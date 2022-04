Estrenos de Prime Video en mayo de 2022

Prime Video ha estado preparándose lentamente para sus estrenos de este 2022. Llevamos un tercio del año y, después de un par de series y películas de éxito entre enero y abril, la plataforma de streaming de Amazon está calentando motores para darnos contenido de aún más calidad.

Las grandes series y películas de Prime Video (The Boys y El Señor de los Anillos: los Anillos de Poder) no estarán con nosotros hasta dentro de unos meses. Eso sí, hay otras películas y series que llegan a Prime Video este mes, tanto originales como de otras productoras.

El drama 'Salvajes' vuelve para una segunda temporada, mientras que 'Spider-Man: Un Nuevo Universo' se cuela en el catálogo de Prime Video. Una nueva serie de citas, un drama de ciencia ficción y muchas películas también llegarán este mes de mayo, así que hay mucho contenido que pueda llamar tu atención.

Como suele ocurrir, los estrenos mensuales de Prime video no son tan extendidos como Netflix, pero hay más que suficiente para mantenerte ocupado. Aquí tienes todos los estrenos que llegarán a Prime Video en mayo de 2022.

Prime Video en mayo de 2022: estrenos destacados

Salvajes temporada 2

Estreno: viernes, 6 de mayo

Después de una emocionante primera temporada que sorprendió a la audiencia en diciembre de 2020, 'Salvajes' vuelve para una segunda tanda a principios de mayo.

Para los que no conozcan esta serie de éxito de Prime Video: 'Salvajes' sigue un grupo de adolescentes que, en su retiro espiritual femenino a Hawaii, quedan aisladas en una isla desierta después de que el avión en el que iban cayera al océano. La serie sigue a las chicas mientras aprenden a trabajar y vivir juntas, pero algo no va bien en la isla ni en lo que rodea al accidente aéreo...

Nos abstendremos de hacer spoiler de la primera temporada de 'Salvajes', y los que hayan visto la primera temporada saben de qué estamos hablando. Todavía estás a tiempo de ver la primera temporada antes de que estrenen la segunda, con un reparto representativo y narrativa que engancha con sorpresas que posicionan a la serie como una de las que no te puedes perder si eres suscriptor de Prime Video.

Spider-Man: Un Nuevo Universo

Estreno: viernes, 6 de mayo

No es la mejor película de Spider-Man, ese título se lo dejamos a Spider-Man 2 (2004) y No Way Home (2021), pero llegará a Prime Video en mayo. Si no la has visto todavía (¿en serio?) este es tu momento.

Spider-Man: Un Nuevo Universo es un festival para la vista con su animación de estilo cómic, sus momentos cómicos, su historia y una banda sonora totalmente distinta al live-action de Spider-Man. Honestamente, es difícil hacerle justicia en una par de párrafos, pero la tienes que ver si eres fan del hombre araña, los superhéroes, los cómics o las películas en general. Ah, e introduce todo el multiverso de Marvel antes de la Fase 4 de las películas y series del UCM, así que es una pionera en muchos aspectos.

Un Nuevo Universo estáprotagonizada por Shameik Moore como Miles Morales, un puertorriqueño rebelde al que... sí, le muerde una araña radioactiva. Después de que el Peter Parker de su universo fuera asesinado por el villano Kingpin, Miles, con ayuda de Spider-Man y Spider-Woman de otros universos consigue detener los planes de Kingpin.

Hay una razón (bueno, unas cuentas) por la que esta película es una de las mejores de superhéroes que se han hecho nunca. Guárdatela para verla cuando se estrene.

Night Sky

Estreno: viernes, 20 de mayo

Este puede ser el éxito que estaba buscando Prime Video. ¿Un drama de ciencia ficción con J.K Simmons y Sissy Spacek, con toques del director y productor ejecutivo de The Crown? Te lo compro.

Simmons y Spacek son Franklin e Irene York, una pareja mayor que, años atrás, descubrió una cámara (enterrada en su jardín) que actúa como portal a un lejano planeta en principio inhabitable. La pareja ha guardado el secreto bajo llave desde entonces, pero los vecinos y las autoridades empiezan a tener curiosidad por el jardín de los York, sobre todo cuando un joven llamado Jude (Chai Nansen) aparece misteriosamente en el planeta desértico.

Amazon Studios sabe producir proyectos de ciencia ficción sorprendentes, entrañables y apasionante, que hagan pensar, como 'Historias del bucle' y la reciente estrenada 'Outer Range'. Esperamos que Night Sky tenga tanto éxito como ellas este mayo.

Prime Video en mayo de 2022: todo el contenido

Todo lo que llega a Prime Video en mayo de 2022

Esta es una lista con todas las películas y series que llegarán a Prime Video este mayo de 2022:

1 de mayo

Ellas dan el golpe

El hombre más enfadado de Brooklyn

Malas influencias

Battleship

Blackfish

El viaje alucinante de Bill y Ted

Las alucinantes aventuras de Bill y Ted

Las pistas de Blue (temporada 1)

En honor a la verdad

Crank

Cuestión de pelotas

Los colegas del barrio

Colega, ¿dónde está mi coche?

Enemigo público

Europa One

Quien a hierro maya

Fargo

El gordo Alberto

Campo de sueños

The Guardian

Hitman

Independence Day

El caso Slevin

Mamma Mia!

El buen nombre

Trabajo basura

Open Range

Pearl Harbor

Platoon

Carrie 2: la ira

Camino a la perdición

Escuadrón rojo

Shrek

Shrek 2

Entre copas

Venganza

Tangerine

Tombstone: la leyenda de Wyatt Earp

Rompedientes 2

La cruda realidad

La chica del valle

Bienvenido a casa Roscoe Jenkins

El bosque maldito

La noche más oscura

6 de mayo

LOL: Si te ríes pierdes México (Serie original de Amazon)

Spider-Man: Un Nuevo Universo

The Contractor

Salvajes temporada 2 (Serie original de Amazon)

10 de mayo

Respect

19 de mayo

Bang Bang Baby (temporada 1 parte 2)

20 de mayo

Night Sky (Serie original de Amazon)

27 de mayo