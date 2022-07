Amazon Prime Day 2022: ofertas en teclados gaming - sube el nivel de tu experiencia de juego ahorrando dinero

Estamos a tan solo unos días de que comience el Amazon Prime Day 2022 (opens in new tab), ya que será el 12 y 13 de julio. Esperamos que estés preparado para poder aprovechar al máximo las ofertas, y más si eres gamer, ya que este podría ser el momento perfecto para que completes tu plataforma gaming, ahorrándote mucho dinero en el proceso.

En este artículo vamos a recopilar para ti las mejores ofertas en teclados gaming del Prime Day 2022, para que no te pierdas ninguna, y además, así podrás comprar con la tranquilidad de saber que si un producto está aquí, es porque merece la pena.

Por cierto, si necesitas un portátil gaming, un PC gaming, unos auriculares gaming, un ratón gaming, u otros accesorios gaming, también te tenemos cubierto, ya que contamos con artículos específicos para ello:

Pero volvamos a los teclados. Es posible que algunos gamers le den más prioridad a comprarse otros periféricos gaming antes que el teclado, pero eso solo puede ser porque no son conscientes de los beneficios que aporta un teclado gaming.

Si completas tu PC gaming (opens in new tab) con uno de los mejores teclados gaming (opens in new tab), podrás alcanzar mayores puntuaciones. Estos teclados ofrecen mucho más que una llamativa iluminación RGB: te ayudarán a derribar ese muro que te limita a la hora de jugar a los mejores juegos para PC (opens in new tab), y te darán ventaja en el juego, además de hacerte disfrutar de una experiencia mucho más inmersiva.

Los mejores teclados gaming te darán mayor precisión, velocidad y rendimiento. Además, también vienen con extras que aumentan tus posibilidades de ganar, como los switches mecánicos, calidad de construcción mejorada, comodidad, un tiempo de respuesta menor al pulsar una tecla, la posibilidad de personalizar las teclas, y mucho más.

Por supuesto, los mejores teclados gaming también vienen con preciosos diseños, y muchos tienen iluminación RGB que les da el toque gaming que a tanta gente le gusta.

Si todavía no tienes un teclado gaming, o quieres cambiar el que tienes, aprovecha el Amazon Prime Day 2022. Lo mejor de todo, es que esperamos ofertas en modelos de todas las gamas de precios, por lo que independientemente de cuánto te quieras gastar, podrás ahorrarte dinero.

Cuando comience el evento, estaremos trabajando sin descanso buscando las mejores ofertas para ti en tiempo real, por lo que iremos actualizando este artículo constantemente durante las 48 horas que duran los descuentos.

De momento, te dejamos una recopilación de ofertas del año pasado, para que puedas ir haciéndote a la idea de lo que te espera este Prime Day 2022 (opens in new tab).

Ofertas en teclados gaming

Mejores ofertas en teclados gaming del Prime Day

Las ofertas en teclados gaming del Prime Day 2021 fueron fantásticas, y lo mejor de todo es que había muchos modelos rebajados que consideramos que son de los mejores del mercado, ya que están en nuestro ranking de mejores teclados gaming (opens in new tab).

Si un teclado en oferta está en nuestro ranking (opens in new tab), así te lo haremos saber, y podrás acceder a ese artículo (opens in new tab) para conocer muchos más detalles sobre el modelo en cuestión. Echa un vistazo a las ofertas del año pasado:

(opens in new tab) Razer Huntsman Tournament Edition

Ahorro de 60€. ¡Este era el top 5 de nuestro ranking de mejores teclados gaming (opens in new tab)! ¡Y mira qué descuentazo! Este teclado cuenta con teclas opto-mecánicas, unidad óptica, barra estabilizadora de teclas, y gran durabilidad, y te hará disfrutar del mejor rendimiento en tus juegos, además de ser rápido y tener un tamaño compacto.

Precio: 149.99€ 89.99€.

(opens in new tab) Razer Huntsman Elite

Ahorro de 70€. ¡Vamos con otro modelo de nuestro ranking! Si necesitas velocidad, entonces este modelo es tu mejor opción. Razer lleva el rendimiento de este teclado al siguiente nivel, y es difícil encontrar un teclado más rápido en el mercado. Además, es muy cómodo y por si fuera poco, tiene más iluminación RGB de la que te puedas imaginar.

Precio: 209.99€ 139.99€.

(opens in new tab) Corsair K55 RGB PRO XT

Ahorro de 20€. Otro más del ranking. El Corsair K55 Pro XT es un teclado gaming con un montón de características para jugar (comodidad, rendimiento fantástico, luces RGB, y más), pero es que si eres streamer, este teclado te encantará. Es compatible con Stream Deck y cuenta con seis teclas macro fantásticas. Te encantará el tacto de su reposamuñecas.

Precio: 79.99€ 59.98€.

(opens in new tab) SteelSeries Apex 3

Ahorro de 25€. ¿Lo adivinas? Exacto, este también está en el ranking, y además lo llamamos "el rey de la calidad-precio". Este teclado gaming cuenta con iluminación RGB de 10 zonas, reposamuñecas magnético y ofrece un rendimiento fantástico. Además, si eres de los que no soportan esos típicos ruidos de clics de los teclados mecánicos, apreciarás muchísimo las silenciosas teclas de este.

Precio: 79.99€ 54.99€.

(opens in new tab) Teclado + Ratón gaming Havit

Ahorro de 34€. ¿Qué tal un pack teclado+ratón gaming, que te cueste poco porque está en oferta, y que además sea de calidad? No te dejes engañar por el precio, ¡este modelo también es de los mejores del mercado! Si buscas gastar poco dinero pero no quieres renunciar a una increíble experiencia gaming hazte con este combo de Havit. No tiene botones multimedia, pero lo compensa en calidad.

Precio: 65.99€ 31.99€.

