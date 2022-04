Netflix quiere terminar con la práctica de compartir contraseña

Si usas la cuenta de Netflix de otra persona, esta noticia es para ti: Netflix quiere monetizar el uso compartido, y quiere hacerlo pronto.

En una carta a los accionistas como parte de los resultados del primer trimestre, Netflix ha cifrado por primera vez el número total de hogares que utilizan la cuenta de otra persona, diciendo que más de 100 millones de hogares están viendo Cobra Kai con los datos de acceso de otra persona y no pagan a Netflix por su servicio.

La empresa cuenta actualmente con más de 221 millones de suscriptores de pago en todo el mundo, pero esa cifra no ha variado prácticamente desde el último trimestre. Hay, según las cuentas de Netflix, aproximadamente un 33% más de personas que también podrían estar pagando para ver el próximo Juego del Calamar.

No es ningún secreto que el popular servicio de streaming se preocupa ahora de que la gente comparta sus cuentas. A principios de este año, dio a conocer un programa piloto en el que añadiría un recargo de 2,99 dólares a las cuentas que quisieran compartir sus credenciales fuera del hogar. Por ahora, se está probando en Chile, Costa Rica y Perú.

Sin embargo, basándose en la redacción de la carta, ahora está claro que Netflix podría moverse rápidamente para ampliar el programa. En la carta, Netflix explica que "aunque no podremos monetizarlo todo ahora, creemos que es una gran oportunidad a corto y medio plazo. A medida que trabajemos para monetizar el uso compartido, el crecimiento del ARM, los ingresos y los visionados se convertirán en indicadores más importantes de nuestro éxito que el crecimiento de los miembros."

Los problemas de crecimiento de Netflix se deben a una serie de factores, que Netflix dice no poder controlar, como el número de personas que compran smartTVs, el cambio (o no) de los servicios de cable y televisión a los servicios a la carta (como Netflix) y el aumento de los costes de los datos. Vale la pena señalar que Netflix, que no controla el coste de los datos de banda ancha pero sí gestiona los precios de su propio servicio, ha subido las tarifas en los últimos años, incluyendo un considerable aumento en enero.

A pesar del alto número de personas que comparten Netflix (100 millones en todo el mundo), Netflix señala que el número de personas que comparten el servicio se ha mantenido relativamente estático en los últimos años. Aun así, esto no hace que Netflix tenga menos ganas aprovechar esos ingresos potenciales.

También está claro que, a medida que el mundo vuelve a la vida tras el COVID, Netflix ha experimentado una especie de crecimiento y declive en forma de latigazo. Creció rápidamente durante el 2020, pero retrocedió significativamente en el 2021 y ese retroceso solo se ha incrementado debido a que Netflix no puede controlar esas decenas de millones de personas que comparten cuentas que no pagan.

¿Qué significa esto para ti?

Si eres uno de los millones de personas que comparten las cuentas de tus padres, tal vez de un amigo o de parientes lejanos, Netflix te está dando un aviso. Probablemente no habrá un recargo global por compartir cuentas ni hoy, ni mañana, ni la semana que viene, pero se va acercando, y muchos tendrán que empezar a plantearse cuánto echarían de menos Stranger Things, Rick y Morty, Seinfeld, The Witcher o Los Bridgerton.