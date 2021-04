The Witcher temporada 2: Netflix confirma que se estrenará a finales de 2021

Netflix ha confirmado en una carta sobre los beneficios de la compañía que The Witcher temporada 2, Sex Education temporada 3, Cobra Kai temporada 4 y You temporada 3, entre otras, volverán en la segunda mitad de 2021, y tras conversaciones posteriores, concretaron que The Witcher y You llegarían en el último trimestre, es decir entre octubre y fin de año 2021.

"Anticipamos que el crecimiento de suscriptores se acelerará para la segunda mitad de 2021, ya que muchas series populares volverán, tales como Sex Education, The Witcher, La Casa de Papel y You", dice Netflix. Las series han estado terminando su producción en medio de la pandemia de Covid-19, y los fans llevan esperando más de un año para ver el regreso de Henry Cavill en The Witcher.

Según los informes, la temporada 3 de Sex Education se grabó en un grupo burbuja en el Reino Unido a finales del año pasado, esto significa que los miembros del reparto y el equipo tuvieron que aislarse antes de empezar la producción. Los fans de la serie seguro que se alegrarán mucho de que esta comedia vuelva este año.

Por otro lado, Netflix generó entusiasmo por sus películas nuevas que se estrenarán más adelante en 2021, "incluido el final de la trilogía Mi primer beso y películas a gran escala protagonizadas por grandes actores, como Red Notice (Gal Gadot, Dwayne Johnson y Ryan Reynolds) y Don 't Look Up (con un elenco de estrellas que incluye a Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Cate Blanchett, Timothée Chalamet y Meryl Streep)".

Parece que será una segunda mitad de año muy emocionante en Netflix, que tiene que remontar tras un comienzo de 2021 muy tranquilito.

¿Cómo le va a Netflix?

En la carta sobre los beneficios de la compañía, Netflix ha afirmado que no ha cubierto las expectativas que tenía para el primer trimestre de 2021 en cuanto a número de suscriptores, culpando a lo alto que puso el listón el 2020 y al contenido nuevo más comedido que ha habido hasta ahora en 2021 debido a la pandemia.

Netflix contaba con sumar 6 millones de usuarios en el primer trimestre de este año, pero al final "solo" consiguió 4. Aun así, la extraordinaria cifra total de suscriptores es de 207.6 millones, que por darle contexto es casi cuatro veces y media el número de habitantes de España.

Esta carta a los inversores también explica que la compañía alcanzó máximos históricos en ganancias e ingresos, lo que indica que, a pesar de haber conseguido menos suscriptores de lo esperado, las cosas van muy bien para Netflix. Eso se debe en parte a que los retrasos en la producción causados ​​por la pandemia, conllevaron un gasto menor para Netflix para crear contenidos.

El auge de los servicios de streaming debido a la pandemia no ha terminado, pero eso no quita que la gente esté deseando que sus series preferidas vuelvan tras una espera más larga de lo que debería haber sido.