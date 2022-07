Amazon Prime Day 2022: mejores ofertas en monitores gaming - es el último día para aprovechar estos descuentos

El Amazon Prime Day 2022 (opens in new tab) termina hoy 13 de julio a las 23:59h (y comenzó ayer 12 de julio a las 00:01h), por lo que si quieres aprovechar las ofertas, debes darte prisa.

Para ayudarte, y que puedas ahorrar tiempo, en este artículo hemos reunido las mejores ofertas en monitores gaming, para que puedas subir de nivel tus partidas ahorrando dinero. Además, los modelos que encuentres aquí será porque realmente merecen la pena.

No serás consciente de lo que increíblemente importante que es el monitor que uses para jugar hasta que no uses uno de los mejores monitores gaming. La diferencia es tan grande que no podrás dejar de sorprenderte cada vez que enciendas tu ordenador.

Si inviertes en una buena pantalla hecha específicamente para juegos, automáticamente tendrás ventaja a la hora de jugar, ya que podrás aprovechar los beneficios de características como una alta tasa de refresco, un tiempo de respuesta mínimo, una relación de aspecto más amplia e incluso la curvatura del monitor. Todo esto te ayuda a tener una experiencia de juego más fluida y envolvente que sacará el máximo provecho de la tarjeta gráfica que tengas en tu PC gaming.

También es importante que te fijes en que el monitor gaming que te compres esté optimizado para tu gráfica. Las de Nvidia trabajan con G-Sync mientras que las GPU AMD ofrecen FreeSync. Te recomendamos que compres un monitor que tenga la tecnología perfecta para tu gráfica; no es que no vaya a funcionar si no lo haces, pero de esta manera sacarás el máximo partido.

Aquí tienes las mejores ofertas en monitores gaming de este Amazon Prime Day 2022:

¿Quieres saber cuáles son los mejores modelos? Echa un vistazo a nuestro ranking de mejores monitores gaming

41% de descuento ASUS TUF VG27BQ

Ahorra 190€. Si te llama la gama de monitores de la oferta anterior, pero para ti es más importante la rapidez para tus videojuegos que la resolución pura y dura, cosa que nos parece lógica, esta es una gran opción. Atención: hablamos de una tasa de refresco de 165Hz con un tiempo de respuesta de tan solo 0.4ms, lo cual es increíble. Además, soporta tanto FreeSync como G-SYNC. La resolución en este caso es FHD (1920x1080) y el tamaño de la pantalla es 27 pulgadas.

Precio: 469€ 278.99€.

17% de descuento ASUS VG27AQ1A

Ahorra 55.48€. Vale, y ahora busquemos un punto intermedio entre ambos modelos anteriores. Este es de 27 pulgadas y tiene una resolución WQHD (2560x1440), la tasa de refresco es maravillosa, de 170Hz, y el tiempo de respuesta de 1ms. Soporta G-SYNC y HDR 10. Ahora ya, te toca elegir a ti. Yo, de estos tres Asus TUF, creo que me quedaría con este.

Precio: 334.48€ 279€.

