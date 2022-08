6 cosas que el iPhone 14 debería copiar de los móviles Android para ser mejor

La nueva gama iPhone 14 (opens in new tab) de Apple está a punto de llegar, ya que Apple ha confirmado que celebrará un gran evento de lanzamiento el 7 de septiembre. Ese día esperamos conocer cuatro nuevos modelos de iPhone, y gracias a las filtraciones y los rumores, ya podemos hacernos una buena idea de todo lo que nos ofrecerán estos nuevos móviles... y de todo de lo que carecerán.

Entre las mejoras que esperamos, destaca que en los modelos Pro por fin desaparecerá el anticuado notch, por lo que tendrán un diseño algo más parecido a los móviles Android, que tienen una apariencia más moderna.

Eso es un buen comienzo, pero creemos que hay muchas otras cosas que Apple debería empezar a copiar de Android. A continuación, hemos detallado 6 características que nos gustaría que Apple implementara en su nueva gama iPhone 14, ya que haría que los móviles subieran de nivel... aunque muchas de estas mejoras las vemos difíciles, por no decir imposibles.

1. Zoom óptico de 10x

El Samsung Galaxy S22 Ultra tiene una capacidad de zoom impresionante (Image credit: Future)

Esto es algo que queremos ver sí o sí en más móviles del mercado, ya sean Android o iPhone. A día de hoy, no hay ningún iPhone que ofrezca zoom óptico de 10x, y tan solo unos pocos Android lo ofrecen, siendo el más importante el Samsung Galaxy S22 Ultra (opens in new tab).

Es una pena que no encontremos esto más a menudo, ya que es una función realmente fantástica: permite capturar imágenes que son simplemente imposibles con un zoom de menor alcance, y que con un zoom digital se verían demasiado granuladas.

Los iPhones actuales tienen un zoom óptico de 3x y, aunque se habla de que Apple está trabajando en un zoom óptico mejorado, las filtraciones sugieren que no lo veremos hasta el iPhone 15, y que su alcance máximo será de 5x.

2. Carga realmente rápida

El Xiaomi 12 Pro se puede cargar muchísimo más rápido que cualquier iPhone (Image credit: TechRadar)

Todos los modelos de la gama iPhone 13 (opens in new tab) soportan una velocidad de carga máxima de 30W, lo cual hoy en día es algo bastante lento. Dicho esto, los Samsung Galaxy, que son sus rivales más directos, también se han quedado atrás en este aspecto. Pero claro, muchos otros modelos del mercado juegan en otra liga muy superior a día de hoy.

Por ejemplo, el Xiaomi 12 Pro (opens in new tab) se puede cargar a 120W, lo cual significa que puedes conseguir una carga completa desde cero en apenas 18 minutos. Incluso cuando se trata de carga inalámbrica, el móvil de Xiaomi alcanza los 50W, lo cual es verdad que es de lo máximo que encontramos hoy en día en el mercado, pero hay muchos otros modelos del mercado que se quedan muy cerca. Otro ejemplo es el OnePlus 10T (opens in new tab), que se puede cargar por cable a una impresionante velocidad de 150W.

Ahora bien, no estamos diciendo que queremos que los iPhone 14 se puedan cargar a 150W, pero aunque sean 50W o 80W, ¿sería pedir demasiado?

3. Una cámara incrustada bajo pantalla

El Samsung Galaxy Z Fold 4 cuenta con una cámara incrustada bajo pantalla (Image credit: Peter Hoffmann)

El Samsung Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab) es uno de los pocos móviles que ofrecen esto, pero cada vez son más: hablamos de una cámara escondida bajo la pantalla, y creemos que esto es algo que los iPhone podrían implementar y aprovechar, y deshacerse de una vez por todas de ese anticuado notch que tienen.

Es verdad que se espera que este año el iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max (opens in new tab) por fin vendrán sin notch, y que vengan con un par de recortes en la pantalla para las cámaras, pero la verdad es que eso seguirá ocupando un espacio de la pantalla que podría aprovecharse para otra cosa. Por lo tanto, incrustar las cámaras debajo de la pantalla podría ser algo ideal.

4. Puerto USB Tipo-C

Casi todos los móviles Android se cargan a través de un puerto USB Tipo-C (Image credit: Future)

Ha habido rumores de que Apple pronto dejará atrás su propio puerto Lightning, y que por fin implementarán un puerto USB Tipo -C en sus móviles. Esto es algo que llevamos mucho tiempo esperando.

Para empezar, el USB Tipo-C es el estándar, mientras que con los iPhone como no tengas el cable apropiado no puedes cargar tu móvil (problema típico cuando estás en casa de un amigo y necesitas cargar la batería). Por otro lado, el USB Tipo-C es más rápido y mejor.

Además, un nuevo reglamento europeo obliga a Apple a hacer este cambio (opens in new tab) en un futuro. Lamentablemente, no es probable que eso pase este año.

5. Un lector de huellas dactilares bajo pantalla

Muchos móviles Android tienen un lector de huellas dactilares bajo pantalla (Image credit: TechRadar / John McCann)

Además de una cámara bajo la pantalla, también nos gustaría que la gama iPhone 14 viniera con un lector de huellas dactilares bajo la pantalla. Es verdad, el Face ID funciona bien, y no queremos que lo quiten, pero de forma complementaria, estaría bien tener una alternativa que funcione de forma rápida y fiable, al fin y al cabo, en raras ocasiones, el Face ID falla.

Por otro lado, hay personas que prefieren los lectores de huellas dactilares, y con la excepción del Pixel 6 (opens in new tab), la mayoría de los teléfonos Android modernos tienen lectores rápidos y fiables, que están completamente ocultos bajo la pantalla, lo cual es ideal.

6. Una gran batería

El OnePlus 10 Pro es uno de los muchos buques insignia Android que tienen una batería de 5.000mAh (Image credit: Future)

Apple nunca ha sido de poner baterías enormes en sus teléfonos, incluso el gran iPhone 13 Pro Max tiene una batería que se queda en 4.352mAh. Y claro, los móviles Android de ese tamaño suelen tener baterías de 5.000mAh, lo cual supone una gran diferencia.

Hasta hace poco, los iPhone no solían ofrecer una gran duración de su batería, aunque eso es algo que cambió con el iPhone 13 Pro Max, que la verdad es que dura mucho tiempo entre cargas. Ahora bien, imagina que encima la batería fuera de 5.000mAh... ¡la duración que Apple podría ofrecer con eso sería genial!

Está claro, soñar es gratis, y eso sería estupendo, pero aunque según dicen podríamos ver baterías un poco más potentes (opens in new tab) en la gama iPhone 14, nos sorprendería mucho que alguna de ellas alcanzara los 5.000mAh.