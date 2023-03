Cyberpunk 2077, Diablo IV, Forza Horizon 5 se van a ver aún mejor con esta nueva actualización

Nvidia ha lanzado una gran actualización de su controlador Game Ready, que dará a muchos de los principales títulos de PC un notable aumento de rendimiento y gráficos en las próximas semanas.

El primero de ellos es la beta abierta de Diablo IV, que se lanzará el 24 de marzo y dará al título acceso a la compatibilidad con DLSS 2. Tras su lanzamiento, el 6 de junio, la versión completa recibirá compatibilidad con DLSS 3 para jugadores con tarjetas gráficas de la serie RTX 4000.

El 28 de marzo, Forza Horizon 5 también recibirá una actualización de rendimiento DLSS 3. Según Nvidia, una vez que esto ocurra, los jugadores podrán alcanzar los 120fps a resolución 4K con todos los ajustes al máximo.

Cyberpunk 2077 también recibirá una nueva función el 11 de abril llamada Ray Tracing: Overdrive Mode, que básicamente es compatible con el trazado de rutas o el trazado de rayos completo. Según la entrada del blog oficial (opens in new tab), este proceso "simula con precisión la luz en toda la escena", lo que significa que "prácticamente todas las fuentes de luz proyectan sombras suaves físicamente correctas".

Explicado aún más, cualquier iluminación de color natural rebotará múltiples veces por todo el mundo del juego, lo que a su vez crea una iluminación indirecta y una oclusión más realistas. Y teniendo en cuenta lo impresionante que ya resulta el mundo de Cyberpunk 2077 con DLSS 3 normal, un aumento de esta característica podría significar uno de los mundos de juego visualmente más impresionantes.

Otros títulos que recibirán mejoras de superresolución de Game Ready Driver son Deceive Inc, Smalland: Survive the Wilds y The Last of US Part I. Resident Evil 4 también recibirá una optimización desde el primer día y otros cuatro títulos: Kerbal Space Program 2, Last Epoch, Like a Dragon: Ishin! y Wo Long: Fallen Dynasty - recibirán una configuración óptima.

Los juegos de PC evolucionan por fin

El DLSS es un avance tecnológico increíble que saca lo mejor de muchos juegos de PC y demuestra lo que pueden hacer las mejores tarjetas gráficas (opens in new tab). Y parece que esta generación en particular ha encontrado su lugar con DLSS 3.

Uno de los mejores ejemplos, en mi opinión, de lo increíble que puede resultar un juego es Marvel's Spider-Man Remastered. Una absoluta maravilla técnica. Es un port para PC que aprovecha todas las ventajas del hardware de PC para convertirse en algo superior en todos los sentidos posibles.

Y ahora que han salido las tarjetas gráficas de la serie RTX 4000, los títulos se pueden llevar aún más lejos. Alcanzar una resolución 4K con las funciones de trazado de rayos y los ajustes al máximo, mientras los FPS siguen superando los 100 de media, no solo es posible, sino que ya está ocurriendo. Y nada menos que en portátiles para juegos.

Será emocionante ver hasta dónde puede llegar el rendimiento de los juegos de PC si ya estamos viendo resultados tan excelentes.