Cobra Kai temporada 4: Netflix confirma que se estrenará en 2021

Netflix ha concretado un poco más la fecha de estreno de la temporada 4 de Cobra Kai, y será en el último trimestre de 2021. La producción de la nueva temporada de este spin-off de The Karate Kid pudo seguir en febrero de este año.

Esta serie se une a las demás que han sido anunciadas para 2021: You (temporada 3), Sex Education (temporada 3) y The Witcher (temporada 2), entre otras grandes series, serán las que volverán en la segunda mitad de este año. Netflix ha explicado que debido al impacto del Covid-19, las series se han acumulado y próximamente por fin se estrenarán muchas.

Según ha dicho Ted Sarandos de Netflix esta semana, y ha publicado Deadline: "Lo que pasó en la primera parte de este año fue que muchos de los proyectos que esperábamos que salieran antes fueron pospuestos debido a los retrasos en la postproducción y los parones debidos al Covid, y creemos que volveremos a un estado más estable en la segunda mitad del año, sin duda en el cuarto trimestre, donde tenemos las temporadas que regresan de algunas de nuestras series más populares como The Witcher, You y Cobra Kai, así como algunas grandes películas que llegaron al mercado un poco más lento de lo que esperábamos, como Red Notice y Escape From Spiderhead".

Cobra Kai empezó como una serie de YouTube Premium, y luego la adquirió Netflix. La tercera temporada se estrenó en enero, y fue vista por 45 millones de suscriptores a Netflix.

Cobra Kai continúa

Que haya dos temporadas de Cobra Kai en un mismo año es todo un placer, sobre todo teniendo en cuenta que muchos espectadores descubrieron la serie recientemente: el año pasado cuando Netflix compró los derechos.

Esta serie, continúa la historia de rivalidad entre Daniel LaRusso (Ralph Macchio) y Johnny Lawrence (William Zabka), años después de los eventos sucedidos en The Karate Kid, y lo hace sobre todo desde el punto de vista de Johnny. La serie resulta realmente fácil de ver, de las que más de las de Netflix. ¿Sabes cuál es su secreto? Los episodios de 30 minutos. Realmente, no es necesario que todas las series tengan capítulos de una hora de duración, y Cobra Kai sin dudas da en el clavo con este formato para una sitcom.