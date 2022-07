Ofertas en portátiles gaming y PC gaming que esperamos ver en el Amazon Prime Day 2022

¡Aguantad la emoción gamers! ¡Ya solo quedan unos días para el momento que estabais deseando!

El Amazon Prime Day 2022 (opens in new tab) es el 12 y el 13 de julio, y tenemos muchos motivos para emocionarnos este año.

¿A qué me refiero? Pues más de uno sabrá que el año pasado fue un auténtico fiasco en lo que respecta a ofertas en PC gaming (opens in new tab). Al fin y al cabo, ya sabéis: era imposible comprar tarjetas gráficas, no había disponibilidad, los precios estaban disparados, etc.

En aquel contexto, fue una decepción, aunque ya nos lo esperábamos, que no hubiera descuentos en PC gaming, y seguro que muchos de vosotros estáis deseando poder renovar por fin vuestra plataforma de juegos, pudiendo además ahorrar algo de dinero en el proceso.

Pues bien, este año, como decimos, la situación del mercado está mucho más normalizada y esperamos grandes ofertas en PCs gaming.

Por otro, los portátiles gaming no se vieron demasiado afectados por este problema el año pasado, por lo que ya tuvimos grandes descuentos muy interesantes en 2021, y ahora en 2022, no pueden más que ser mejores todavía.

Por lo tanto, si quieres un nuevo PC gaming (opens in new tab)o un portátil gaming (opens in new tab), permanece atento a este Amazon Prime Day 2022.

Aquí en TechRadar, estaremos trabajando a tope para traerte las mejores ofertas que vayan saliendo en tiempo real, por lo que asegúrate de volver a este artículo para que no se te pasen los mejores descuentos.

Eso será una vez que comience el evento, de momento, repasemos un poco las ofertas que vimos el año pasado, y además, os vamos a contar cómo puedes disfrutar de las ofertas sin tener que pagar por la suscripción a Amazon Prime.

Por cierto, si también buscas las mejores ofertas en accesorios y periféricos gaming, las encontrarás en este otro artículo específico que hemos preparado (puedes acceder pinchando aquí) (opens in new tab). En ese artículo hemos incluido auriculares, teclados, ratones, sillas y monitores especializados para jugar.

Cómo acceder a las ofertas del Amazon Prime Day

Para poder disfrutar de las ofertas del Amazon Prime Day, debes estar suscrito a Amazon Prime. Pero no te preocupes, porque puedes hacerlo gratis gracias a la prueba gratuita de 30 días.

Para acceder a las ofertas, solo debes registrarte en Amazon Prime (opens in new tab) y podrás disfrutar de los mismos beneficios que los miembros de pago: envíos gratis, acceso preferente a ofertas, streaming en Prime Video, música, etc.

Podrás cancelar la suscripción en cualquier momento, y si lo haces antes de que pasen los 30 días, podrás aprovechar el Amazon Prime Day 2022 al máximo y ahorrar dinero, sin pagar ninguna suscripción.

Por otro lado, si cambias de opinión y decides permanecer suscrito a la plataforma (al fin y al cabo, te ofrece mucho por muy poco dinero), pasarán a cobrarte 36€ al año, o 3.99€ al mes, una vez que pasen los 30 días.

(opens in new tab) Amazon Prime a mit... ¿Quieres conseguir Amazon Prime por sólo 1,50€ al mes? (opens in new tab) Con Amazon Prime Student, puedes disfrutar de las mismas ventajas que cualquier suscriptor de Prime, pero a mitad de precio. ¡El único requisito es ser estudiante universitario!

Por último, también cabe señalar que muchos otros vendedores aprovechan el tirón del Amazon Prime Day para ofrecer sus propios descuentos y ofertas, por lo que aunque no seas miembro de Amazon Prime, es posible que saques partido al comprar en otras plataformas online.

Ofertas en portátiles gaming

Mejores ofertas del Amazon Prime Day en portátiles gaming:

¿Quién dijo que para jugar hay que tener sí o sí un ordenador de sobremesa? Hay mucha gente que por el motivo que sea necesita cierta movilidad, y por suerte las marcas lo saben, y cada vez hay más y mejores portátiles gaming (opens in new tab) en el mercado que equipan los mejores componentes.

Un problema típico de estos dispositivos siempre ha sido que se calentaban mucho, pero cada vez hay mejores tecnologías para impedir esto. Además, los mejores portátiles gaming cuentan con fantásticas pantallas con altas tasas de refresco y bajos tiempos de respuesta que te darán ventaja en tus partidas, así como teclados mecánicos y por supuesto, muchos modelos con luces RGB para dar ese toque gaming extra.

El año pasado hubo ofertas increíbles en portátiles gaming, y creemos que este año serán probablemente incluso mejores.

Una vez que comience el Amazon Prime Day 2022, encontrarás aquí las mejores ofertas en portátiles gaming, pero hasta entonces, te dejamos unos ejemplos de ofertas que vimos el año pasado, para que puedas hacerte una idea de lo que te espera:

(opens in new tab) ASUS TUF Gaming F15

Ahorro de 200€. ¿Un portátil gaming por menos de 600€? Pues sí, en el Amazon Prime Day todo es posible. Este modelo es uno de los reyes de la relación calidad-precio, y el año pasado, con esta oferta, fue una de las estrellas del Prime Day. ¿Qué comprabas por ese precio? Pues una pantalla de 15.6" con una maravillosa tasa de refresco de 144Hz, procesador Intel Core i5-10300H, 16GB RAM, 512GB SSD y la gráfica NVIDIA GTX1650.

Precio: 799€ 599.99€.

(opens in new tab) ASUS TUF Dash F15

Ahorro de 399€. ¡Vaya descuentazo! Este modelo es impresionante, y por eso está en lo alto de nuestro ranking de mejores portátiles gaming (opens in new tab). Esta configuración tiene una pantalla FullHD con una impresionante tasa de refresco de 144Hz, y por dentro, equipa procesador Intel Core i7-11370H, 16GB RAM, 512GB SSD y la increíble gráfica NVIDIA RTX3060. Entonces, ¿quién puede resistirse si lo puede comprar a este precio?

Precio: 1399€ 999.99€.

(opens in new tab) Gama Razer Blade 15

Ahorro de 350€. ¿Quieres apostar por lo más alto? ¡Vamos a por un pepinazo! La gama Razer Blade 15 cuenta con portátiles gaming increíbles de alta gama, y por eso está en nuestro ranking de mejores portátiles gaming (opens in new tab). El año pasado en el Prime Day muchas configuraciones estaban en oferta. Por ejemplo, este con pantalla FullHD con tasa de refresco de 360Hz, y con unos componentes muy, muy potentes: Intel Core i7, 32GB RAM, 1TB SSD y la impresionante gráfica Nvidia RTX 3080, estaba muy rebajado.

Precio: 3099.99€ 2749.99€.

Nota: había otras configuraciones, con precios que partían de 1599€ y con descuentos de 200€.

Ofertas en PC gaming

Mejores ofertas del Amazon Prime Day en PC gaming:

Si te preguntas cuál fue la categoría más decepcionante del Amazon Prime Day 2021, yo la respuesta la tengo clara: los PC gaming (opens in new tab). Probablemente por culpa de la escasez de componentes a nivel global que había durante esa época, las ofertas en PC gaming del 2021 fueron muy limitadas, de hecho, casi inexistentes.

Sí que hubo algunas ofertas en PC gaming montados por piezas, o de gama baja, pero como sabrás, no había disponibilidad de tarjetas gráficas, y por lo tanto, no hubo ofertas en ordenadores gaming de alta gama.

Por suerte, esto ha cambiado. Las mejores tarjetas grárficas del mercado vuelven a estar disponibles, y además han vuelto a sus precios de venta recomendados, por lo que somos muy optimistas respecto a las ofertas en PC gaming de este Amazon Prime Day 2022.

Ya sabes que los mejores PC gaming (opens in new tab) te harán disfrutar de una experiencia de juego realmente inmersiva. Mientras que probablemente podrías jugar con ordenadores menos potentes, solo los mejores te deleitarán con un rendimiento increíblemente fluido y detalles gráficos impresionantes.

Si eres gamer, tal vez el 12 y el 13 de julio sea el momento que llevas esperando un par de años, y por fin podrás renovar tu plataforma de juegos. Recuerda que también tenemos un ranking de mejores PC gaming (opens in new tab), donde encontrarás una guía con los mejores modelos del mercado, y además, está nuestra herramienta incorporada para encontrar los mejores precios en los distintos vendedores.

Sea como sea, no olvides volver aquí cuando comience el Amazon Prime Day 2022, ya que esperamos grandes ofertas.

(opens in new tab) NITROPC

Ahorro de 141.10€. Este es un ejemplo del tipo de ofertas en PC gaming que pudimos ver en 2021. Como ves, no es que sea el mejor PC del mercado, pero bueno, al menos te apañaba para jugar y podía ofrecer una experiencia gaming satisfactoria a más de uno. Y lo que es innegable, es que este pack te daba mucho por su precio:

- PC Gamer (CPU Ryzen 5 3400G 4/8 x 4,20Ghz (Turbo) | Gráfica Vega 11 | RAM 16GB | M.2 512GB).

- Monitor 18,5".

- Teclado.

- Ratón.

- Auriculares

Precio: 815.48€ 674.38€.

