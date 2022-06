iPhone 14 Max: todo lo que sabemos sobre el rumoreado nuevo modelo de la gama. ¿Reemplazará al iPhone 14 mini?

Este 2022, podría haber un nuevo miembro dentro de la gama iPhone 14 (opens in new tab), ya que hay muchos indicios que apuntan a que habrá un iPhone 14 Max (opens in new tab).

Los más avispados probablemente ya hayan deducido cuál podría ser el enfoque de este móvil, fijándose solo en el nombre, pero no os preocupéis ya que a continuación os vamos a detallar todo.

Por otro lado, también vamos a reflexionar sobre qué pasará con el modelo iPhone mini, ya que hay informaciones que hablan de que el iPhone 14 Max reemplazará al iPhone 14 mini (opens in new tab).

¿Qué es el iPhone 14 Max?

El iPhone 14 Max es básicamente un versión grande del iPhone 14, o visto de otra manera, un iPhone 14 Pro Max, pero de gama más baja.

Por lo tanto, igual que el iPhone 14 será probablemente del mismo tamaño que el iPhone 14 Pro, pero con algunos recortes para bajar un poco el precio, se espera que el iPhone 14 Max sea del mismo tamaño que el iPhone 14 Pro Max.

Concretamente, se espera que sea una pantalla OLED de 6.7 pulgadas, y es probable que tenga la misma resolución que la del iPhone 14 Pro Max (suponemos que 1284 x 2778, que es lo que tiene el iPhone 13 Pro Max).

Entonces cabe preguntarse, ¿en qué se diferenciará el Max del Pro Max? Pues, una gran diferencia podría ser la tasa de refresco de la pantalla, que según algunas fuentes, estará limitada a 60Hz en el iPhone 14 Max (opens in new tab), mientras que lo más seguro es que la del iPhone 14 Pro Max sea de 120Hz.

Sin embargo, hemos escuchado que Apple se está planteando usar una misma pantalla de 120Hz para ambos móviles, por lo que tal vez finalmente sea la misma.

Por otro lado, posiblemente que el Pro Max sea más potente.

Otra diferencia importante podríamos verla en el diseño, ya que podría ser que el iPhone 14 Max tenga básicamente el mismo diseño que la gama iPhone 13 (opens in new tab), con un notch para la cámara selfie, mientras que muchas filtraciones sugieren que en el iPhone 14 Pro Max por fin prescindirán del notch (opens in new tab), y que el móvil contará con un pequeño hueco en la pantalla para la cámara.

Respecto a la capacidad fotográfica, al menos una filtración ha sugerido que ambos teléfonos tendrán un módulo trasero con tres cámaras (opens in new tab) (aunque las especificaciones de las cámaras podrían ser distintas).

Por último, os dejamos unas imágenes que muestran las maquetas de los supuestos modelos de la gama iPhone 14, que parecen confirmar la existencia del iPhone 14 Max.

Hands on with iPhone 14 Dummieshttps://t.co/WlAgrqLGLRMay 30, 2022 See more

Sea como sea, en caso de confirmarse la existencia de un iPhone 14 Max con una gran pantalla como la de iPhone 14 Pro Max, pero con características del iPhone 14 de menor precio, significaría que habría una nueva opción muy interesante, y perfecta para aquellos fans de Apple que desean gastar menos dinero, pero no quieren renunciar a la pantalla de gran tamaño que tiene el modelo más caro.

El iPhone 13 mini podría ser el último de su especie (Image credit: TechRadar)

¿Reemplazará el iPhone 14 Max al iPhone 14 mini?

A día de hoy, las filtraciones coinciden en que no habrá un iPhone 14 mini, y que en su lugar habrá un iPhone 14 Max.

Dicho esto, aunque varios filtradores han dicho lo mismo, nada es oficial, por lo que no lo sabremos con seguridad hasta el gran lanzamiento de la gama iPhone 14 (que probablemente sea en septiembre de 2022).

Por lo tanto, sigue existiendo la posibilidad de que haya un iPhone 14 mini, pero lo dudamos.

Más allá de los rumores, también podemos echar un vistazo a las cifras de ventas para hacernos una idea: resulta que los iPhone 13 mini (opens in new tab) se han vendido mucho menos que los demás móviles de la gama, y lo mismo pasó con el iPhone 12 mini.

Por otro lado, tras el lanzamiento del iPhone SE 3 (opens in new tab) en marzo del 2022, con su pantalla de 4.7 pulgadas, parece que ese teléfono puede sustituir al mini, ya que supone una alternativa para esas personas que deseen un teléfono más pequeño.

En definitiva, aunque no podemos descartar por completo al mini, parece poco probable que lo veamos.