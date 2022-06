¿A qué hora se estrena la temporada 6 de Peaky Blinders en Netflix? ¡Por fin la podremos ver en España!

Si eres fan de Peaky Blinders, ya sabemos cuáles son tus planes para este fin de semana.

Parecía que nunca llegaría este día: por fin llega la temporada 6 de Peaky Blinders a Netflix, concretamente este viernes 10 de junio, por lo que por fin podremos ver la serie en España.

Meses después de que los británicos fueran los únicos afortunados que pudieron ver la última temporada de Peaky Blinders, ya que en Reino Unido se estrenó en la BBC el 27 de febrero, finalmente la vamos a poder ver en España oficialmente.

Si de alguna manera has conseguido evitar los spoilers, puedes emocionarte porque por fin llega el momento que todos los fans estaban deseando que llegara.

Vamos a comentar todo lo que puedes esperar ver en esta última temporada de Peaky Blinders, sin spoilers, por supuesto, pero primero, contestemos a la pregunta que todo el mundo tiene en la cabeza: ¿a qué hora se estrenará la temporada 6 de Peaky Blinders en Netflix España? Pues todos los capítulos estarán disponibles de forma simultánea este viernes 10 de junio a partir de las 9:00 de la mañana.

Bueno pues ya puedes ir emocionándote. Vamos a empezar mostrándote el tráiler de la sexta temporada de Peaky Blinders, por si no lo has visto todavía.

Está claro que esta temporada tendrá un tono especialmente duro y oscuro, y parece que esta última temporada no dejará indiferente a nadie.

¿Qué y a quiénes esperamos ver en la temporada 6 de Peaky Blinders?

Los nuevos capítulos de la sexta temporada de Peaky Blinders cuentan con un guion que ha sido descrito como "jod***mente fuerte". Está preparado para no dejar indiferente a nadie, y atará los cabos sueltos que dejó el cliffhanger del final de la temporada 5.

Como sabréis, la sexta temporada será la última de esta serie creada por Steven Knight, pero la historia continuará en una película "ambientada y grabada en Birmingham" destinada a ponerle el broche final a los Blinders.

A continuación hay spoilers sobre las temporadas 1-5 anteriores, pero NO de la nueva sexta temporada estrenada en Reino Unido. Si todavía no te has puesto al día, ya sabes que puedes ver Peaky Blinders en Netflix (opens in new tab).

Bueno, pues para empezar podéis esperar ver algunas caras familiares tratando de atar los cabos sueltos que dejó el fallido intento de asesinato de Sir Oswald Mosely organizado por Tommy.

Por cierto, hablando de este turbio personaje fundador de la Unión Británica de Fascistas, el actor Sam Clafin retomará este papel. También sabemos que el primer episodio de la temporada 6 se llama 'Black Day', es decir 'Día Negro', lo cual sugiere que podríamos conocer las respuestas a preguntas muy importantes nada más empezar la nueva temporada.

Sam Claflin returns as Oswald Mosley in #PeakyBlinders series 6📷 Matt Squire pic.twitter.com/8gGnrYsDjNFebruary 25, 2021 See more

Obviamente, Cillian Murphy retomará su increíble papel como Tommy, junto con otros habituales miembros del clan Shelby como Paul Anderson (Arthur). También volveremos a ver a Lizzie Stark, la segunda mujer de Tommy, que es interpretada por Natasha O'Keeffe.

Behind the scenes with Cillian Murphy on #PeakyBlinders series 6📷 Anthony Byrne pic.twitter.com/O7pj9nfiRFMarch 12, 2021 See more

Paul Anderson returns as Arthur Shelby in #PeakyBlinders series 6. 📷 Robert Viglasky pic.twitter.com/Qc9FJPVwaKMay 14, 2021 See more

Por otro lado, los problemas psicológicos de Tommy también desencadenaron las apariciones de su mujer muerta, Grace Shelby, por lo que es probable que también veamos a Annabelle Wallis nuevamente.

Una noticia que nos ha sorprendido más, y que nos ha alegrado enormemente, es la confirmación de que Tom Hardy volverá a aparecer interpretando a Alfie Solomons, tras su milagrosos regreso en la temporada 5 después de recibir un disparo en la cabeza la temporada anterior. La cuenta oficial de Peaky Blinders en Twitter compartió hace poco un avance, junto con el texto "mira quién ha vuelto", que mostraba a Solomon encontrándose con Tommy cara a cara por primera vez. Puedes ver el vídeo a continuación:

Look who's back. #PeakyBlinders Series 6, streaming early 2022@BBC @BBCiPlayer pic.twitter.com/xfpGmCM5aeDecember 1, 2021 See more

Gina y Tommy hablan sentados en un sofá en la temporada 6 de Peaky Blinders. (Image credit: BBC)

¿Y qué pasa con la misteriosa mujer de Michael, Gina, que es interpretada por Anya Taylor-Joy, la estrella de Gambito de Dama? ¿Anda la pareja detrás del fallido intento de asesinato? El intento de Michael de hacerse con el control de la Compañía Shelby ciertamente despierta nuestras sospechas.

Independientemente de esto, sabemos que conoceremos a más miembros de la familia de Gina en la temporada 6: el director Anthony Byrne le dijo a GQ (opens in new tab)en agosto de 2019 que "Gina, y su misteriosa familia, se darán a conocer".

Parece que las turbias maquinaciones de la élite, en esta época entre guerras, se volverán más claras en la próxima temporada, pero cuando se trata de Gina, específicamente, "hay mucho que revelar sobre ella. Ella es una jugadora, es una manipuladora. Es parte de un plan más amplio", dijo Byrne.

Por otro lado, el director también confirmó en un podcast de la BBC, que Stephen Graham aparecerá en la temporada 6, pero no haciendo de Al Campone, que es a quien interpretó en la serie Boardwalk Empire. Y es algo que hubiera tenido lógica, ya que en el final de la temporada 5 se hizo referencia al conocido capo de la Mafia de Chicago.

Stephen Graham saldrá en la temporada 6 de Peaky Blinders (Image credit: BBC)

Otros actores confirmados por el Twitter oficial de la serie son Rebecca Keatley, James Frecheville, Amber Anderson y Conrad Khan. Este último ha triunfado bastante últimamente, lo que incluye una nominación para el premio BAFTA a la estrella emergente, por lo que es una adición emocionante a un reparto ya increíble.

Por otro lado, está Billy (interpretado por Emmett J. Scanlan), quien podría o no ser la persona que traicionó a Tommy y a la pandilla al final de la temporada 5. Scanlan le dijo a Digital Spy (opens in new tab) que espera que, si Billy era la rata, se enfrente a los Blinders en el futuro. También mencionó que el guion de la temporada 6 es "tan jod***mente fuerte", y añadió: "No os decepcionará, os lo prometo. Steven [Knight] es un maestro".

Sabemos que sin dudas averiguaremos quién es el que ha traicionado a Tommy. De hecho, el director de la serie, Anthony Byrne, le dijo a Digital Spy (opens in new tab) que aquellos que hayan prestado mucha atención, deberían saber ya quién fue. "Cortamos algunos fotogramas de esa sección final para hacerlo más ambiguo". ¡Nos parece todo muy emocionante!

¿Qué harán con el personaje de la tía Polly? (Image credit: BBC)

¿Qué harán con el personaje de la tía Polly, tras el triste fallecimiento de la actriz que la interpretaba?

Tras el triste fallecimiento de la actriz Helen McCrory, la maravillosa tía Polly, no contamos con que el personaje vuelva a aparecer en la temporada 6 de Peaky Blinders.

En una entrevista reciente a Esquire (opens in new tab), Cillian Murphy (Tommy) afirmó que "si no fuera por el Covid, habríamos visto una temporada totalmente distinta, que además contaría con Helen"; entendemos que se refería a que si hubieran podido grabar antes, tal y como estaba planeado en un principio, la actriz hubiera podido participar en la grabación.

Un tiempo atrás, antes del fallecimiento, le preguntaron al creador de la serie, Steven Knight, si el personaje de la tía Polly sobreviviría hasta el final de la serie, a lo que él simplemente contestó: "Sí".

La propia McCrory también había expresado previamente su deseo de regresar para la gran temporada final de la serie, porque estaba ansiosa por "llevar la serie hasta el final".

No está claro cómo actuará ahora el equipo de producción de la serie ante esta triste pérdida, pero en el artículo de Esquire antes mencionado, se afirma que el guion de la temporada 6 "tuvo que ser revisado y hubo que reescribir el personaje de la tía Polly". Por supuesto, el elenco y el equipo de la serie también rindieron homenaje a McCrory en las redes sociales (opens in new tab).

(Image credit: Tiger Aspect Productions / BBC)

¿Cuándo está ambientada la temporada 6 de Peaky Blinders?

Respecto al contexto en el que se desarrollará la temporada 6 de Peaky Blinders, sabemos que la Segunda Guerra Mundial comenzará a hacerse notar en la trama de la serie. "Debido a la naturaleza de la década, la de 1930, sabemos lo que sucedió al final: estalló la guerra. Hay rumores de guerra y eso va eclipsando todo. Hace que las apuestas sean más altas", dijo Knight a la Asociación de Prensa en 2020.

Ese período de tiempo encajaría con los saltos en el tiempo característicos de la serie entre una temporada y otra. No olvidéis que Peaky Blinders comenzó ambientada en 1919 en medio de los vecindarios sin ley de la Birmingham de la posguerra.

Qué lejos hemos llegado, ¿eh?

Hablando sobre la temporada 6 de Peaky Blinders, Cillian Murphy le dijo al medio Rolling Stone (opens in new tab) y a Esquire (opens in new tab) que los nuevos capítulos son "realmente oscuros" y "muy intensos", y añadió que "la palabra que usamos es 'gótica'. ¡Sí, va a ser muy fuerte!"

¿Una historia "gótica" y "fuerte" ambientada en medio de la creciente amenaza de la Segunda Guerra Mundial? Parece que nos espera un viaje muy dramático.

Por cierto, a pesar del amplio contexto político de la temporada 6, Murphy le dijo a Esquire que "una gran parte de la nueva temporada es muy cercana a casa; de hecho, todas las cosas que realmente surgen en la temporada 6 son de cerca de casa..."

Eso sugiere que los problemas que rodean a la familia más cercana de Tommy serán una parte central de la temporada 6. Murphy también admitió que hay una “trama brillante con Tommy y Lizzy y los niños, que es muy, muy fuerte; Creo que Tommy siempre es súper frágil en lo que respecta a ellos: la idea de 'si algo les pasara a los niños...'”

Sin embargo, más allá de esos detalles confusos que rodean a la familia, tendremos que esperar hasta que se estrenen los nuevos capítulos en España el 10 de junio para saber realmente qué nos espera en la temporada 6 de Peaky Blinders.