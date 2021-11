Netflix Games llega hoy a los dispositivos Android

Netflix se expande a los juegos, y a partir de hoy será lanzado Netflix Games para dispositivos Android.

A partir del 3 de noviembre los suscriptores de la plataforma podrán jugar a una selección de juegos disponibles en la app de Netflix. Eso sí, de momento solo estará disponible en dispositivos Android, y la compañía ha dicho que llegará a iOS próximamente, aunque no han concretado fecha.

Netflix 🤝 videojuegos. Desde hoy los usuarios de España pueden probar algunos juegos desde nuestra app de Android. Estamos muy al principio del desarrollo y se vienen muchos títulos más. pic.twitter.com/myBcXSArmQSeptember 28, 2021

Hay cinco videojuegos a elegir: Stranger Things: 1984, Stranger Things 3, Shooting Hoops, Teeter Up y Card Blast. Hasta ahora, en realidad ya se podían probar, pero había que acceder desde la Google Play Store y, claro está, estar suscrito a la plataforma para poder jugar. Pero a partir de hoy, habrá un apartado dentro de la propia app de Netflix.

En una publicación donde han anunciado el lanzamiento global, Netflix ha explicado que como Netflix Games forma parte de la suscripción a la plataforma "no habrá coste extra, ni anuncios, ni pagos dentro de la app", y que los usuarios encontrarán estos videojuegos en una sección nueva dentro de la aplicación.

Según Netflix, los juegos están disponibles en muchos de los idiomas que ofrecen en su plataforma, por lo que cuando empieces a jugar debería estar automáticamente en el idioma que aparezca en las preferencias de tu cuenta. En caso de no estar ese título disponible, en este caso en español, te aparecerá en inglés.

En cuánto a cómo acceder, Netflix ha explicado que "los miembros de la plataforma podrán jugar en múltiples dispositivos móviles con la misma cuenta". Sí que hay un límite en el número de dispositivos, pero no lo han especificado. No lo dudes, sabrás si has alcanzado ese tope ya que te saldrá un aviso.

Netflix Games no estará disponible para cuentas infantiles: "si has configurado un PIN para prevenir que los niños accedan a perfiles de adultos, entonces el mismo PIN será solicitado para iniciar sesión en la sección de juegos".

Este no es el primer lanzamiento de Netflix Games en dispositivos Android; es solo el siguiente paso en lo que parece ser un viaje progresivo y cuidado. Hace solo un par de meses, Netflix les dio a los usuarios de Polonia la oportunidad de probar Stranger Things: 1984 y Stranger Things 3 en Android dentro de la aplicación, antes de implementar las pruebas para los usuarios de Italia y España.

Análisis: Tan solo el principio

Netflix ha sido muy claro acerca de sus planes de expandirse a los videojuegos, y ha insistido en que el proyecto está en sus "primeros días" y que "apenas ha comenzado".

¿Qué podemos esperar más adelante? En su publicación, Netflix ha dicho que esto es solo un humilde comienzo, pero no ha ocultado que tiene grandes esperanzas puestas en el proyecto y grandes ambiciones de cara al futuro.

Esto incluiría una biblioteca de juegos que "ofrezca algo para todos", desde experiencias individuales donde puedes empezar desde cero, a experiencias más inmersivas que te harán "profundizar en tus historias preferidas".

"Al igual que nuestras series, películas y especiales, queremos diseñar juegos para cualquier nivel y para todos los tipos de jugador, ya seas un principiante o un jugador de toda la vida". Todo esto suena muy bien, y deja bastante claro que los planes van mucho más allá que los cinco únicos juegos que habrá disponibles desde el lanzamiento.

Cualquiera que se haya adentrado en el mundo de los juegos relacionados con películas o series, sabe lo malos que pueden llegar a ser. Pero eso no quita que también puedan ser buenos. Cuando un contenido que ves te gusta tanto que nunca tienes suficiente, los juegos te ofrecen muchas posibilidades gracias a que te permiten "controlar la trama y vivir la experiencia" de muchas maneras.

De momento, la oferta de Netflix Games es muy escasa, pero la reciente adquisición del desarrollador del videojuego Oxenfree, Night School, sugiere que podría haber lanzamientos mucho más atractivos en el futuro.

Los usuarios tenemos disponibles muchos servicios de streaming para elegir, entre ellos Amazon Primer Video, Apple TV Plus, Disney+... y todos luchan por tener contenidos que consigan que sus suscriptores se queden con ellos, así como ganar nuevos miembros. La competencia es dura, por lo que tiene mucho sentido que Netflix haya decidido ampliar su cartera de servicios y darle a sus suscriptores una razón más para quedarse.

Tal y como ha dicho Netflix: esta aventura no ha hecho más que empezar. Será muy interesante ver cómo se desarrolla este proyecto llamado Netflix Games, hasta dónde es capaz de llegar, y ver si realmente será capaz de atraer a todos los usuarios que la plataforma espera.