The Mandalorian temporada 3: es posible que no llegue hasta finales de 2022

Todavía queda bastante para que la temporada 3 de The Mandalorian se estrene en Disney+, y parece que vamos a tener que esperar mucho, si los últimos rumores son ciertos.

A principios de esta semana, nos enteramos de que la tercera temporada todavía no había empezado a grabarse (gracias al actor protagonista, Pedro Pascal). Ahora, según fuentes cercanas a la serie, parece que la nueva temporada de The Mandalorian no empezará a filmarse hasta finales de 2021, como muy pronto.

Según Collider, la producción de la temporada 3 no empezará hasta finales de año, aunque según ha afirmado el portal, algunas de sus fuentes han dicho que de hecho no empezará hasta principios de 2022.

Ya sea a finales de 2021 o principios de 2022, lo que está claro es que no veremos cómo continúa la historia de Mando hasta finales de 2022. Por lo tanto, tendremos que tener paciencia y esperar mucho tiempo; pero lo cierto es que hay ciertas razones por las que esto es así.

¡A la cola!

Hay dos grandes motivos por los que se ha retrasado la tercera temporada de The Mandalorian, y se llaman: The Book of Boba Fett (El Libro de Boba Fett) y Obi-Wan Kenobi; las dos series spin-off de Star Wars.

Según Collider, The Book of Boba Fett ya ha terminado de grabarse. Sin embargo, esta serie de Disney+ protagonizada por el cazarrecompensas Temeura Morrison, está ahora en posproducción, y se espera que se estrene en diciembre de 2021.

Y claro, ya que los productores y creadores Jon Favreau, Dave Filoni y Kathleen Kennedy (entre otros) están ocupados con el proyecto de Boba Fett, no pueden centrarse en The Mandalorian todavía.

A la serie de Obi-Wan Kenobi protagonizada por Ewan McGregor también le están dando prioridad por encima de la temporada 3 de The Mandalorian. En una charla reciente entre McGregor y Pascal (que da vida a Mando) para una sección de Variety, Ewan reveló que la mayor parte del equipo de producción de The Mandalorian está trabajando también en la serie de Obi-Wan.

Con estas dos series utilizando la tecnología necesaria para crear los distintos fondos y efectos de The Mandalorian, lo cierto es que no hay manera de que la serie de Mando entre en producción en un tiempo cercano.

Y si además añadimos a esto el hecho de que Pedro Pascal empezará a grabar en julio (en Canadá) la serie de HBO que adapta el videojuego The Last of Us a acción en vivo... pues ya están todas las piezas del puzle para tener bastante claro que habrá que esperar.

Con suerte, la temporada 3 de The Mandalorian entrará en producción una vez que terminen de hacer las series The Book of Boba Fett y Obi-Wan, y no tengamos que esperar 18 largos meses para ver la siguiente aventura de Mando.