemente divertida y llamativa como para que merezca la pena invertir en ella. Especialmente el concepto de jugar a juegos sencillos en esta tapa: ¡imagínate los TikToks!