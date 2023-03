El iPhone 15 estándar carecerá de dos de las mejores características del iPhone 14 Pro

Se rumorea que el iPhone 15 (opens in new tab) y el iPhone 15 Plus heredarán varias características de gama alta del iPhone 14 Pro (opens in new tab), pero es poco probable que la tecnología ProMotion y la funcionalidad de pantalla siempre encendida ("Always-om") del Pro estén entre ellas.

Aunque la Dynamic Island (opens in new tab)de Apple está lista para llegar al iPhone 15 estándar (opens in new tab)y a su hermano más grande, una nueva filtración (opens in new tab) (vía MacRumors (opens in new tab)) sugiere que los dos terminales se quedarán con el panel de pantalla tradicional (y anticuado) de 60Hz del iPhone 14 (opens in new tab) y del iPhone 14 Plus (opens in new tab).

Para los que no lo sepan, tanto el iPhone 14 Pro como el iPhone 14 Pro Max (opens in new tab) cuentan con una tecnología de tasa de refresco adaptativa que cambia entre 1Hz y 120Hz (denominada ProMotion) que ajusta automáticamente la frecuencia de sus pantallas para adaptarse a lo que se esté haciendo con el móvil. Por otro lado, la funcionalidad de pantalla "Always-on" (o siempre encendida) de Apple depende de la función ProMotion para funcionar, así que parece que ambas características de gama alta volverán a reservarse para los modelos superiores y más caros (el iPhone 15 Pro, Pro Max y el rumoreado iPhone 15 Ultra (opens in new tab)).

Sin dudas, esta es una noticia decepcionante para los fans de Apple; la pantalla siempre activa está disponible en muchos de los mejores teléfonos Android (opens in new tab)desde hace varios años, y es frustrante ver que Apple seguirá empeñada en mantener una brecha tecnológica tan grande entre sus iPhones estándar y Pro con la línea iPhone 15.

Se rumorea que el iPhone 15 heredará la cámara de 48MP del iPhone 14 Pro (Image credit: Apple)

Para ser justos con Apple, la Dynamic Island no es la única característica de nivel Pro que se espera que llegue a los nuevos iPhones básicos de la compañía en septiembre; se rumorea que la cámara de alta resolución de 48MP del iPhone 14 Prо se convertirá igualmente en una característica universal en la gama iPhone 15.

Sin embargo, por cada una de las características premium del iPhone 15 básico, parece que habrá otras dos de nivel Pro en el iPhone 15 Pro, Pro Max y Ultra. Por ejemplo, una actualización del chip de gama alta (probablemente el A17 Bionic) será inevitablemente exclusiva de los iPhones más caros de Apple, mientras que el marco de titanio y la cámara periscópica también se han anunciado (opens in new tab) para el iPhone 15 Ultra.

En otras palabras, los iPhones de nivel profesional de Apple están a punto de ser aún más profesionales, mientras que sus modelos más asequibles continúan poniéndose al día. Y aunque no hay nada malo en esa estrategia, los iPhones estándar de la compañía están perdiendo rápidamente su brillo ante la presencia de alternativas Android más logradas (y asequibles).

Estaremos al tanto de las últimas noticias, rumores y filtraciones sobre el iPhone 15 (opens in new tab)a medida que salgan a la luz, así que permanece atento a TechRadar para obtener la información más actualizada sobre el que probablemente sea el smartphone más mediático de 2023.