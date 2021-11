5 detalles que te has perdido en el tráiler de Spider-Man: No Way Home

Después de lo que parece una eternidad, el segundo tráiler de Spider-Man: No Way Home ha aparecido en Internet. La próxima película del UCM llega a los cines dentro de un mes y, dada la cantidad de filtraciones y rumores que la rodean, las expectativas de los fans ya estaban por las nubes antes del lanzamiento del tráiler.

Para decepción de algunos de los más fans, el último tráiler de No Way Home no ofrece todo lo que esperaban ver. Sin embargo, hay algunas sorpresas en el tráiler de tres minutos de duración que tal vez te hayas perdido en tu primer (o décimo) visionado.

Si te preguntas qué has podido pasar por alto en el segundo tráiler de Spider-Man: No Way Home, permítenos ayudarte. A continuación, encontrarás cinco cosas que quizá te hayas perdido, incluyendo un par de detalles muy reveladores que hemos descubierto.

Pero ten cuidado, querido lector: estamos a punto de entrar en zona de potenciales spoilers importantes de Spider-Man: No Way Home. Si prefieres entrar en la película sin saber nada más, no leas a partir de aquí... Pero no puedes evitarlo, ¿verdad?

1. Tobey Maguire y Andrew Garfield están en el tráiler

(Image credit: Sony Pictures/Marvel Studios)

Antes de nada, hablemos del elefante de la habitación: los respectivos Spider-man de Tobey Maguire y Andrew Garfield aparecen en el segundo tráiler de No Way Home.

Un número aparentemente infinito de rumores y filtraciones, con respecto a sus apariciones en Spider-Man: No Way Home, han circulado por internet durante meses en este punto. Garfield y la actual estrella de Spider-Man, Tom Holland, han negado continuamente que Maguire y Garfield formen parte de su reparto, pero numerosas filtraciones han demostrado lo contrario.

Entonces, ¿por qué Sony y Marvel no se han atrevido a incluirlos en este tráiler? Bueno, técnicamente, lo han hecho, pero no podemos verlos.

Para ver al dúo en acción, tenemos que visitar las redes sociales de Sony Pictures en Brasil. Por alguna razón, la inclusión de Maguire y Garfield solo es visible en esta versión del tráiler. No verás nada parecido en los cortes de los tráileres que han llegado a España, Reino Unido o Estados Unidos.

En cualquier caso, estamos divagando. Salta a la marca de 0:53 del vídeo en el tuit que aparece a continuación y te darás cuenta de algo que es muy interesante:

Em 1 mês começaremos a receber visitas... de todos os universos. Assista agora ao novo trailer oficial de #HomemAranhaSemVoltaParaCasa, que estreia em 16 de dezembro exclusivamente nos cinemas. Pré-venda disponível a partir de 29 de novembro! pic.twitter.com/Z0SqV7bhrQNovember 17, 2021 See more

¿Te has dado cuenta de que el Lagarto es golpeado en la cara por una fuerza invisible? No hay nadie cerca de él, así que ¿por qué parece que recibe un puñetazo?

La respuesta es sencilla: ha sido atacado por el Spider-man de Maguire o Garfield. Sony y Marvel ya han eliminado personajes de sus tráileres anteriormente. Marvel, concretamente, incluso nos engañó incluyendo una escena en Vengadores: Infinity War que ni siquiera estaba en el corte final de la película (Hulk corriendo hacia la batalla en Wakanda).

Así que no nos extrañaría que Sony y Marvel hayan eliminado a Maguire y Garfield de esta escena para el tráiler. Está claro que está preparado para que parezca que el trepamuros de Holland se enfrenta a tres villanos, pero no nos lo creemos. Más bien nos parece un tres contra tres, con los tres Spider-men formando equipo para enfrentarse a Electro, el Hombre de Arena y el Lagarto juntos. Y si no es así, los movimientos de Lagarto en el tuit de arriba son muy tontos y extremadamente antinaturales.

Esta posibilidad cobra mayor peso, además, con una imagen filtrada de la película que muestra a los tres Spider-Men de pie y cerca de un andamio (sí, el mismo andamio donde tiene lugar esta pelea).

2. ¿Doc Ock consigue alguna tecnología Stark?

(Image credit: Sony Pictures/Marvel Studios)

Algo curioso respecto al actualizado Doc Ock es que a sus tentáculos se les ha añadido un color rojo oscuro. Esto es diferente de la versión original de Sam Raimi del personaje, cuyos brazos robóticos eran de un tono metálico plateado.

Por supuesto, esto podría ser solo un nuevo aspecto para Doc Ock, que Marvel podría haber querido utilizar para diferenciarlo de la trilogía original de Spider-Man. Pero, ¿es posible que Doc Ock se haya hecho con alguna tecnología de Stark antes de su primer encuentro con el lanzarredes de Holland?

Si vuelves a ver el tráiler, el Doctor Strange le dice a Peter Parker que "empezamos a recibir visitantes... de todos los universos" después de que el hechizo de Strange, que vemos en ambos tráileres, salga mal. Si Doc Ock fue uno de los primeros villanos en entrar en el UCM, es posible que lo haya hecho en un lugar donde se venda alguna tecnología de Stark en el mercado negro. Podría robarla e incorporarla a su propio traje, lo que podría darle ventaja en una revancha con Peter. O, más bien, el Peter Parker de Tobey Maguire, ya que esta es la versión que reconocería de la trilogía original.

Claro, esto es poco probable, es más bien una especulación por nuestra parte. Pero nos parece interesante que se hayan actualizado los colores de los brazos para No Way Home. Y, dado que el color rojo se asocia a Iron Man (y a Spider-Man por extensión), sería otro buen guiño al legado de Tony Stark si Doc Ock encuentra antigua tecnología de Iron Man y la utiliza para sus propios fines.

3. El Capitán América vigila la ciudad de Nueva York

(Image credit: Sony Pictures/Marvel Studios)

Con todo lo que ocurre en el tráiler, es posible que te hayas perdido un guiño genial a otro antiguo Vengador.

En uno de los planos generales de la película, vemos que la Estatua de la Libertad está siendo transformada en un monumento al Capitán América, con una versión gigante del icónico escudo del superhéroe en el centro del escenario. Este es el enorme objeto que atraviesa el andamiaje a medida que avanza el tráiler, y que hace que la MJ de Zendaya caiga en los momentos finales del tráiler. Aquí, el Spider-Man de Holland intenta rescatarla y, en otro flashback, recuerda mucho a los Spider-Men de Maguire y Garfield intentando salvar a MJ y Gwen Stacey en sus respectivos universos.

Puede que haya pasado algo más de tiempo desde que los Vengadores detuvieran a Thanos y sus secuaces en Endgame, pero su sacrificio sigue siendo evidente en toda la ciudad de Nueva York, como atestigua este monumento al Capitán América.

4. ¿Cambiarán de bando Sandman y Doc Ock?

(Image credit: Sony Pictures/Marvel Studios)

Otra cosa interesante que captamos es que Sandman y Doc Ock podrían cambiar de bando a medida que avanza la película.

Como vemos en el tráiler, Doc Ock se da cuenta de que el Spidey de Holland no es el Peter Parker que conoce. También es bastante reservado cuando habla con Peter, MJ y Ned mientras está encarcelado más tarde. ¿Cambiará de idea sobre su venganza tras saber lo que está en juego, no solo en este universo o en el de Raimi, sino en todos los universos?

Si es así, Doc Ock podría acabar ayudando a los buenos a rectificar sus errores. Es un tipo muy inteligente, después de todo, así que sus ideas podrían ayudar a Strange y a Spider-Man a intentar revertir los efectos del multiverso. Doc Ock se debatía entre el bien y el mal en Spider-Man 2 del 2004, pero finalmente se volvió bueno para salvar Nueva York. Algo similar podría ocurrir aquí, ya que vemos cómo una de las explosiones de Electro derriba a Doc Ock de un edificio alrededor del minuto 2.

Lo que nos lleva al Hombre de Arena. En Spider-Man 3 del 2007, Sandman es un villano que acaba siendo perdonado por el Spider-Man de Maguire por su implicación en la muerte del tío Ben. Es otro villano atormentado, que se convierte en un buen tipo al final de la película, a pesar de que lucha contra el trepamuros en el enfrentamiento final de la película.

Curiosamente, parece que Sandman es un buen tipo cuando comienza No Way Home. Al igual que en el primer tráiler, le vemos impedir que Electro ataque al Spider-man de Holland, por lo que parece que al principio intenta protegerle.

Sin embargo, sospechamos que Sandman, al igual que Doc Ock, se entera de que este Peter Parker no es la versión de Maguire. Y, si descubre que Spiderman y Strange están intentando enviar a cada villano a su universo original (donde mueren luchando contra Spiderman, nada menos) podría volverse malvado y ayudar a Electro y compañía a frustrar los planes de los buenos.

En ese sentido, entonces, Doc Ock y Sandman podrían acabar cambiando de bando y ayudando a los buenos y a los malos respectivamente.

5. ¿De quién habla el Doctor Strange al final?

(Image credit: Sony Pictures/Marvel Studios)

En la última escena del tráiler se ve cómo el multiverso irrumpe de lleno en el UCM. El Spiderman de Holland le pregunta a Strange qué está pasando, y este le responde: "Están empezando a llegar... y no hay nada que pueda hacer para detenerlo".

Entonces, ¿de quién está hablando? La apuesta segura son los Spider-Men de Maguire y Garfield que, a pesar de la voz dolida de Strange, realmente ayudarán a salvar el día.

Pero, ¿qué hay de otros personajes secretos que también se están introduciendo en el UCM? Como Venom, el antihéroe podría entrar en el UCM como parte del efecto del multiverso. ¿Podría tener un breve cameo? Es posible.

¿Y qué hay de Morbius, otro antihéroe cuya película en solitario se estrenará en enero del 2022? ¿O incluso Kraven el Cazador, que también tendrá una película en solitario y será interpretado por Aaron Taylor-Johnson? Ambos casos son poco probables, pero sería interesante que se les presentara de alguna manera.

Por último, ¿podríamos ver a Miles Morales (o a cualquiera de los otros personajes de Spider-Man) de la película animada Spider-Man: Un nuevo universo? De nuevo, es muy poco probable. No Way Home ya está repleta de suficientes personajes, así que incluir más sería exagerado. Aun así, ver a un Miles Morales animado enfrentándose a un villano de Spider-Man de acción real sería ridículamente divertido, aunque también extravagantemente absurdo.

Spider-Man: No Way Home llega en exclusiva a los cines el 17 de diciembre en todo el mundo.