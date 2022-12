¡Netflix ha anunciado la fecha de estreno de la temporada 2 de Sombra y Hueso!

Ya es oficial: La segunda temporada de Sombra y Hueso (opens in new tab) se estrenará oficialmente en Netflix el 16 de marzo de 2023.

Tal y como ha anunciado Netflix en sus redes sociales hoy, 8 de diciembre, la exitosa serie de fantasía volverá a nuestras pantallas en un futuro no muy lejano. Al igual que su predecesora, la temporada 2 de Sombra y Hueso (opens in new tab) contará con ocho capítulos, que se estrenarán todos el mismo día.

Echa un vistazo al tuit de Netflix España con el anuncio oficial de la fecha de estreno, que además también nos muestra algunas imágenes en primicia:

Derribar la Sombra es el objetivo de Alina, pero Kirigan también tiene sus planes. La segunda temporada de #SombraYHueso llega el 16 de marzo 🌞

Ya sabíamos que la temporada 2 de Sombra y Hueso se estrenaría en algún momento de 2023, pero ahora por fin sabemos el día exacto el día en el que podremos ver por fin cómo sigue la historia de una de las mejores series de Netflix. Teniendo en cuenta lo mucho que nos gustó la primera temporada, estamos deseando que llegue el 16 de marzo.

En un comunicado de prensa, Netflix también reveló la sinopsis oficial de la segunda temporada, que es esta: "Alina Starkov está huyendo. Faro de esperanza para algunos y presunta traidora para otros, está decidida a acabar con La Sombra y salvar a Ravka de la ruina".

"Pero el general Kirigan ha vuelto para terminar lo que empezó. Respaldado por un nuevo y aterrador ejército de monstruos de las sombras aparentemente indestructibles, y nuevos y temibles reclutas Grisha, Kirigan es más peligroso que nunca. Para tener una oportunidad de luchar contra él, Alina y Mal reúnen a sus nuevos y poderosos aliados e inician un viaje a través de los continentes para encontrar dos criaturas míticas que amplificarán los poderes de Alina".

"De vuelta en Ketterdam, los Cuervos deben forjar nuevas alianzas mientras se enfrentan a viejos rivales y rencores aún más antiguos que amenazan no sólo su lugar en 'el Barril' (la zona de casinos y prostíbulos de Ketterdam), sino sus propias vidas. Cuando se les presente la oportunidad de realizar un atraco mortal, los Cuervos se encontrarán de nuevo en rumbo de colisión con la legendaria Invocadora del Sol".

"Basada en las novelas del Grishaverso de Leigh Bardugo, éxito de ventas en todo el mundo, Sombra y Hueso regresa con una segunda temporada de nuevas amistades, nuevos romances, grandes batallas, aventuras épicas... y un impactante secreto familiar que podría destrozarlo todo."

Alina y Mal vuelven a estar juntos en la temporada 2 de Sombra y Hueso (Image credit: Netflix)

La segunda temporada de Sombra y Hueso volverá a contar con los miembros clave del reparto, como Jessie Mei Li (Alina Starkov), Ben Barnes (General Kirigan) y Archie Renaux (Mal Oretsov). A ellos se suman otros habituales de la serie como Freddy Carter (Kaz Brekker), Amita Suman (Inej Ghafa), Kit Young (Jesper Fahey), Danielle Galligan (Nina Zenik), Calahan Skogman (Matthias), Daisy Head (Genya Safin) y Zoe Wanamaker (Baghra).

Además, cuatro nuevos personajes secundarios aparecerán en la segunda temporada. Patrick Gibson (Tolkien, The OA), Jack Wolfe (The Witcher), Lewis Tan (Mortal Kombat) y Anna Leong Brophy (Traces) interpretarán a los personajes favoritos de los fans de los libros Nikolai Lantsov, Wylan Hendriks, Tolya Yul-Battar y Tamar Kir-Battar.

Al igual que la primera temporada, el responsable del guion de la segunda es Eric Heisserer y adaptará varias novelas de la serie de libros de fantasía de Leigh Bardugo.

No te pierdas nuestro largo artículo dedicado a la temporada 2 de Sombra y Hueso, donde hemos reunido absolutamente toda la información que hay disponible a día de hoy.