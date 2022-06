Aquí puedes ver a los actores de The Umbrella Academy en directo hoy, 6 de junio, a partir de las 19:38

Hoy (6 de junio) empieza la Semana Geeked 2022 (opens in new tab) de Netflix. Durante cinco días (este viernes 10 de junio es el último día), Netflix nos deleitará con muchas novedades sobre nuestras series y películas preferidas, y también hablarán de los videojuegos de la plataforma.

Si quieres conocer más detalles sobre todo lo que tiene planeado Netflix para la Semana Geeked (opens in new tab), lo que incluye el programa, los horarios y cómo ver la conferencia en streaming de forma gratuita, no te pierdas el artículo que hemos dedicado al evento, puedes acceder pinchando aquí (opens in new tab).

En este artículo, queremos centrarnos en uno de los momentos más emocionantes de la Semana Geeked 2022, que además será hoy 6 de junio.

¿Sabías que van a dedicar una sección completa de forma exclusiva a una de las series más populares de Netflix? Hablamos de The Umbrella Academy, y hoy habrá una mesa redonda donde los actores y actrices de esta exitosa serie en persona nos contarán muchas cosas interesantes. ¡Si te gusta la serie no te lo puedes perder, ya que esperamos grandes sorpresas!

Como muchos sabréis, la temporada 3 de The Umbrella Academy (opens in new tab) se estrena en Netflix el próximo 22 de junio, y aunque ya hemos podido ver el tráiler (opens in new tab), que es maravilloso y te lo mostramos a continuación por si no lo has visto, estamos deseando conocer más detalles, imágenes y sorpresas sobre la temporada, ¿y quién mejor que el propio reparto de la serie para contarnos todo lo que se avecina?

Cómo y cuándo ver la mesa redonda con el reparto de The Umbrella Academy

La esperada mesa redonda con el reparto The Umbrella Academy comienza a las 19:38 hora española.

¿Te preguntas qué actores y actrices de esta exitosa serie de Netflix estarán presentes en la charla de hoy? Son estos:

Tom Hopper (Luther/Número 1)

David Castañeda (Diego/Número 2)

Emmy Raver-Lampman (Allison/Número 3)

Aidan Gallagher (Cinco/Número 5)

Justin H. Min (Ben/Número 6 de la Academia Umbrella/Número 2 de la Academia Sparrow)

Genesis Rodriguez (una nueva incorporación, interpreta a Sloane de la Academia Sparrow).

Juntos, revelarán nuevos detalles sobre la temporada 3 y además podremos ver clips inéditos e imágenes exclusivas de la temporada 3 de The Umbrella Academy (opens in new tab), que como hemos comentado, se estrena dentro de nada: el 22 de junio.

¡Si eres fan no te lo puedes perder! Y lo puedes ver aquí mismo:

Por supuesto, aquí en TechRadar estaremos muy atentos durante toda la Semana Geeked 2022 para contarte todas las novedades y grandes revelaciones sobre tus series y películas preferidas.

Si quieres saber todo lo que se sabe hasta ahora sobre la temporada 3 de The Umbrella Academy (opens in new tab), puedes leer nuestro artículo general en el que hemos reunido todos los detalles conocidos sobre la próxima temporada (opens in new tab), o este en el que hemos analizado cada uno de los títulos de los capítulos (opens in new tab).

Y aquí te dejamos unas imágenes oficiales que publicó Netflix recientemente, en las que vemos a los dos miembros de la Academia Umbrella y a los de la Academia Sparrow en acción: