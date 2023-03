El iPhone 14 amarillo ya está aquí, y no sé si me encanta o lo odio

Apple vuelve a tener un iPhone amarillo en la gama de colores de los smartphones. El martes, Apple no sorprendió a nadie al desvelar sus nuevos iPhone 14 y iPhone 14 Plus (opens in new tab) amarillos, añadiendo un espectro de colores brillantes a nuestra lista de mejores smartphones (opens in new tab).

El amarillo canario recuerda al amarillo visto por última vez en el iPhone 11 e incluso en aquel icónico iPhone 5c. Es atrevido pero no llama demasiado la atención. El iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max (opens in new tab), se quedan sin este color.

Como dijimos en las reseñas del iPhone 14 (opens in new tab) y el iPhone 14 Plus, estos son un par de excelentes dispositivos iOS que no movieron la barra en el diseño. Ambos teléfonos todavía tienen el notch en lugar de la nueva Dynamic Island. También están ejecutando la CPU A15 Bionic de la generación anterior. Siguen siendo excelentes teléfonos con un sólido conjunto de cámaras duales de 12MP y la excelente cámara TrueDepth de 12MP en la parte delantera.

(Image credit: Apple)

Tal vez este nuevo color, que se une a medianoche, luz de estrella, (Product)RED, azul y púrpura como opción de color, sea la chispa extra que el iPhone 14 y 14 Plus necesitan para ser un poco más inspiradores.

Puedes reservar un iPhone amarillo a partir del viernes 10 de marzo a las 9 de la mañana. El precio del iPhone 14 sigue siendo de 1.009€ (con 128GB de almacenamiento) y el iPhone 14 Plus cuesta 1.159€. Apple empezará a enviar los iPhones amarillos el 14 de marzo.

Apple iPhone 14 (Image credit: Apple)

¿Tiene algún impacto este nuevo color?

A la gente le encanta elegir y puede apasionarle el color, incluso cuando se trata de tecnología. Durante un tiempo, los dispositivos de color Rose Gold de Apple fueron el dispositivo imprescindible. El iPhone 6 Rose Gold, que se lanzó en el 2016, fue una sensación y un dispositivo imprescindible para los fans del iPhone con un toque rosado.

No hay muchos gadgets amarillos (me vienen a la cabeza algunos Realme (opens in new tab) de hace un par de años), a menos que nos fijemos en la tecnología infantil. Y aunque hace tiempo que sabemos que Apple probablemente lo estaba produciendo, no había demasiado 'hype' por esta opción de color.

Además, el iPhone 14 y el iPhone 14 Plus amarillos no tienen nada diferente a los terminales azules, morados o de medianoche. Al menos con (Product)RED, sabes que cuando compras el teléfono Apple también está haciendo una donación a la caridad.

En cualquier caso, no es más que otra opción para ayudarte a combinar tu iPhone 14 con tus otros accesorios amarillos.