Exclusiva: Los hermanos Russo tienen una sugerencia muy loca para una posible serie de Marvel

A los hermanos Russo les "encantaría" hacer una serie de televisión de Marvel, y la pareja bromeó diciendo que elegirían a los superhéroes más extraños para protagonizarla.

Hablando en exclusiva con TechRadar en la presentación en el Reino Unido de su nueva película (El hombre gris, que llega a Netflix en todo el mundo hoy (viernes 22 de julio), Joe y Anthony Russo dijeron que no habían descartado la posibilidad de trabajar con Marvel Studios de nuevo. Y, si surgiera la oportunidad de hacerlo, los hermanos estarían ciertamente abiertos a hacer una serie Disney+ para la megafranquicia de Marvel, también conocida como el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Sin embargo, a pesar de expresar su deseo de volver a colaborar con Marvel, los Russo insistieron en que no estaban en contacto con el estudio sobre un nuevo proyecto. Aun así, el dúo no pudo evitar soltar una surrealista pero divertida broma sobre qué superhéroes de quinta fila elegirían para protagonizar una serie del UCM Disney Plus si hicieran una.

"Nos encanta la narrativa de largo alcance", dijo Anthony Russo. "Por eso la televisión siempre nos ha atraído. Es por lo que también nos atraen nuestras películas de Marvel y, hasta cierto punto, El Hombre Gris, que pueden concebirse como ese tipo de narración, porque están basadas en cómics y en una serie de novelas. Así que sí, nos apasionan las series y nos encanta Marvel, pero no tenemos planes de hacer algo con ellos, ni en el terreno de las series ni en el de las películas."

"Digamos lo que digamos, nos van a preguntar sobre ello 100 veces durante la próxima semana", añadió Joe Russo. "Así que vamos a elegir a los Vengadores de los Grandes Lagos. O la historia de Cheese-Man".

Para los no iniciados, los Vengadores de los Grandes Lagos eran un grupo de superhéroes hermano de los Vengadores de la Costa Oeste. Fueron introducidos en los cómics de Marvel en julio de 1989, y el equipo estaba formado por superhéroes menos conocidos, como el Sr. Inmortal, Doorman, Big Bertha y Flatman. Sí, todos ellos son superhéroes muy reales en el universo de los cómics de Marvel.

A pesar de ser relativos desconocidos entre los aficionados al cómic, los Vengadores de los Grandes Lagos tienen una historia con algunos de los superhéroes más populares de todos los tiempos. Ojo de Halcón fue uno de los que entrenó al grupo, mientras que Deadpool y Chica Ardilla se han alineado ocasionalmente junto al Sr. Inmortal y compañía.

Por otro lado, no existe en realidad un ser superpoderoso llamado Cheeseman en los cómics de Marvel. Lo más parecido a un individuo así es Kevin, alias Queso Rancio, un trozo de queso mohoso que Spider-Man (es decir, Peter Parker) guarda en su nevera. El hombre araña afirma que el moho verde del queso es superinteligente, aunque nadie cree que eso sea cierto.

Puede que los hermanos Russo no estén desarrollando una nueva película o serie del UCM, pero no es de extrañar que se les relacione constantemente con ello. El dúo dirigió cuatro de las películas más importantes del UCM: Capitán América: El Soldado de Invierno, Capitán América: Civil War, Vengadores: Infinity War, y Vengadores: Endgame. El último par de ese cuarteto son dos de las películas más taquilleras de todos los tiempos, también, recaudando 2.000 y 2.700 millones de dólares en la taquilla mundial respectivamente.

En los años transcurridos desde el estreno de Endgame en el 2019, la pareja se ha sincerado sobre su deseo de volver al UCM, nombrando regularmente la ambiciosa serie de cómics Secret Wars (opens in new tab) como su proyecto soñado para trabajar. Los conocedores del UCM, incluyendo Greatphase (opens in new tab) y MyTimetoShineHello (opens in new tab), sugieren que Marvel Studios está construyendo hacia una producción de acción real de Secret Wars como la culminación de sus planes de la Fase 4, Fase 5 y potencialmente Fase 6. Incluso Jim Shooter, el guionista de la historia original de Secret Wars en los cómics de Marvel, ha afirmado que Marvel Studios está realizando un proyecto de acción real basado en la propiedad (según CBR.com).

Con la posibilidad de que Marvel anuncie más detalles sobre lo que podemos esperar de su próxima serie de películas y series en su panel principal de la Comic-Con del 2022, es posible que sepamos más sobre la posibilidad de una duología de Secret Wars (y el posible papel de los Russo en su desarrollo) muy pronto.