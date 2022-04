La purga de Netflix continúa: otra comedia ha sido cancelada después de una sola temporada

Un nuevo día... pues una nueva cancelación: Netflix se ha cargado otra serie más.

En este caso, la plataforma ha decidido cancelar "Mucho más que listos", una comedia cuyo título original es "Pretty Smart", y que está (estaba) protagonizada por Emily Osment, a la que nuestros lectores más jóvenes quizá conozcan por su papel de compañera de Miley Cyrus en la serie Hannah Montana de Disney Channel.

Esta serie se estrenó en octubre de 2021, y trataba sobre una chica con unos estándares bastante altos llamada Chelsea, interpretada por Osment, que se había licenciado en Harvard y aspiraba a ser escritora. Después de que su novio la dejara de forma inesperada, se ve obligada a mudarse con su hermana Claire y sus tres compañeras de piso.

Mientras que Chelsea es refinada y disfruta de las cosas buenas de la vida, Claire y sus amigos son más despreocupados y excéntricos. Naturalmente, esto da lugar a muchas escenas graciosas... pero parece que ya no nos harán reír más.

Esta serie se une así a "Educar a un superhéroe" (título original Raising Dion), que también ha sido cancelada por Netflix esta misma semana. Eso sí, que no os quepa duda de que estas no serán las últimas cancelaciones que veremos en las próximas semanas, ya que el servicio de streaming está sufriendo una buena crisis tras el anuncio de que han perdido 200.000 suscriptores desde el inicio de 2022.

Este gran bajón ha hecho que el valor de la compañía se haya reducido en 50.000 millones de dólares. También se sabe que Netflix está reevaluado muchos de sus proyectos en desarrollo, siendo los proyectos de animación los más afectados.

Los informes sobre la cancelación de la serie "Mucho más que listos" apuntan a que el motivo ha sido que la actriz protagonista, Emily Osment, pasará a formar parte del elenco principal de la serie spin-off de The Big Bang Theory, El joven Sheldon (Young Sheldon), que ya ha sido renovada para las temporadas seis y siete, después de las cinco que ya lleva.

También cabe señalar que la primera, y ahora única, temporada de la serie había terminado en un cliffhanger, por lo que los guionistas y el equipo de producción claramente planeaban un futuro para "Mucho más que listos".

¿Se va a quedar Netflix sin series que pueda cancelar?

Pues al menos de momento no. Si os fijáis en el listado de programación original distribuida por Netflix, veréis que en la columna de "Estado" de muchas de las series pone "Pendiente", de hecho, ahora mismo lo pone más de 200 veces.

Si una serie está etiquetada como "Pendiente", básicamente significa que esta en el purgatorio de Netflix. Se trata de series que están a la espera de que la plataforma les dé su veredicto; no saben si se seguirán emitiendo o si serán canceladas.

Los grandes éxitos de Netflix, como Stranger Things y los Bridgerton, ya han sido seleccionados y ya es oficial que contarán con una nueva temporada, pero algunas series de alto perfil, aunque un poco menos populares, están a la espera de conocer su destino: este es el caso, por ejemplo, de Muñeca Rusa, In From the Cold (traducida como "El regreso de la espía") y Pieces Of Her (o "¿Sabes quién es?" en español).

¿Cuántas de estas series pendientes podrán estrenar otra temporada? ¿Lo lograrán, o pasarán a forma parte del grupo formado por series como Archivo 81, Cowboy Bebop o El club de las niñeras, y no sobrevivirán a la purga? Ya lo veremos...