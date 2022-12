Apple debería temer al Galaxy S23 Ultra y al año que viene

Si quieres el teléfono más rápido, cómprate un iPhone 14 Pro. ¿Y si quieres la mejor cámara y selfies? DxOLabs (opens in new tab) dice que es el iPhone 14 Pro. ¿La pantalla de teléfono más brillante y precisa? También es la del iPhone 14 Pro. Ahora bien, las filtraciones indican que el dominio absoluto de Apple podría estar en peligro, ya que el Samsung Galaxy S23 Ultra podría ser la mayor amenaza a la que se ha enfrentado el iPhone en años.

Criticamos a Apple por su enfoque de exclusividad, pero esa no es la razón por la que la gente compra los mejores iPhones (opens in new tab), y menos el iPhone 14 Pro de gama alta. Es cierto que los servicios de Apple como iMessage, o su copia de seguridad de iCloud, mantienen a los usuarios enganchados a Apple y sintiéndose incapaces de cambiar. Si los móviles no fueran tan bueno, la historia sería diferente.

Los teléfonos de Apple solían tener el mejor diseño, pero Samsung y Google se han puesto al día, y ¿quién no envuelve su teléfono en una funda? Antes, los teléfonos de Apple eran mucho más bonitos y elegantes que los de la competencia, y a cualquiera que le interesara el estilo no le pillarían en público llevando algo inferior. Esos días han quedado atrás.

Pero el iPhone sigue teniendo las mejores cámaras, ¿verdad?

Las cámaras de Apple siguen siendo las mejores, pero Apple no reúne todas las mejores cámaras en su iPhone. Puedes hacer las mejores fotos panorámicas y ultrapanorámicas con el iPhone 14 Pro, pero no puedes hacer una foto con zoom óptico 10X como el Galaxy S22 Ultra, y no puedes hacer fotos asombrosas y mejoradas de astrofotografía como con el buque insignia de Samsung y el Google Pixel 7 Pro.

Las recientes filtraciones de la hoja de especificaciones del Galaxy S23 Ultra nos muestran que Apple podría quedarse aún más atrás en el próximo año. Samsung no se corta con su sensor de cámara de 200MP, que se rumorea que será lo más destacado del próximo gran móvil, que se lanzará en febrero del 2023.

Samsung Semiconductor lleva un año fabricando un sensor de 200 MP, pero Samsung Mobile Experience aún no ha incluido uno en un teléfono Galaxy. Motorola vendió el Edge 30 Ultra con el gran sensor de Samsung, pero estamos escuchando de filtradores inusualmente entusiastas que el sensor de la cámara de 200MP en el Galaxy S23 Ultra será un salto por delante de lo que los teléfonos actuales pueden producir.

¿Sigue siendo el iPhone el teléfono más rápido que se puede comprar?

La distancia entre los chips Bionic de Apple y el mundo Android era tan lejana en el pasado que ni siquiera se acercaba

Además del nuevo sensor de la cámara, ya tenemos una buena idea de cómo rendirá la próxima familia Galaxy S23. Qualcomm ha insinuado sin rodeos que será la plataforma móvil exclusiva para el próximo teléfono de Samsung en todo el mundo, dejando atrás el deficiente Samsung Exynos.

Algunos amables usuarios han probado el chip Snapdragon 8 Gen 2 que seguramente utilizará el Galaxy S23 Ultra, y su rendimiento es admirable. Utilizando herramientas de evaluación comparativa que funcionan tanto en iPhone como en Android, la próxima plataforma de Qualcomm está más cerca que cualquier Snapdragon anterior de igualar al actual chip de Apple.

No es una victoria, y los benchmarks son una herramienta de medida, no un análisis completo. Aun así, la distancia entre los chips Bionic de Apple y el mundo Android era tan grande en el pasado que ni siquiera se acercaba.

Esto atrajo a más desarrolladores hacia Apple. Aseguró menos quejas por rendimiento por parte de los propietarios de iPhone. Si los teléfonos Samsung funcionan tan rápido como los iPhone y no se ralentizan, ¿de qué se quejarán los propietarios? De poco.

¿Qué puede hacer Apple para seguir ganando?

No habrá ningún teléfono que intimide a Apple, pero Apple debería sentir presión. Su dominio en todos los sentidos se está desmoronando. En el próximo año, más o menos, podríamos ver teléfonos Samsung que superen a Apple en rendimiento, calidad de imagen de la cámara y quién sabe cuántos aspectos nuevos más. Los teléfonos Samsung ya incorporan funciones como la compatibilidad con stylus, de las que carece el iPhone.

Hemos oído que Apple podría lanzar un teléfono plegable (opens in new tab), o quizá una tablet iPad que se pliegue. Se trata de un movimiento clásico de Apple, sobre todo ante el desafío de su mayor competidor en hardware. Cuando Samsung cambió el mercado con sus enormes teléfonos Galaxy Note, Apple pasó años al acecho antes de ponerse al día rápidamente con grandes teléfonos de cosecha propia.

Aun así, ¿qué gana Apple con los teléfonos plegables (opens in new tab)? ¿Serán sus teléfonos plegables los mejores? ¿Cómo diferenciará Apple a cualquiera de sus nuevos dispositivos en el futuro, plegables o planos, a medida que sus competidores acorten por fin distancias en características y prestaciones clave que antes no tenían parangón?

Apple necesita un reto

Los muros se derrumban para Apple por todos lados. Se espera que el iPhone deje atrás su puerto Lightning en la próxima generación, más o menos, lo que significará el fin de la exclusividad de muchos accesorios.

Si los accesorios de tu iPhone funcionan igual de bien con cualquier teléfono Samsung o Google, puede que no te sientas atrapado con Apple la próxima vez que necesites un nuevo móvil. Cambiar el Lighting por el USB-C es genial para los consumidores, y también para los competidores. Apple debería estar alerta, ya que se derrumba otro muro de su palacio.

Google está avanzando con la mensajería RCS y otras adaptaciones de mensajes de texto que frustran la ventaja de iMessage de Apple. Incluso funciones prehistóricas, como las llamadas telefónicas, están experimentando mejoras en los teléfonos Google Pixel que Apple no igualará. Google acaba de lanzar funciones de IA de llamadas claras en sus teléfonos Google Pixel 7, habilitadas exclusivamente por el chip Tensor G2.

No hemos visto funciones exclusivas similares habilitadas por el chip Apple A16 Bionic, solo rendimiento bruto. Apple se ha sentido cómoda liderando el paquete de smartphones con los teléfonos más rápidos, las mejores cámaras y los diseños más atractivos. A medida que esas ventajas se desvanecen, Apple debería preocuparse por permanecer estancada mientras la competencia corre a la cabeza.

Antes de que el mundo cambie de eje y Apple se vea de repente amenazada por Samsung, quizá quieras echar un vistazo a algunos de los mejores teléfonos del año (opens in new tab), que incluyen modelos de, naturalmente, Apple y Samsung.