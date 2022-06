La Umbrella Academy llega al Hotel Obsidian en la temporada 3 en el nuevo vídeo publicado por Netflix

Ayer, 6 de junio, comenzó la Semana Geeked 2022 de Netflix (opens in new tab). El primer día de la conferencia estuvo repleto de novedades sobre nuestras series y proyectos favoritos de la plataforma, y hubo una sección que era la más esperada por los fans: la mesa redonda con los miembros del reparto de The Umbrella Academy (opens in new tab).

El reparto y el equipo de The Umbrella Academy nos dieron más detalles de lo que nos espera en la temporada 3 de esta exitosa serie de Netflix, que como sabréis, se estrena el 22 de junio.

En la tercera temporada de The Umbrella Academy veremos a los hermanos Hargreeves enfrentarse a sus homólogos de la Academia Sparrow, que también tienen superpoderes, justo antes de pasar a afrontar otro acontecimiento potencialmente apocalíptico, momento en el que esperamos que unan fuerzas.

Hace tan solo unas semanas, pudimos ver el tráiler completo de la temporada (opens in new tab), que por cierto, es fantástico, y ahora, con motivo de la mesa redonda en la Semana Geeked 2022, Netflix ha publicado un nuevo vídeo para que podamos conocer más detalles de lo que está por venir.

En el vídeo, vemos un lugar que sabíamos que saldría en la temporada 3 de The Umbrella Academy (opens in new tab), pero que todavía no habíamos podido ver en condiciones: hablamos del Hotel Obsidian.

El Hotel Obsidian es una prisión espacial, tipo hotel, donde los peores supervillanos de la galaxia han sido encarcelados por la Academia Umbrella. Curiosamente, en los cómics se llama Hotel Oblivion, y sea como sea, esperamos ver mucha acción aquí dentro.

Aquí puedes ver el vídeo en cuestión (y más adelante te dejamos el vídeo completo de la mesa redonda):

#GeekedWeek has your first look at #TheUmbrellaAcademy 's new home-- The Hotel Obsidian. pic.twitter.com/IGa3BkBdSVJune 6, 2022 See more

En cuanto a qué otras sorpresas nos depara la tercera temporada de The Umbrella Academy, la sinopsis oficial de los nuevos capítulos dice lo siguiente:

"Después de poner fin al día del juicio final de 1963, los miembros de la Academia Umbrella vuelven al presente, convencidos de que habían evitado el apocalipsis y arreglado la línea de tiempo de una vez por todas", dice la sinopsis. "Pero después de un breve momento de celebración, se dan cuenta de que las cosas no están exactamente (bueno, para nada) como las dejaron".

"Bienvenido a la Academia Sparrow. Inteligentes, elegantes y tan fríos como el hielo, los Sparrows chocan de inmediato con los Umbrella en un enfrentamiento violento que resulta ser la menor de las preocupaciones de todos. Habrá desafíos, pérdidas y sorpresas..., y tendrán que lidiar con una entidad destructiva no identificada que causa estragos en el universo (algo que ellos pueden haber causado). Los miembros de la Academia Umbrella tendrán que convencer a la nueva familia de su padre para que les ayuden a arreglar lo que ha causado su llegada".

Si quieres conocer todos los detalles que conocemos ya sobre la temporada 3 de The Umbrella Academy, no te pierdas nuestro artículo específico (opens in new tab)donde hemos reunido toda la información disponible lo que incluye el tráiler, reparto, tramas, y mucho más.

Os dejamos a continuación el vídeo completo de la mesa redonda celebrada ayer, 6 de junio, con los actores y actrices de The Umbrella Academy (el cacho con el vídeo del Hotel Obsidian comienza en el minuto 20:52).

Como hemos comentado al principio, el primer día de la Semana Geeked 2022 nos ha traído novedades de muchas series, entre ellas, Sandman (opens in new tab), Sombra y Hueso (opens in new tab), Locke and Key y el último proyecto de terror de Guillermo del Toro: El Gabinete de Curiosidades.

La conferencia, que durará una semana, ofrecerá muchos más detalles sobre los próximos proyectos de Netflix, así que permanece atento a nuestra web para conocer las últimas noticias. Hoy es el turno de las películas, si quieres conocer toda la programación y horarios de la Semana Geeked 2022 de Netflix, encontrarás la información pinchando aquí (opens in new tab).