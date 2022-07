Ya no tienes excusa para no comprarte ese PC gaming que llevas tiempo deseando - mira las ofertas y no lo pienses más

Si eres gamer, este 12 y el 13 de julio es el momento que llevas esperando un par de años, y por fin podrás renovar tu plataforma de juegos.

Como sabrás, debido a la escasez de componentes a nivel global que hemos sufrido en el último par de años, llevamos mucho tiempo en el que ha sido prácticamente imposible comprar una tarjeta gráfica, ya que había muy poca disponibilidad, y lo que había, costaba un ojo de la cara porque el precio estaba por las nubes.

Y claro, ¿qué hace un PC gaming sin una tarjeta gráfica? Pues nada de nada.

Por todo eso, el Amazon Prime Day 2021 fue decepcionantes porque no hubo prácticamente nada de ofertas en PC gaming (opens in new tab). Pero por fin, esto ha cambiado. Las mejores tarjetas gráficas del mercado vuelven a estar disponibles, y además han vuelto a sus precios de venta recomendados, por lo que este año, el Amazon Prime Day 2022, nos ha traído maravillosas ofertas en PCs gaming (opens in new tab), de todas las gamas de precios.

Eso significa que por fin podrás comprarte el equipo que estabas deseando para jugar a tus videojuegos, sin que tengas que gastar tanto dinero como pensabas.

Recuerda que también tenemos un ranking de mejores PC gaming (opens in new tab), donde encontrarás una guía con los mejores modelos del mercado, y además, cuenta con nuestra herramienta incorporada para encontrar los mejores precios en los distintos vendedores.

Aquí tienes las mejores ofertas más interesantes del Amazon Prime Day 2022:

10% de descuento Acer Predator Orion 3000

(opens in new tab)Ahorra 150€ ¿Qué? ¿Eres de los que ha pensado que les ha gustado la oferta anterior pero quieres un procesador Intel Core i7? ¡Pues oído cocina! ¡Aquí lo tienes! El mismo modelo, pero con i7-11700F.

Lo demás es todo igual: la gráfica Nvidia RTX 3070, 16GB de RAM y 1TB de SSD. Precio: 1549€ 1399€ (opens in new tab).

21% de descuento HP OMEN 25L

Ahorra 320€ De verdad que estas tres primeras ofertas que os estamos mostrando son las tres increíbles. ¡Este es otro equipo en maravilloso! Por dentro, encuentras lo necesario para que tus juegos rindan a la perfección: Intel Core i7-11700F, 16GB de RAM DDR4, 1TB de SSD y la fantástica gráfica Nvidia RTX 3060... pero espera... ¡que encima incluye Windows 11! Yo me daría prisa, creo que las unidades se acabarán rápido. Precio: 1549€ 1229€ (opens in new tab).

15% de descuento HP Pavilion Gaming TG01

Ahorra 110€ Venga, vamos con una opción más asequible. Este PC gaming equipa el procesador AMD Ryzen 5 5600G, 16GB de RAM, 512GB de almacenamiento SSD y cuenta con la tarjeta gráfica Nvidia GeForce GTX 1650. No es un pepinazo, pero te rendirá bien para la mayoría de juegos, y no te costará mucho. Si quieres más potencia, más abajo te mostramos el mismo modelo pero con mejores componentes. Precio: 749€ 639€ (opens in new tab).

12% de descuento Acer Nitro 50

Ahorra 110€ Si la configuración de la oferta anterior te parece bien, pero prefieres un PC gaming con un aspecto más gaming, y una CPU un pelín más potente, entonces este es el tuyo. Comparte muchas especificaciones con el anterior: 16GB de RAM, 512GB de SSD y la gráfica Nvidia GeForce GTX 1650, y el único cambio es que en este caso el procesador es el Intel Core i5-12400 (que es algo más potente que el anterior). Precio: 909€ 799€ (opens in new tab).

15% de descuento HP Victus by HP 15L

Ahorra 170€ Este PC gaming ofrece una relación calidad-precio muy buena. Lo cierto es que sus componentes parecen los mismos que los de la oferta anterior, pero hay una diferencia que no hay que pasar por alto: el procesador es de 12ª generación (y no de 10ª) por lo que es mucho más nuevo. Esta es la configuración: Intel Core i5-12400F, 16GB de RAM, 512GB de SSD y tarjeta gráfica Nvidia GeForce RTX 3060. Precio: 1099€ 929€ (opens in new tab).

16% de descuento HP Victus by HP 15L

Ahorra 140€ ¿Te ha gustado esa elegante torre blanca de la oferta anterior, pero quieres gastar menos? Pues entonces aquí tienes otra configuración del mismo modelo, con otra gráfica, por lo que te costará menos, y lo mejor de todo es que en este caso ¡incluye Windows 11! Mantiene el mismo procesador Intel Core i5-12400F, los 16GB de RAM, 512GB de SSD, y simplemente cambia la gráfica por la Nvidia GeForce GTX 1650. Precio: 899€ 759€ (opens in new tab).

13% DE DESCUENTO PC Gaming + monitor + accesorios gaming

(opens in new tab)Ahorra 100€. Si buscas un equipo gaming completo, ya sea para tu hijo o porque vas a empezar a jugar ahora de forma esporádica (obviamente no pidas milagros a este equipo), este pack te rendirá bien y te ofrece mucho por tu dinero. La oferta incluye todo lo necesario:

- Monitor de 22 pulgadas

- Ratón y teclado gaming

- Auriculares gaming

- PC gaming con procesador AMD 3000G (3.5GHz), gráfica RX Vega 3, 16GB de RAM, 256GB de almacenamiento SSD M.2 + 1TB de almacenamiento HDD. Precio: 779.21€ 679.21€ (opens in new tab).

