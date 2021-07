'Galería Disney: The Mandalorian' explorará el regreso de Luke Skywalker en un episodio especial

Los verdaderos fans de Star Wars gritamos de emoción al ver el final de la 2ª temporada de The Mandalorian en Disney+, un trabajo original de Lucasfilm, cuando se reveló una de las sorpresas que esta primera serie de la saga se guardaba entre manos: la aparición de Luke Skywalker. Después de El Retorno del Jedi, no habíamos vuelto a ver este personaje, y mucho menos a una versión joven del Maestro Jedi, pero gracias a la nueva tecnología utilizada fue posible traer de vuelta a Luke a nuestras pantallas.

Precisamente esa tecnología y los procesos de recreación que se llevaron a cabo para el regreso de Luke Skywalker serán el tema principal de Galería Disney: Star Wars: The Mandalorian, una especie de making of sobre el último capítulo de la serie hasta la fecha.

Este episodio especial de Galería Disney: The Mandalorian, una serie-documental sobre la primera serie de Star Wars a través de imágenes y entrevistas, se centrará en la magia de la tecnología y en todo lo que sucede tras las cámaras para la recreación de uno de los personajes más importantes de la historia del cine.

El propio Mark Hamill, que lleva interpretando a Luke Skywalker desde los inicios, fue quien puso voz a este personaje. Pero como se trata de una versión joven, y Hamill tiene ya 69 años, hicieron falta varios procesos tecnológicos para lograr una versión rejuvenecida del hijo de Anakin.

El especial Así se hizo el final de la 2ª temporada profundizará en la precisión, el cuidado y la responsabilidad con la que se llevó a cabo la realización de esta escena y la recreación de un personaje tan mítico gracias al CGI y otras tecnologías.

Sin duda, la 2ª temporada de The Mandalorian, la primera serie original de acción real del universo Star Wars, protagonizada por Pedro Pascal, ha sido todo un éxito no solo entre el público, sino también para los académicos de la Televisión Americana, puesto que la serie ha sido reconocida con 24 nominaciones a los premios Emmy, incluida a la 'Mejor Serie Dramática'.

¿Cuándo podremos ver este episodio especial?

Tal y como ha confirmado la compañía, Galería Disney: Star Wars: The Mandalorian: Así se hizo el final de la 2ª temporada estará disponible el 25 de agosto en exclusiva en Disney+ para todos los suscriptores del servicio.

Teniendo en cuenta que lo más seguro sea que no obtengamos más capítulos de la serie hasta finales de 2022, ya que, como dijimos, la 3ª temporada no empezará a grabarse hasta finales de este año, al menos este making of sobre el último capítulo de la 2ª temporada nos servirá para amenizar la espera. Y si no, siempre es un buen momento para volver a ver todas las películas de Star Wars en orden.