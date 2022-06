Diablo Immortal ya ha sido prohibido en dos países

Ha llegado el día: el gran lanzamiento del videojuego Diablo Immortal a nivel global... pero no será así en el caso de Bélica y los Países Bajos, ya que ambos países han prohibido el juego por quebrar las leyes de las cajas de botín.

Diablo Immortal (opens in new tab), que sale a la venta hoy, jueves 2 de junio, tanto para PC como para dispositivos móviles, ha caído en la trampa de las leyes de juego locales, que prohíben las cajas de botín. Si bien originalmente el juego estaba disponible para "pre-registro" en ambos países, la funcionalidad fue eliminada silenciosamente varios días después, junto con la noticia de que el juego no estará disponible en ninguno de los dos países.

Primer fue una web holandesa de noticias llamada Tweakers (opens in new tab) la que informó de este tema, y posteriormente un responsable de comunicación de Activision Blizzard confirmó la noticia, citando "las condiciones actuales de funcionamiento en estos países". Tras esto, un Gamemaster de Blizzard publicó un mensaje más explícito en el subreddit de Diablo Immortal que confirmaba que Immortal no se lanzaría en esos dos países europeos debido a las cajas de botín.

"Las cajas de botín que hay en el juego van en contra de la ley en vuestro país, por lo que a menos que las restricciones de juego cambien, el videojuego no será lanzado en los Países Bajos y Bélgica", explica el Gamemaster Gronnfindel. Además, Gronnfindel explica a continuación que intentar eludir esta restricción podría conllevar el bloqueo de la cuenta por parte de Blizzard.

No es la primera vez que pasa esto

Esta no es la primera vez que Activision Blizzard cambia sus planes respecto a Bélgica. En 2018, la distribuidora dejó de vender cajas de botín (loot) en el país tras una resolución de la Comisión Belga del Juego que decía que las cajas de botín en los juegos infringían varias leyes de juego locales.

Por otro lado, Activision Blizzard no es la única compañía de videojuegos que ha tenido problemas con esas restricciones. EA se metió en problema legales por el uso de ciertas mecánicas de juego en FIFA Ultimate Team. El Tribunal de La Haya le impuso una multa de 10 millones de euros en octubre de 2020, pero EA apeló y anuló con éxito esta decisión el pasado mes de marzo.

Mientras que otras compañías optan por desactivar las funciones relacionadas con las micro-transacciones dentro del juego, Blizzard no parece dispuesta a ceder en este caso. Tal y como están las cosas, parece poco probable que esto cambie en el futuro. Diablo Immortal parece que será mucho más que un Diablo 3 para móviles, así que si eres un fan de la franquicia, y vives en cualquiera de los dos países, esta es una noticia realmente decepcionante.