El Samsung Galaxy S22 FE podría aparecer después de todo, con un nuevo chip

El rastro del Samsung Galaxy S22 FE se había enfriado bastante, ya que no apareció en el 2022 y todo eso, pero la última información que ha salido de la fábrica de rumores sugiere que el teléfono está de hecho en camino y tiene un nuevo chip en su interior.

Nos llega de @RGcloudS (opens in new tab) en Twitter (según Notebookcheck (opens in new tab)): se trata de una fuente de la que no hemos oído hablar demasiado en el pasado, así que tenedlo en cuenta. El informandor afirma que el Galaxy S22 FE aparecerá en el 2023 y sustituirá al Galaxy A74 de gama media en la gama de Samsung.

Al parecer, estará equipado con un nuevo chip Exynos 2300 desarrollado por la propia Samsung, aunque otras fuentes han sugerido que el Exynos 2300 no aparecerá en ningún dispositivo fabricado en serie en un futuro próximo.

Y también una tablet

Si el rumor es cierto, el Samsung Galaxy S22 FE podría aparecer en un segundo evento de lanzamiento Unpacked, programado además del que ya esperamos en febrero para la gran presentación de los teléfonos insignia Galaxy S23.

La misma fuente también sugiere que veremos una versión FE recortada del Samsung Galaxy Tab S8, con el mismo chip Exynos 2300. No es la primera vez que oímos hablar de esta nueva tablet, aunque esperábamos verla en algún momento de este año.

Ha habido mucha incertidumbre sobre si veríamos o no una versión FE del Samsung Galaxy S22 y, aunque todavía no hay nada oficial, parece que los fans de esta serie económica podrían volver a tener algo que esperar.

De nuevo en marcha

La FE o Fan Edition de los teléfonos insignia de Samsung es una especie de tradición: tanto el Samsung Galaxy S20 FE como el Samsung Galaxy S21 FE ofrecían a los compradores de smartphones un nivel decente de especificaciones sin un precio elevado, lo que siempre es una combinación ganadora.

Sin embargo, el Galaxy S21 FE llegó más tarde de lo previsto (enero del 2022, unos 15 meses después que su predecesor) y hemos oído muchos rumores de que Samsung había decidido retirar la línea FE, con comparaciones con la cancelación de la serie Galaxy Note.

Cuando no aparecieron las señales habituales de un próximo smartphone (como los números de modelo de las bases de datos), parecía que el Galaxy S22 FE estaba destinado a no aparecer nunca. De hecho, puede que estuviéramos buscando esas señales demasiado pronto.

Incluso se llegó a hablar de que el Galaxy S21 FE no vería la luz, lo que sembró aún más dudas sobre un sucesor. Sin embargo, el Galaxy S22 FE puede ser una parte importante de la gama de teléfonos de Samsung para el 2023, si el precio es justo, claro.