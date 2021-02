Pedro Pascal de The Mandalorian acaba de ser elegido para la serie The Last of Us de HBO

La serie The Last of Us de HBO acaba de elegir a sus protagonistas, y te espera una sorpresa.

Pedro Pascal, quien saltó a la fama debido a la serie Juego de Tronos de HBO, y se mantuvo popular gracias a sus apariciones en la serie de Netflix Narcos y como protagonista, a cara tapada, en The Mandalorian de Disney+, va a asumir un nuevo papel principal en una de las próximas series de HBO: la adaptación televisiva del videojuego The Last of Us.

Pascal hará de Joel, la figura paterna de pelo canoso que (no es que sea un spoiler, no te preocupes) toma a la joven Ellie bajo su protección en el primer juego de The Last of Us.

Es un personaje muy digno y sólido, en parte gracias a la voz que le puso Troy Baker en los videojuegos desarrollados por Naughty Dog, y Pascal, sin lugar a duda, es un actor muy capaz de asumir el papel de Joel.

Pero eso no es todo: ya tenemos la confirmación de que Bella Ramsey, quien actuó junto a Pascal en Jueno de Tronos (como Lyanna Mormont), interpretará a la adolescente Ellie.

Estos dos actores han vencido en el casting a otros actores muy interesados en estos papeles, como al ganador de un Óscar Mahershala Ali que se postuló como posible Joel, o a Maisie Williams (Juego de Tronos) y a Kaitlyn Dever (actriz de voz de Uncharted 4), que expresaron su interés por el papel de Ellie.

El equipo creativo clave para la serie de HBO The Last of Us fue confirmado hace ya algún tiempo, con el guionista de Chernobyl, Craig Mazin (que también está trabajando en la próxima adaptación televisiva del videojuego Borderlands) y la productora ejecutiva Carolyn Strauss (también de Chernobyl y Juego de Tronos), trayendo un nivel de drama de prestigio para la nieva serie.

El creador de los juegos de The Last of Us, Neil Druckmann, también forma parte del proyecto para asegurar que la adaptación televisiva se mantenga fiel a los videojuegos, y hará tanto de guionista como de productor ejecutivo junto con Mazin y Strauss.

Cualquiera que haya jugado al The Last of Us te diría que este juego es quizás el que ofrece una experiencia más parecida a una miniserie de HBO, por lo parece que esta adaptación había que hacerla sí o sí.

Qué podemos esperar

La serie televisiva The Last of Us seguirá el mismo ritmo que el primer juego, tal y como se puede observar al leer la sinopsis: “la historia tiene lugar veinte años después de la destrucción de la civilización moderna. Joel, un superviviente endurecido, es contratado para sacar a Ellie, una niña de 14 años, de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un trabajo pequeño pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar Estados Unidos y depender el uno del otro para sobrevivir."

The Last of Us estará disponible próximamente en HBO, y ten por seguro que será una aventura de valentía, algo violenta y emocionalmente impactante, si nos basamos en el videojuego claro.

La adaptación televisiva de este juego se une a una lista que cada vez crece más, con los videojuegos Halo y Assassin's Creed en espera de que se creen sus series para TV. Si serán buenas o no, solo lo dirá el tiempo.

