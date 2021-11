Cómo jugar en Netflix

A pesar de que es por lo que se le conoce mayormente, Netflix ya no se limita a las películas y a las series, sino que también ha entrado en el terreno gaming. Por ello, los usuarios de Android ya pueden descargar una selección de títulos para jugar en la aplicación de Netflix.

En el momento de escribir estas líneas hay cinco disponibles, y se espera que se añadan más con el tiempo, y a continuación te explicamos cómo acceder a ellos.

Sin embargo, ten en cuenta que si estás en iOS, todavía no podrás acceder a los juegos en Netflix: el servicio está en preparación para iPhones y iPads, pero no hay noticias de cuándo se lanzará exactamente.

Cuando se lance, la implementación también podría ser ligeramente diferente a la de Android, con juegos que posiblemente tengan que ser descargados individualmente desde la App Store, en lugar de estar alojados en la aplicación de Netflix.

Acceder a los juegos en Netflix es sencillo, así que solo tienes que seguir estos pasos para ponerte a jugar.

1. Regístrate e inicia Netflix en tu dispositivo

Seguramente es una obviedad, pero para jugar en Netflix necesitas una cuenta de Netflix y una suscripción activa. Así que si aún no tienes una, primero regístrate y después abre la aplicación en tu teléfono o tablet.

2. Busca la fila de juegos o la pestaña de juegos

Si estás en un teléfono Android, deberías ver una fila dedicada a los juegos y una pestaña de juegos en la pantalla de inicio de Netflix, mientras que en las tabletas Android habrá una fila de juegos junto con una opción de juegos en el menú desplegable de categorías.

3. Seleccione su juego para descargar y jugar

A continuación, solo tienes que tocar el juego que te interesa para descargarlo (si aún no lo has hecho) o para jugarlo si lo has hecho.

El proceso de descarga consiste en tocar primero "Obtener juego" y luego "Ir a Google Play". A continuación, se instala el juego desde la propia Play Store: basta con tocar "Instalar" en la página de la tienda que aparece.

(Image credit: Netflix)

Qué hacer si no puedes ver la pestaña de juegos de Netflix

Aunque el proceso para acceder a los juegos en Netflix es sencillo, en el momento de escribir este artículo la sección de juegos no está visible para todo el mundo. Esto se debe a que Netflix la está desplegando poco a poco, pero no hay que esperar a que aparezca: también puedes encontrar los juegos disponibles para su descarga en la Play Store.

Entre las opciones disponibles están Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: The Game, Shooting Hoops, Teeter Up y Card Blast. Una vez descargados de esta forma, se lanzarían como cualquier otra app o juego, por lo que no tendrías que entrar en la app de Netflix. Sin embargo, seguirás necesitando una cuenta de Netflix.

Todo lo que necesitas saber sobre los juegos de Netflix

Más allá de lo anterior, cabe destacar que los juegos de Netflix no tienen ningún coste adicional: están incluidos en tu suscripción estándar de Netflix, y están disponibles en todos los planes de precios de Netflix, por lo que no necesitas la suscripción de cuatro pantallas de Netflix Premium.

Tampoco hay anuncios ni compras dentro de la aplicación, y todos los perfiles de tu cuenta podrán acceder a los juegos (excepto los perfiles infantiles). Algunos juegos también estarán disponibles sin conexión, por lo que podrás jugar incluso sin conexión a Internet.