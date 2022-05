Sombra y Hueso temporada 2: esto es todo lo que sabemos sobre la continuación de la serie

Parece que la segunda temporada de Sombra y Hueso avanza a buen ritmo. La próxima entrega de la exitosa serie de fantasía de Netflix lleva ya unos meses de producción y, por lo que parece, la fotografía principal progresa sin problemas.

Esta serie de Netflix es uno de nuestros proyectos más esperados. Al fin y al cabo, nos gustó mucho la primera temporada de Sombra y Hueso, por lo que ¿por qué no íbamos a estar ansiosos por ver cómo sigue la historia? Si estás leyendo esto, es porque a ti te pasa lo mismo, pero hazte a la idea: todavía habrá que esperar para que podamos ver la segunda temporada. Sea como sea, esperamos poder verla antes de que acabe este año 2022, aunque es un poco difícil.

Mientras tanto, puedes ir emocionándote leyendo todo lo que sabemos hasta ahora sobre la temporada 2 de Sombra y Hueso, y aunque todavía no es mucho, sí que hay algunas cositas. Con el elenco y el equipo en pleno rodaje, ha habido muy pocas noticias. Pero el nuevo miembro del reparto, Lewis Tan, nos ha adelantado un poco de lo que podemos esperar, mientras que algunos de los otros actores de la serie han publicado algunas imágenes en las redes sociales.

Además de eso, vamos a repasar otras noticias interesantes, y vamos a hablar sobre la posible fecha de estreno de la temporada 2 de Sombra y Hueso, así como el reparto, las posibles tramas, y más.

Aviso: a continuación vienen spoilers sobre la primera temporada de Sombra y Hueso, y sobre los libros originales en los que se basa la serie.

Sombra y Hueso temporada 2: fecha de estreno

Sombra y Hueso temporada 2: fecha de estreno - ¿2023?

Los Cuervos volverán con más atracos en la segunda temporada de Sombra y Hueso (Image credit: Netflix/David Appleby)

Todavía no hay una fecha oficial de estreno de la temporada 2 de Sombra y Hueso, aunque sabemos que está en camino desde junio de 2021. Pero, como la segunda temporada se encuentra en plena producción, podemos sacar algunas conjeturas sobre cuándo podremos ver la segunda temporada.

New season. New cast. We'll see you all in the shadows. pic.twitter.com/8B4AdhZrJEJanuary 13, 2022 See more

Entonces, ¿cuándo podría estrenarse en Netflix la continuación de Sombra y Hueso? Sabemos que tardaron cuatro meses en grabar la primera temporada, lo cual tuvo lugar entre octubre de 2019 y febrero de 2020. Teniendo esto en cuenta, y suponiendo que tardarán más o menos lo mismo con la temporada 2, la grabación, que está teniendo lugar en Hungría según las redes sociales (opens in new tab) de los actores, debería terminar este mismo mes de mayo.

Sin embargo, en el caso de la temporada 1 de Sombra y hueso, lo cierto es que debido a la pandemia, la necesidad de volver a grabar algunas escenas y la larga fase de posproducción, hicieron que pasaran 14 meses hasta que la primera temporada estuvo finalmente lista para ser estrenada en abril de 2021.

En definitiva, si la segunda temporada sigue los mismos pasos, estaríamos hablando de una fecha de estreno para dentro de mucho tiempo, en verano de 2023.

Por supuesto, esperamos que en esta vez no se encuentren con tantos problemas, y que podamos ver la temporada 2 de Sombra y Hueso ante, sería genial que a finales de 2022. Por otro lado, está claro que los fans de los libros de Leigh Bardugo y de la serie, querrán que la próxima entrega de Netflix sea lo mejor posible. Si esperar más tiempo para que se estrene nos asegura que podremos ver una segunda temporada impresionante, entonces nos armaremos de paciencia, pero por supuesto, no nos quejaremos si llega antes de lo que pensamos.

Thank the Saints production is beginning on Season 2 of Shadow and Bone 🙌 pic.twitter.com/D4MMRSayzgJanuary 13, 2022 See more

Sombra y Hueso temporada 2: reparto

Sombra y Hueso temporada 2: reparto - ¿Quién interpreta a quién?

Volveremos a ver a los personajes principales en la temporada 2 de Sombra y Hueso (Image credit: Netflix/David Appleby)

Aquí tienes el listado completo de los personajes confirmados para la temporada 2 de Sombra y Hueso, y de los actores que los interpretarán:

Jessie Mei Li interpreta a Alina Starkov

Ben Barnes interpreta al General Kirigan/el Oscuro

Archie Renaux interpreta a Malyen “Mal” Oretsov

Freddy Carter interpreta a Kaz Brekker

Amita Suman interpreta a Inej Ghafa

Kit Young interpreta a Jesper Fahey

Danielle Gilligan interpreta a Nina Zenik

Calahan Skogman interpreta a Matthias Helvar

Sujaya Dasgupta interpreta a Zoya Nazyalensky

Julian Kostov interpreta a Fedyor

Patrick Gibson interpreta a Nikolai Lantsov

Jack Wolfe interpreta a Wylan Hendriks

Lewis Tan interpreta a Tolya Yul-Battar

Anna Leong Brophy interpreta a Tamar Kir-Battar

Como no podía ser de otra manera, los protagonistas de Sombra y Hueso, Alina y Mal, volverán en la temporada 2. Igualmente, volveremos a ver a Kirigan, que sobrevivió al ataque en la Sombra en el capítulo final de la temporada 1.

Kaz, Inej y Jesper también forman parte del elenco de la segunda temporada. Al igual que en la bilogía Seis de Cuervos, la historia de los Dregs (profundizaremos en este más adelante) se alineará con la de Nina y Matthias, por lo que seguramente veamos al trío uniéndose a la pareja. De hecho, esto ya se insinuó en el último capítulo de la primera temporada, por lo que es de esperar que unan sus fuerzas como lo hacen en las novelas.

A post shared by Ben Barnes (@benbarnes) (opens in new tab) A photo posted by on

Respecto a otros personajes que han salido de los libros para conseguir su versión live-action en la serie, Wylan Hendriks (cuyo apellido han cambiado en la serie, ya que el original es "Van Eck") es uno de los cuatro nuevos miembros confirmados del reparto.

En las novelas, Wylan Van Eck se une a los Dregs para convertirse en su experto en demoliciones para un trabajo dentro de la fortaleza militar de Fjerdan, conocida como la Corte de Hielo. Jack Wolfe será el que interprete a Wylan en la segunda temporada.

Otro de los personajes favoritos de los fans que aparecerá en la segunda temporada es Nikolai Lantsov, que será interpretado por el actor irlandés Patrick Gibson. En los libros, Nikolai adopta el apodo Sturmhond y lidera una armada de piratas que ayuda al esfuerzo bélico del reino de Ravka. Nikolai se convierte en un aliado clave de Alina y Mal, por lo que su llegada a la adaptación de Netflix será vital si la serie sigue la línea argumental del libro Asedio y Tormenta en la segunda temporada.

✨ Let's give a warm Grishaverse welcome to your new cast members ✨@TheLewisTan will play Tolya Yul-Bataar.@LongBrophy will play Tamar Kir-Bataar.@PatrickGibson00 will play Nikolai Lantsov.@JackTWolfe will play Wylan Hendriks. pic.twitter.com/XaAEg2GgkRJanuary 13, 2022 See more

Las dos últimas incorporaciones a la temporada 2 de Sombra y Hueso son los mellizos Tolya Yul-Battar y Tamar Kir-Battar, que serán interpretados por Lewis Tan y Anna Leong Brophy, respectivamente.

En las novelas, Tolya es un Grisha Heartrender, o maestro del corazón, y miembro de la tripulación pirata de Sturmhond. Tamar, por su parte, también es una maestra del corazón, pero es ex-miembro del equipo de Sturmhond. La pareja también se encuentra con Zoya en una de las novelas derivadas de Sombra y Hueso, así que es de esperar que se incorporen elementos de la historia de este libro en la segunda temporada.

No se sabe nada sobre el retorno de Baghra, interpretada por Zoe Wanamaker, para la segunda temporada. Pero se prevé que el resto del elenco de la primera temporada regrese, ya que cada uno de los actores aparece en el vídeo del anuncio del comienzo de la producción de la segunda temporada.

Sombra y Hueso temporada 2: tráiler

Sombra y Hueso temporada 2: tráiler - ¿Ya hay uno?

Mal Oretsov volverá a estar con Alina en la temporada 2 de Sombra y Hueso (Image credit: DAVID APPLEBY/NETFLIX)

Supongo que ya te esperabas esta respuesta. No, todavía no hay tráiler, y tendremos que esperar para ver uno.

En cuanto Netflix publique el tráiler, lo podrás encontrar en esta sección.

Sombra y Hueso temporada 2: tramas

Sombra y Hueso temporada 2: historia - ¿Qué tramas veremos?

Alina y Mal vuelven a estar juntos en la temporada 2 de Sombra y Hueso (Image credit: Netflix)

Spoilers a continuación sobre la primera temporada de Sombra y Hueso, y sobre los libros originales.

Todo parece apuntar a que la temporada 2 de Sombra y Hueso se basará en las historias de las novelas Asedio y Tormenta, Seis de Cuervos y El Rey Marcado, al menos eso es lo que sugieren los personajes confirmados para la segunda temporada y el final que tuvo la primera.

Tras el final de la primera temporada, Alina y Mal tomaron caminos distintos hacia los Dregs, por lo que la segunda temporada continuará su viaje hacia nuevas tierras para mantener a Alina fuera del alcance de Kirigan. Esto significa que seguramente se encontrarán con Nikolai en algún momento, pero hablaremos de él más adelante.

Tal y como reveló el último capítulo de la temporada 1, Kirigan ha aprovechado sus poderes de Oscuro y ha creado nuevas criaturas de la Sombra conocidas como Nichevo'ya. A diferencia de los Volcra que habitan la Sombra, estos monstruos pueden moverse a plena luz del día. Es de esperar que sean adversarios difíciles de vencer para Alina y Mal.

El actor Ben Barnes, que es el que interpreta a Kirigan/el Oscuro en la serie de Netflix, ha expresado su interés en que la segunda temporada "se desvíe" de la historia original de los libros (según publicó el medio Collider (opens in new tab)), de forma similar a cuando la primera temporada incorporó a los Dregs en el arco de Alina. No está claro si finalmente harán esto en la segunda temporada, pero sería un cambio intrigante respecto al material original. Daría a los fans de las novelas un nuevo contenido para disfrutar, aunque algunos podrían no estar de acuerdo con que no se siga la historia original.

A post shared by Calahan Skogman (@calahan.skogman) (opens in new tab) A photo posted by on

Por otro lado, es probable que Los Dregs, se unan a Nina en un intento por liberar a Matthias, antes de que el quinteto y Wylan unan fuerzas para rescatar a alguien conocido como Bo Yul-Bayur. El químico y Grisha Fabrikator (o Materialki) de Shu, es el inventor de una droga que los Grisha encuentran adictiva pero, en el libro Asedio y Tormenta, está cautivo en la Corte de Hielo de Fjerda. Sin embargo, la primera temporada de Sombra y Hueso ya utilizó el ángulo del "atraco imposible" de la Corte de Hielo para la misión inicial de los Dregs de intentar capturar a Alina, por lo que es posible que el rescate de Bo se modifique en la serie.

Otra historia adaptada de una de las novelas, el Rey Marcado, podría seguir a Zoya. El personaje de Zoya, que es secundario en la trilogía de los Grishas, adquiere un mayor protagonismo en la segunda bilogía, y es posible que se incorporen elementos de la historia de estos libros a la serie, tal y como avanzó la autora Leigh Bardugo en una entrevista con Entertainment Weekly (opens in new tab).

Al final de la primera temporada, vimos a Zoya dirigirse a Novokribrisk, la ciudad que Kirigan destruye con la Sombra, para buscar a su familia. Si descubriera que han fallecido, Zoya podría volver a aliarse con los Dregs, como hace en la novela Reino de Ladrones de la bilogía Seis de Cuervos. Por otra parte, dado que Tamar y Tolya se cruzan con Zoya en el Rey Marcado, y que está confirmado que aparecerán en la segunda temporada, es posible que veamos cómo forman equipo.

Según el actor Lewis Tan, que interpreta a Toyla, la segunda temporada será una "locura" para los espectadores. "Va a ser una locura. Estoy muy emocionado y el reparto es muy agradable. Me han acogido muy bien. Llevo dos meses [en Hungría] y hemos trabajado mucho".

Cambiando a otro tema, la incorporación del personaje Nikolai Lantsov hará que su arco argumental de Asedio y Tormenta sea un componente clave de la segunda temporada. En las novelas, Lantsov, el antiguo rey de Ravka que se hace pasar por un líder pirata conocido como Sturmhond, es contratado por el Oscuro para que lo transporte a través del Mar Verdadero con el fin de localizar a un mítico dragón conocido como el Rusalye. Sin embargo, Lantsov acaba formando equipo con Alina y Mal, y lucha junto al dúo para impedir que el Oscuro lleve a cabo su plan maestro. Es de esperar que la historia de Lantsov, y parte de su arco argumental de Asedio y Tormenta, se utilicen en la serie.

Por último, según The Hollywood Reporter (opens in new tab), la temporada 2 de Sombra y Hueso contará con ocho capítulos, igual que la primera.

Sombra y Hueso temporada 2: el futuro de la serie

Sombra y Hueso temporada 2: ¿merece tener más temporadas después?

Veremos más Grisha en la temporada 2 de Sombra y Hueso (Image credit: Netflix)

Sí. Aunque Sombra y Hueso no tiene tantos seguidores como otras grandes franquicias de fantasía, como The Witcher (opens in new tab), Harry Potter (opens in new tab) o El Señor de los Anillos (opens in new tab), el Universo de los Grisha, también conocido como "Grishaverse" cuenta con un público considerable y apasionado. Además, lo más seguro es que su número de seguidores haya aumentado después de que en Netflix se estrenara la serie en abril del 2021.

La adaptación de Netflix también puede expandirse en distintas direcciones. Al igual que el creciente Universo de The Witcher, Sombra y Hueso podría dar lugar a spin-offs que profundicen en ese universo y se basen en la gran cantidad de material original de Bardugo. Ya sea ampliando una historia corta que ya exista, o creando un contenido completamente nuevo, Netflix puede tomar todo tipo de direcciones en torno a la segunda temporada de Sombra y Hueso.

Y, si sigue teniendo éxito, es posible que Netflix ponga en marcha futuras temporadas y spin-offs. El gigante del streaming ha demostrado que confía en los proyectos que ofrecen grandes cifras de audiencia, por lo que el futuro de Sombra y Hueso puede ser brillante si su segunda temporada vuelve a atraer a una gran audiencia.