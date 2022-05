Semana Geeked 2022 de Netflix: fechas, programación, cómo ver el evento, y más... ¡ya puedes ir emocionándote!

La Semana Geeked 2022 de Netflix está a la vuelta de la esquina, así que ya va siendo hora de emocionarnos por todas las novedades que estamos a punto de conocer sobre nuestras series y películas preferidas de la plataforma de streaming.

Los últimos meses han sido más duros de lo normal para Netflix. La plataforma ha tenido que lidiar con la prensa negativa que ha surgido por los distintos problemas financieros de la compañía, así como por la pérdida de suscriptores, las múltiples cancelaciones de series (opens in new tab), los despidos de personal y las reacciones de la audiencia por los planes de Netflix de limitar el uso compartido de cuentas (opens in new tab).

Por eso, la Semana Geeked 2022 es muy importante para la plataforma, que espera que, entre el evento y los importantes estrenos que se avecinan, las cosas mejoren con la llegada del verano.

¡Y estamos totalmente de acuerdo! ¿Qué mejor manera de traer buenas vibraciones, que una semana repleta de novedades sobre las mejores series y películas de Netflix? Y ya de paso, nos parece genial que nos muestren sus planes para expandirse en la industria de los videojuegos.

La Semana Geeked 2022 de Netflix es la segunda celebración de este evento anual, virtual y gratuito, que abarca cinco días durante los cuales la plataforma nos deleitará con novedades y actualizaciones sobre sus principales series y películas, y además anunciará grandes cosas sobre otros proyectos que llegarán este año y el que viene. Pero eso no es todo, preparaos para ver "exclusivos y nuevos tráileres y avances, adelantos, anuncios sorpresa, imágenes nunca vistas, entrevistas al reparto, lecturas de guion en grupo y más cosas sobre más de 60 proyectos de Netflix" (tal y como nos han prometido).

Queda bastante claro que, independientemente del tipo de contenido que prefieras, habrá anuncios durante la Semana Geeked 2022 de Netflix que no te querrás perder, y por supuesto, aquí en TechRadar estaremos atentos para que no te pierdas detalle.

Eso será una vez que empiece el evento, de momento, te vamos a contar todo lo que necesitas saber sobre la Semana Geeked 2022 de Netflix, para que sepas todo lo que puedes esperar. Hemos reunido a continuación toda la información sobre cómo puedes seguir tú mismo el evento si te interesa, además de la fecha de inicio, los horarios, el programa completo de cada uno de los días, y mucho más.

¡Abróchate el cinturón y empecemos!

Fechas y horarios

Semana Geeked de Netflix 2022: fechas y horarios - ¿cuándo empieza?

¡Habrá un día entero dedicado a Stranger Things en la Semana Geeked 2022 de Netflix! (Image credit: Netflix)

La Semana Geeked 2022 de Netflix comenzará oficialmente el lunes 6 de junio a las 18:00 hora española, y seguirá todos los días durante esa semana, hasta el 10 de junio, que será la última jornada.

Cada uno de los días estará dedicado a un tema concreto (en la sección de programación te lo detallamos).

Aquí tienes un listado de las horas a las que comenzará el evento de cada uno de los días:

Lunes 6 de junio: 18:00 (hora española)

(hora española) Martes 7 de junio: 18:00 (hora española)

(hora española) Miércoles 8 de junio: 01:00 del jueves (hora española)

(hora española) Jueves 9 de junio: 18:00 (hora española)

(hora española) Viernes 10 de junio: 19:00 (hora española)

Tráiler

Semana Geeked de Netflix 2022: tráiler

El 16 de mayo, Netflix publicó el tráiler de la Semana Geeked 2022, y lo cierto es que nos mostró que tenemos mucho por lo que emocionarnos.

La esperada adaptación live-action de Sandman, original de Neil Gaiman y publicada por DC Comics, será una de las grandes estrellas del evento, y el tráiler incluso nos permitió echar un primer vistazo a la Lucifer de Gwendoline Christie.

Por supuesto, eso no es todo ni de lejos: te dejamos el tráiler para que puedas ver todo lo que nos espera de forma gráfica, y a continuación, en la sección de "Programación" te hemos detallado cada uno de los proyectos de los que se hablará en la Semana Geeked 2022 de Netflix: desde The Umbrella Academy y Stranger Things, a la película El Agente Invisible y la serie de One Piece.

Cómo ver el evento

Cómo ver la Semana Geeked 2022 de Netflix

Puedes seguir el evento en directo de forma gratuita, independientemente de si estás suscrito a Netflix o no, en YouTube (opens in new tab) y en Twitch (opens in new tab). Simplemente, asegúrate de conectarte a la hora de comienzo cada día, tal y como te hemos detallado en la sección anterior, si no quieres perderte ningún tráiler, entrevista o anuncio importante.

Netflix ha concretado que todos aquellos que tengáis canales de Twitch, podéis hacer co-streaming para que vuestros seguidores no se pierdan ningún detalle y podáis interactuar con otros fans de las series y películas de Netflix.

Como forma alternativa, si no quieres ver el evento entero en directo, pero sí quieres estar al tanto de las novedades, asegúrate de echar un vistazo a las redes sociales de Netflix: Twitter (opens in new tab), TikTok (opens in new tab) y Facebook (opens in new tab).

Programación completa

Semana Geeked 2022 de Netflix: programación completa

Programa Completo de la Semana Geeked 2022 de Netflix. (Image credit: Netflix)

Como hemos mencionado antes, durante la Semana Geeked 2022 conoceremos novedades sobre más de 60 proyectos de Netflix, lo que incluye películas, series y videojuegos. Con tantas producciones, no es de extrañar que Netflix haya dividido su apretada agenda, dedicando cada día de la Semana Geeked a un tema específico, que puede ser desde un tipo de contenido, a una serie en concreto.

¿Qué pueden esperar los fans? Netflix ha confirmado que los estrenos exclusivos de avances y tráileres, los adelantos, los anuncios sorpresa, distintas imágenes nunca vistas, entrevistas al reparto y lecturas de guion en grupo, formarán la parte mayoritaria del evento, pero por supuesto, esperamos que nos den alguna que otra sorpresa a lo largo de los cinco días que dura el evento.

Para mi, como fan, la mayor ausencia que veo en la programación es cualquier mención a The Witcher. Ahora bien, sabiendo que la precuela "The Witcher: Blood Origin" (opens in new tab) (o "El Origen de la Sangre" en España), está programada para ser estrenada este 2022... ¿será el anuncio de la fecha de estreno de la esperada serie una de las sorpresas que nos tiene preparadas Netflix? Ya lo veremos...

A continuación, hemos desglosado los contenidos que se tratarán cada uno de los días de la Semana Geeked 2022 de Netflix:

Lunes 6 de junio: Series

1899

Alice in Borderland

Estamos muertos (All of Us are Dead)

Destino: La saga Winx

La primera muerte (First Kill)

Locke & Key

Manifest

El Club de medianoche (The Midnight Club)

One Piece

Resident Evil

Sandman

School Tales: The Series

Sombra y Hueso - temporada 2 (opens in new tab)

Sweet Tooth: El niño ciervo - temporada 2

The Umbrella Academy - temporada 3 (opens in new tab)

Vikingos: Valhalla - temporada 2

La monja guerrera (Warrior Nun)

Martes 7 de junio: Películas

¡Caña al extraterrestre! (Blasted)

Turno de día

El Agente Invisible

Interceptor

Killer Book Club

The School for Good and Evil

El monstruo marino (The Sea Beast)

Spiderhead

Trol

Wendell y Wild

Durante la Semana Geeked 2022 hablarán largo y tendido sobre la película El Agente Invisible (Image credit: Netflix)

Miércoles 8 de junio: Animación

Arcane - temporada 2

Cyberpunk: Edgerunners

El príncipe dragón

Excepción

Farzar

Ultrasecretos (Inside Job)

Love, Death & Robots

Moonrise

Jueves 9 de junio: Stranger Things

"The Hellfire Club: A Stranger Things (opens in new tab) Dungeons and Dragons adventure" - Veremos a los miembros del reparto de la serie echando una partida a Dragones y Mazmorras.

Dungeons and Dragons adventure" - Veremos a los miembros del reparto de la serie echando una partida a Dragones y Mazmorras. "Stranger Things season 4 volume 1 unlocked: official aftershow" - Un espacio en el que el reparto hablará de la parte 1 de la temporada 4, que ya está disponible en Netflix.

Viernes 10 de junio: Videojuegos