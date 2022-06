"El Gabinete de Curiosidades" de Guillermo del Toro en Netflix podría ser la antología de terror de nuestros sueños... o pesadillas

Netflix ha publicado el primer avance del último proyecto de terror de Guillermo del Toro, llamado "El Gabinete de Curiosidades".

Lo han hecho durante el primer día de la Semana Geeked 2022 de Netflix (6 de junio), el mini-tráiler nos permite echa un primer vistazo, bastante espeluznante por cierto, a la próxima serie antológica de terror, que contará con 8 historias espeluznantes. Además, han compartido el reparto que iremos viendo a lo largo de las distintas partes, y hay muchas caras conocidas.

Comencemos con el vídeo de avance, aquí lo tienes:

Lo cierto es que hay poco que se pueda deducir de este primer vídeo de avance de "El Gabinete de Curiosidades" de Guillermo del Toro en Netflix. Bueno, lo que sí queda claro es que es escalofriante, que no dejará indiferente a nadie, y que hará que más de uno tenga pesadillas por la noche.

Pero hay algunas cosas concretas que sí que sabemos ya, por ejemplo, que la serie estará compuesta por 8 historias independientes, y habrá un director de género de terror diferente para cada una de ellas. Jennifer Kent (Babadook), David Prior (The Empty Man: El Mensajero del Último Día), Panos Cosmatos (Mandy) y Keith Thomas (The Vigil) son algunos de los que dirigirán una entrada de la próxima serie de del Toro.

Pero eso no es todo. Netflix también ha desvelado el reparto que participará en cada una de las terroríficas historias, y agarraos porque es una estrella tras otra. Rupert Grint, el mítico Ron de Harry Potter (opens in new tab), Ben Barnes, el "Oscuro" de Sombra y Hueso (opens in new tab), Andrew Lincoln, Rick de The Walking Dead, Ismael Cruz Cordova, de El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder (opens in new tab) y Essie Davis, de Juego de Tronos, son solo cinco de los actores de renombre que participarán en el proyecto.

Todavía no conocemos la fecha exacta de estreno de "El Gabinete de Curiosidades" de Guillermo del Toro en Netflix, más allá de que será este 2022 (ya que así lo confirma el vídeo de avance).

En los últimos años, Netflix ha ampliado su oferta de terror en la plataforma, con series como Misa de Medianoche de Mike Flanagan, y La Maldición de Bly Manor, que han cautivado al público de todo el mundo. Otra serie de terror aclamada por la crítica y los aficionados fue Archivo 81, pero Netflix decidió cancelarla después de una temporada, para disgusto de los fans.

Y ayer en el primer día de la Semana Geek también quedó bien claro que Netflix tiene muchos proyectos de terror más en desarrollo, y muchos llegarán este mismo año.