Las 10 mejores películas originales de Netflix del 2020

Ha sido un año heterogéneo para las películas de Netflix. Algunos éxitos aparentemente garantizados como 'Hillbilly, una elegía rural' y 'The Prom' recibieron la indiferencia de los críticos, y su intento más descarado por la gloria del Oscar del 2019, 'El Irlandés', se fue a casa con las manos vacías, para sorpresa de nadie.

Para nosotros, la película estándar de Netflix parece que se está convirtiendo en sinónimo de comedias románticas cursis al estilo de Hallmark Channel. Aun así, en el año pasado particularmente, fue muy de agradecer el tener un flujo casi constante de contenido para ver.

Entre los casi 200 largometrajes y documentales que la plataforma de streaming estrenó en el 2020, hubo unos cuantos que ayudaron a mantener la posición de liderazgo de este servicio. Aquí están 10 de las mejores películas originales de Netflix del 2020.

El Juicio de los 7 de Chicago

(Image credit: NICO TAVERNISE/NETFLIX © 2020)

Aaron Sorkin, que ocupó la silla del director por segunda vez en su carrera, regresó al drama de su primera aventura en Hollywood, 'Algunos hombres buenos'. Esta es una obra de referencia que inevitablemente traza paralelismos con una ola más contemporánea de disturbios civiles, explorando el tenue y políticamente motivado juicio de los manifestantes contra la guerra de Vietnam en el año 1968.

Sacha Baron Cohen brilla como el más antagonista de los siete acusados amenazados con la cárcel por simplemente ejercer su derecho a protestar, pero cada miembro del impresionante elenco maneja con aplomo el diálogo rápido y vivo de Sorkin. Mientras tanto, las representaciones de las manifestaciones del grupo y el metraje documental de la vida real ayudan a amplificar aún más la impactante sensación de injusticia. No te la puedes perder.

La Vieja Guardia

(Image credit: AIMEE SPINKS/NETFLIX)

Mejor conocida por sus dramas románticos ('Beyond the Lights', 'Love and Basketball'), Gina Prince-Bythewood inicialmente parecía una elección inusual para dirigir una adaptación de cómic sobre un grupo de duros mercenarios inmortales que repartían leña. Sin embargo, fue su capacidad para crear personajes matizados y darles espacio para respirar también, lo que hizo que 'La Vieja Guardia' destacara entre la oferta habitual de superhéroes. Sin embargo, no es que ella haya dejado de lado la acción: las secuencias de lucha cuerpo a cuerpo y otra valiente actuación de Charlize Theron, como las que cimentaron su posición como la máxima heroína de Hollywood, se aseguraron de que todavía hubiera mucho para dar al público de palomitas de microondas.

Mank

(Image credit: Netflix)

No hay nada que le guste más a Hollywood que las películas gratificantes sobre Hollywood, así que podíamos que esta mirada bien elaborada tras de la cortina de la edad de oro del cine tuviera un gran protagonismo en los Oscar 2021. Adaptada del guion de su difunto padre, la nueva y esperada película de David Fincher documenta la búsqueda de Herman J. Mankiewicz para cumplir con el plazo de acabar el guion de una película poco conocida llamada 'Ciudadano Kane'.

Sin duda, Mank es más una película para cinéfilos que una película que gustaría al público como 'La La Land' o 'The Artist'. Pero incluso aquellos con un interés pasajero en los pioneros del cine pueden apreciar su cinematografía monocromática, las interpretaciones superlativas de Gary Oldman como el borracho titular y autodestructivo y Amanda Seyfried como la amante radiante de su archienemigo, y la música de Trent Reznor (Nine Inch Nails).

Estoy pensando en dejarlo

(Image credit: Netflix)

Posiblemente la película original de Netflix más desconcertante hasta la fecha, 'Estoy pensando en dejarlo' casi hace que David Lynch parezca un narrador convencional. Charlie Kaufman ('Cómo ser John Malkovich') siempre ha estado orgulloso de subvertir las expectativas del público, por supuesto, pero lleva su enfoque onírico a nuevos y confusos terrenos con esta adaptación de la novela homónima de Iain Reid. Alejándose aún más de sus raíces en los programas de talentos de la BBC, Jessie Buckley impresiona particularmente como una mujer joven que sufre una crisis existencial durante un viaje para conocer a los padres de su novio. Incluso después de varios visionados, es difícil determinar exactamente qué es real, si es que algo lo es. Sin embargo, de alguna manera, el tipo de rareza de Kaufman todavía se las arregla para meterse debajo de nuestra piel.

El Dilema de las Redes Sociales

(Image credit: Exposure Labs/Netflix)

Sin lugar a dudas, el documental más comentado del 2020 (que no se llama Tiger King), esta reveladora visión de los poderes devastadores de las redes sociales inspiró a muchos espectadores, aunque sea brevemente, a realizar una desintoxicación digital. Liderados por varios ex-miembros de Silicon Valley que intentan expiar sus pecados tecnológicos, el llamado a las armas de Jeff Orlowski reveló con aterrador detalle cómo Instagram, Twitter, etc., nos mantienen constantemente pegados a nuestros móviles.

Y la exploración del efecto dañino de tales plataformas en el panorama político, en particular con la difusión de noticias falsas, resultó ser igualmente inquietante. Claro, los dramáticos interludios pueden haber recalcado el punto demasiado literalmente. Pero en un año en el que la desinformación era más peligrosa que nunca, ¿quién necesita sutileza?

Festival de la canción de Eurovisión: la historia de Fire Saga

(Image credit: Netflix)

Muchos se sorprendieron cuando Will Ferrell anunció que haría una carta de amor a Eurovisión. Seguramente una celebridad de Hollywood no entendería todos los matices de un fenómeno de la cultura pop europea que ha entretenido y desconcertado al público durante 64 años.

Así que la estrella de Anchorman pronto demostró su improbable afición desde hace mucho tiempo con una sátira cariñosa del concurso musical, que clavó su mezcla de drama, comedia y música. Rachel McAdams y Dan Stevens también se lanzan de todo corazón a una divertida y ridícula saga en la que hay ruedas gigantes de hámster, elfos asesinos y una Demi Lovato fantasmal. Pero ten cuidado: tendrás a "JaJa Ding Dong" rebotando en tu cabeza un buen rato.

Campamento extraordinario

(Image credit: Netflix)

Después de ganar un Oscar con su primer largometraje, la compañía de producción de Barack y Michelle Obama continuó su buena racha inicial con otro retrato empático de una revolución en Estados Unidos. Mientras que American Factory exploró el impacto de la globalización inversa, Crip Camp se centra en el movimiento por los derechos de las personas con discapacidad que surgió de un retiro hippie en Nueva York de la década de 1970.

Combinando imágenes de archivo con activistas en Camp Jened (incluido el codirector James LeBrecht), el éxito de Sundance permite a esta comunidad marginada contar su propia historia poco conocida contra todo pronóstico. Con la banda sonora perfecta del rock clásico de la era de Woodstock, también es una inspiración que calienta el corazón sin bajar demasiado al barro.

Enola Holmes

(Image credit: Netflix)

Dos películas de Guy Ritchie con Downey Jr, esa desastrosa parodia de Will Ferrell, la serie intermitente de la BBC y 154 episodios de Elementary: incluso el fan más acérrimo de lo mejor de Baker Street podría ser perdonado por estar un poco cansado de Sherlock Holmes. Afortunadamente, esta enérgica adaptación de las novelas para jóvenes adultos de Nancy Springer aporta algo nuevo al universo de los súper detectives, es decir, una hermana menor.

En uno de sus primeros papeles protagonistas posteriores a Stranger Things, Millie Bobby Brown aprovecha la oportunidad de interpretar a un personaje más vibrante. Su Enola Holmes es carismática, empoderada y, como muestra su búsqueda para descubrir a su madre desaparecida, tan ingeniosa como su hermano. No es de extrañar que ya se esté promocionando una segunda aventura familiar.

Si supieras

(Image credit: KC Bailey)

Una estudiante chino-estadounidense acepta escribir la carta de amor de un deportista, solo para enamorarse ella misma del objeto de sus afectos. La primera película de Alice Wu desde 2005 parece de primeras otra entrega más de género romántico juvenil en el que Netflix ha encontrado un filón, pero hay mucha más profundidad aquí que en The Kissing Booth y similares.

Siguiendo los pasos de la gran película para adolescentes 'Fuera de onda', 'Si supieras' toma un clásico literario (Cyrano de Bergerac) y lo transporta a los pasillos de un instituto de hoy con aplomo, y con la ayuda de algunas excelentes actuaciones naturalistas de un elenco relativamente desconocido. Con suerte, Wu no esperará otros 15 años para hacer algo más.

Hermanos de armas

(Image credit: Netflix)

A partes iguales, drama militar inmersivo, emocionante película de atracos y fascinante lección de historia negra, la generacional 'Hermanos de Armas' demuestra una vez más que Spike Lee sigue siendo tan audaz como siempre.

Siguiendo en la línea de su BlacKkKlansman nominado al Oscar, el autor revisa la década de 1970 desde una perspectiva rara vez vista, a saber, la de cuatro veteranos afroamericanos de Vietnam. Mientras regresan a su antiguo campo de batalla para recuperar tanto el cuerpo de su comandante caído (interpretado en flashback por el tristemente fallecido Chadwick Boseman) como la gran cantidad de oro que enterraron, Lee explora cómo sus experiencias de guerra han dado forma a sus vidas con el tipo de despreocupación y la energía que esperamos de uno de los cineastas más dinámicos de Hollywood.