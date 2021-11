Lo sentimos Cowboy Bebop, Arcane es el nuevo éxito de Netflix

Netflix ha revelado cuál de sus nuevas series va por buen camino para convertirse en el nuevo gran éxito de la plataforma, y no es Cowboy Bebop o la segunda temporada de Tiger King.

Arcane, que es la adaptación animada de Netflix de League of Legens (LoL), el popular videojuego de Riot Games, parece que se convertirá en el nuevo gran éxito de la plataforma.

Y parece que con diferencia. Según el portal Netflix Top 10, una nueva página web oficial de Netflix en la que se pueden consultar las series y películas más populares de Netflix durante los últimos siete días, Arcane ha superado a Cowboy Bebop y a Tiger King, con una diferencia destacable.

En la semana que terminó el 21 de noviembre, Arcane había acumulado un total de más de 38 millones de horas de visualización durante los últimos siete días. Por otro lado, Cowboy Bebop, serie que todo el mundo pensaba que triunfaría sobre las demás (aunque algunas personas eran algo reacias a la adaptación), se queda detrás con 21.6 millones de visualizaciones. La segunda temporada de Tiger King, por su parte, alcanzó 30.3 millones de horas durante el mismo período de tiempo.

(Image credit: Netflix)

Pero eso no es todo. Según la compañía de análisis de audiencias a nivel global llamada Parrot Analytics, la primera temporada de Arcane, a día de 21 de noviembre, fue la tercera serie más vista de entre todas las distintas plataformas de streaming que hay. La Rueda del Tiempo de Amazon y Juego de Tronos de HBO, son las únicas series que han sido más vistas durante el mismo intervalo de tiempo.

Desde que los tres primeros capítulos de Arcane se estrenaron el 6 de noviembre, la serie ha ido creciendo en popularidad. Los datos de Parrot Analytics muestran que el interés de la audiencia ha ido creciendo en un impresionante 629% desde que estrenó. Hasta el 19 de noviembre, Arcane incluso ha superado en EEUU a Stranger Things y The Mandalorian.

Entonces... ¿a qué se debe esto? ¿Por qué Arcane ha triunfado tanto en comparación con otras series recientes?

Para empezar, está la crítica. Actualmente, Arcane tiene una calificación del 98% en la web de reseñas llamada Rotten Tomatoes, así como una calificación del 100% entre los críticos. Muchos medios (incluidos nosotros mismos) han elogiado la fantástica animación en 3D de estilo pictórico, las voces, las complejidades de los personajes y la rica y atractiva historia y construcción del mundo de la serie.

Por otro lado, Cowboy Bebop y la segunda temporada de Tiger King no han recibido críticas tan buenas. La primera de ellas ha recibido unas puntuaciones de 54% de los fans y 48% de los críticos, mientras que Tiger King ha sido peor calificada, con un 41% y un 18%, respectivamente.

(Image credit: Netflix)

Luego está el tema del boca en boca. Al igual que pasó con El Juego del Calamar anteriormente, Arcane no era una serie que todo el mundo estuviera esperando a que se estrenara, mientras que Tiger King y Cowboy Bebop sí, y todo el mundo pensaba que estos serían los grandes éxitos de Netflix de noviembre.

Pero aun así Arcane es el que se ha llevado la corona. Claro que los críticos han ayudado a que la gente hablara de esta serie, pero son los suscriptores de Netflix los que han acumulado todas esas horas de visualización. Muchos habrán conocido la serie por sus amigos o su familia, y esto es lo que ha traído el éxito a la serie.

Por último, Netflix tiene un historial que cada vez va a mejor en lo que se refiere a adaptaciones animadas de populares franquicias de videojuegos. El gigante del streaming ya tuvo gran éxito con Castlevania, mientras que su versión del juego de estrategia Dota: Sangre de dragón también fue bastante bien recibida.

Otras esperadas adaptaciones de Netflix que están por llegar, como Tomb Raider, Sonic, The Division y Assassin's Creed, demuestran que la plataforma seguirá apostando por este género. Si además añadimos la reciente incorporación de Netflix Games, queda claro queda plataforma pretende dar cada vez más prioridad al mundo relacionado con los videojuegos.

Por lo tanto, no nos sorprende que, teniendo en cuenta su inesperado éxito, Arcane ya haya confirmado su segunda temporada. Todavía hay muchas cosas que contar sobre el mundo, los personajes y los héroes de League of Legends.

Si bien se podría decir lo mismo de Cowboy Bebop, no ha sido tan bien recibida como Arcane. Y, para una plataforma de streaming conocida por cancelar con mucha facilidad sus proyectos si no triunfan tanto como esperaban, es posible que el futuro de la serie dependa de si será capaz de alcanzar a Arcane o no. Ahora mismo, parece poco probable, pero tiempo al tiempo; también es cierto que Cowboy Bebop lleva menos tiempo desde que se estrenó.