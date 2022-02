El tráiler de la Super Bowl de Doctor Strange 2 nos trae el regreso de un querido personaje de X-Men

Marvel Studios ha estrenado esta noche el tráiler oficial completo de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura durante la 56ª Super Bowl, ofreciendo una visión aún más sustancial de la próxima película que la que vimos en la secuencia post-créditos de Spider-Man: Sin camino a casa.

En Doctor Strange 2, el maestro de las artes místicas (una vez más interpretado por Benedict Cumberbatch) se enfrenta a las consecuencias de sus acciones en No Way Home, en las que se inmiscuyó en la realidad de formas que no comprendía del todo.

A continuación puedes ver el tráiler de la Super Bowl de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura con todo su misterio y acción.

¿Es quien creemos que es?

Dada la naturaleza críptica del tráiler, no está claro lo que nos espera en la próxima película, sin embargo, creemos que la alteración de la realidad por parte de Stephen ha provocado la llegada de una versión malvada del propio Doctor Strange.

Esto es presagiado por Wong (Benedict Wong) en el tráiler, que le dice a Strange que "has abierto la puerta entre universos, y no sabemos quién o qué la atravesará".

Lo que sí sabemos con certeza es que este dilema lleva a Strange a pedir consejo a Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), que tiene cierta experiencia a la hora de meterse con la realidad, como se vio en Bruja Escarlata y Visión.

Por supuesto, Wanda no es la única persona con la que Stephen habla sobre el Multiverso: en el tráiler se ve el regreso de Mordo (Chiwetel Ejiofor), que se enfrenta a Strange por sus acciones, diciéndole "tu profanación de la realidad no quedará impune."

Esto hace que se lleven a Stephen atado para que se presente ante un consejo de figuras misteriosas, lo que lleva a lo que podría ser uno de los desarrollos más explosivos y emocionantes del UCM hasta la fecha, en el que se escucha a un personaje decir: "Deberíamos contarle la verdad."

Esto está completamente sin confirmar en esta etapa, pero para nuestros oídos suena como la inconfundible voz de Sir Patrick Stewart, lo que nos lleva a asumir que el personaje no es otro que el Profesor Charles Xavier, haciendo su debut en el UCM.

¿Significa esto que los X-Men van a llegar por fin al Universo Cinematográfico de Marvel? En Bruja Escarlata y Visión ya vimos la versión de Evan Peters de Mercurio en el UCM, aunque dado que todo formaba parte de una realidad inventada, se podría descartar fácilmente como un simple cameo.

Dicho esto, ahora hablamos del Multiverso, y ya hemos visto a personajes fuera del canon establecido filtrarse en el UCM, sobre todo en Spider-Man: No Way Home.

Todo son conjeturas en este momento, pero lo sabremos con certeza cuando Doctor Strange en el Multiverso de la Locura se estrene en los cines el 6 de mayo del 2022.