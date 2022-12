Estos son los 3 primeros juegos a los que deberías jugar en tu nueva PS5

Si quieres hacerte con los mejores y más impresionantes juegos de PS5 para tu nueva consola, entonces querrás jugar a aquellos títulos que saquen el máximo partido a tu PS5. Si aún no has experimentado y disfrutado de lo que es capaz de ofrecer jugar en 4K a 120Hz, estos son los títulos que mejor demuestran la destreza de la nueva PlayStation.

Vamos a ceñirnos a los títulos exclusivos de PS5 (opens in new tab), ya que Sony ofrece algunas de las experiencias más memorables para la novena generación de consolas. Aunque los juegos multiplataforma son geniales, estos juegos de PS5 (opens in new tab) aprovechan al máximo las posibilidades del hardware y ofrecen experiencias inigualables. Por mucho que nos guste la Xbox Series X (opens in new tab), no podrás jugar a estos juegos con ella.

Si todavía no has podido comprarte la PS5, tenemos un artículo donde te contamos dónde puedes comprarla (opens in new tab). Respecto a las ofertas que podrás encontrar, aunque la consola en sí no está disponible con descuento, por lo general sí que puedes encontrar buenas rebajas en juegos, discos SSD para la consola y fantásticos accesorios para la PS5, que son ideales para cualquier nuevo propietario de la consola.

Dónde comprar la PS5: las últimas novedades del stock de la PlayStation 5 (opens in new tab)

God of War Ragnarök

(Image credit: Sony)

God of War Ragnarök es una experiencia inolvidable en la que Kratos y Atreus se alzan para defender su hogar en Midgard contra el aparentemente imparable Ragnarök. Digamos que el grandullón no dejó precisamente bien las cosas con el panteón nórdico de dioses la última vez, y tras eso, todo el peso de Asgard, y en consecuencia Thor y Odín, cae sobre nuestros dos protagonistas. El fin se acerca, eso está claro, ya que con la caída de la nieve llega el fin del mundo tal y como lo conocen.

Este es el escenario. En cuanto a la jugabilidad, es una vuelta a aquello por lo que es conocida la serie. Como Kratos, vuelves a tener a mano tu hacha Leviatán y las cuchillas del caos, marca de la saga, para acabar con tus enemigos. Todo es muy completo, con uno de los sistemas de combate más satisfactorios que se pueden encontrar en un juego moderno, unido a una narrativa que pocos títulos pueden superar.

A nosotros nos encantó God of War Ragnarök, y le dimos una puntuación perfecta de 5 estrellas en nuestro análisis (opens in new tab), diciendo: " es una secuela tan brutal como conmovedora, y un capítulo muy disfrutable en el viaje de Kratos y Atreus". Muchos juegos no alcanzan al original de PS4, pero este ha dejado el listón aún más alto.

God of War Ragnarok: análisis (opens in new tab)

(opens in new tab) Oferta God of War Ragnarök

16% de descuento en Amazon (opens in new tab)y PcComponentes (opens in new tab) Es uno de los mejores juegos disponibles en la plataforma y sin duda una de las experiencias más inolvidables de la última década. God of War Ragnarök es más que un escaparate de efectos visuales llamativos y una narrativa innovadora; es un juego excepcional que destaca en todos los aspectos.

Precio: 79,99€ 67,50€ (opens in new tab).

Horizon Forbidden West

(Image credit: Guerrilla Games)

Horizon Forbidden West es una de esas raras secuelas de mundo abierto que amplían el marco original sin caer en el típico error de que cuanto más grande mejor. Guerrilla Games, más conocida por ser los creadores de la popular franquicia Killzone, ha cumplido con creces en su ambiciosa incursión en un género de juego totalmente distinto y demuestra que los cinco años invertidos en la elaboración de la secuela de Zero Dawn no han sido en vano.

Horizon Forbidden West no se limita a ser una secuela, sino que se forja una identidad propia. Mientras que los acontecimientos del primer título dejaron las cosas lo suficientemente atadas y cerradas como para mantenerse por sí solas, la segunda entrega de la saga desarrolla no solo el mundo, sino también a su protagonista, Aloy, más allá de lo que suelen hacerlo la mayoría de los juegos. Más allá de la grandeza de los ricos detalles ambientales y los implacables peligros que habitan el cielo y la tierra por igual, está la verdadera fuerza de Horizon como serie: su corazón humano.

Cuando analizamos Horizon Forbbiden West le dimos al juego un 4,5 sobre 5, y es que hubo muchas cosas que nos gustaron. Es una puntuación que pocos títulos alcanzan, ya que esta secuela mejora prácticamente todos los aspectos que hacían que el título original fuera tan atractivo. Si buscas un título con un aspecto visual excepcional, un diseño muy cuidado, unos personajes increíbles y una historia que no te dejará indiferente en ningún momento, este es tu juego.

(opens in new tab) Oferta Horizon Forbidden West

38% de descuento en Amazon (opens in new tab) En términos de inventiva en la construcción del mundo y maestría narrativa, no hay mucho más que se pueda pedir de un juego triple A de la plataforma que no ofrezca Horizon Forbidden West. Merece la pena probarlo para los amantes de las aventuras de acción.

Precio: 79,99€ 49,90€ (opens in new tab).

Demon's Souls

(Image credit: Sony Interactive Entertainment)

Demon's Souls es un juego que no será para todo el mundo. El remake del original de FromSoftware de 2009 asume el reto original y lo lleva a un nivel moderno que es algo más que un simple lavado de cara gráfico. Sí, los gráficos han mejorado enormemente, pero eso es solo una parte de lo que ofrece. También hay tiempos de carga casi inexistentes entre el Nexo (centro neurálgico) y los distintos reinos en los que embarcarse. Además, la jugabilidad también ha mejorado con respecto a entregas posteriores de la franquicia Soulsbourne.

No te equivoques, Demon's Souls seguirá siendo un juego desafiante, pero más justo que Sekiro: Shadows Die Twice e incluso que su sucesor, Dark Souls. Esto se debe a que Demon's Souls premia la paciencia y la habilidad del jugador por encima de la habilidad técnica o la agresividad. El juego se adapta a diferentes estilos de juego, ya que no es tan rápido como Dark Souls III o Bloodborne. En su lugar, lleva un ritmo más pausado, con mapas ligeramente más pequeños y un diseño de enemigos algo más sencillo.

El resultado es una reimaginación fiel de uno de los juegos más influyentes de todos los tiempos. Desde el combate estelar hasta la progresión no lineal y la narrativa, Demon's Souls no es para los débiles de corazón, pero aquellos que estén a la altura se llevarán una grata sorpresa. Ya lo dijimos en nuestro análisis de 4,5 estrellas de Demon's Souls cuando afirmamos que es: "un juego brutal y a menudo agotador, pero merece la pena luchar por la pura euforia que ofrece a aquellos que perseveran tenazmente".