4 dispositivos que esperamos conocer en el lanzamiento del Google Pixel 7, y dos que no

Uno de los últimos grandes lanzamientos de móviles de este año está a punto de celebrarse, ya que Google presentará sus Pixel 7 (opens in new tab) el 6 de octubre, en un evento que comenzará a las 16:00 (hora española).

Pero los nuevos teléfonos no llegarán solos, ya que la compañía ya ha confirmado gran parte de lo que mostrará el mismo día, y también existe la posibilidad de que veamos otros productos. A continuación hemos detallado todos los dispositivos que están confirmados para el evento, y hemos añadido algunos lanzamientos que también son probables.

Pero eso no es todo, ya que también hemos listado los dispositivos que no esperamos ver en el evento del 6 de octubre, ya que parece que Google se los guardará para 2023.

1. Google Pixel 7: confirmado

Cómo no, tenemos que empezar por el gran protagonista del evento: el Google Pixel 7.

Dicho esto, es posible que no estemos ante una actualización demasiado emocionante del Pixel 6 (opens in new tab), ya que por lo que sabemos hasta ahora de forma oficial, y por las filtraciones y rumores, parece que el nuevo móvil será casi igual a su predecesor.

No estamos diciendo que no vayamos a ver ninguna mejora: la propia Google ha confirmado que el teléfono tendrá un nuevo chip Tensor G2, lo que seguramente significará un aumento de potencia, y la compañía también ha revelado el nuevo diseño para el teléfono.

El Pixel 7 mantendrá el distintivo módulo trasero de cámaras en forma de visor que vimos en los Pixel 6, pero en este caso estará recubierto de aluminio. Además, estará disponible en algunos colores nuevos: "Negro obsidiana", "Nieve" (blanco) y en "Lemongrass" (verde lima muy clarito). Estos cambios le dan un aspecto más elegante y premium al dispositivo, pero menos "juguetón" que el Pixel 6.

2. Google Pixel 7 Pro: confirmado

El Google Pixel 7 Pro también está confirmado para el 6 de octubre, y al igual que el Pixel 7 estándar, Google también nos ha mostrado bastantes detalles sobre el móvil, incluido en hecho de que equipará el nuevo chip Tensor G2 y que tendrá un diseño retocado, con un módulo de cámaras de metal brillante y una nueva selección de colores para la parte trasera, como el color "Hazel" (algo así como un color avellana)

Más allá de eso, ya tenemos que tirar de filtraciones, y todo apunta a que el teléfono será muy similar al Pixel 6 Pro (opens in new tab). Pero bueno, eso no es necesariamente un gran problema, ya que el predecesor cuenta con una buena y gran pantalla QHD+ de 120Hz, excelentes cámaras y una gran batería.

Aun así, si ya tienes el Pixel 6 Pro, entonces probablemente no encuentres muchas razones por las que comprarte el Pixel 7 Pro.

3. Google Pixel Watch: confirmado

El tercer y último dispositivo que está confirmado para el evento del 6 de octubre es el Google Pixel Watch (opens in new tab), del cual la compañía ya nos ha dado varios detalles, y además nos ha mostrado algunas imágenes.

Gracias a eso, ya sabemos cómo será el diseño de este smartwatch, que puedes ver en la imagen que hay justo aquí encima. Igualmente, podemos ver que el cuerpo del reloj será circular, y que contará con una correa con un sistema propietario de Google.

También sabemos que el Pixel Watch ejecutará Wear OS y que solo será compatible con teléfonos Android, por lo que los propietarios de iPhone no podrán utilizarlo. La tecnología de Fitbit moverá las funciones de salud y fitness, y podrás seguir el progreso de tus objetivos personales de fitness.

Sin embargo, aún no se han confirmado las especificaciones reales del Google Pixel Watch, así que eso es algo que averiguaremos con seguridad el 6 de octubre, junto con el precio confirmado.

4. Nuevos dispositivos Nest: probable

Google ha mencionado que hay nuevos productos Nest en camino, pero no ha dicho exactamente cuáles. Así que, aunque es probable que veamos algo con la marca Nest el 6 de octubre, aún no estamos seguros de qué será.

Sin embargo, los archivos de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) sugieren que pronto habrá un nuevo router Wi-Fi de Nest, por lo que es un candidato probable. Al parecer, será compatible con Wi-Fi 6E, pero aún no sabemos mucho más.

También es posible que veamos una segunda generación de timbres Google Nest con cable, ya que en 2021 Google dijo que llegaría en 2022 y aún no la hemos visto. La compañía afirmó que ofrecería grabación de vídeo continua cuando se emparejara con una suscripción a Nest Aware, que es una carencia importante en la generación actual.

Lo que probablemente NO veremos

Aunque parece que Google va a anunciar muchas cosas el 6 de octubre, hay dos dispositivos que no esperamos ver.

En primer lugar está la Google Pixel Tablet (opens in new tab), de la cual la compañía ya nos ha dado algún avance, pero ya ha confirmado que no se lanzará antes de 2023, por lo que habrá que esperar un poco más para el lanzamiento de la tablet.

Luego está el Google Pixel Fold (opens in new tab), el esperado y rumoreado móvil plegable (opens in new tab) de la compañía. Varias filtraciones han apuntado a que este dispositivo podría lanzarse a finales de 2022, por lo que no es imposible que lo veamos en el evento del 6 de octubre, pero lo cierto es que no parece probable.

Creemos que si realmente el teléfono plegable estuviera listo para ser lanzado, ya hubiéramos escuchado muchas más cosas sobre él a estas alturas. Por lo tanto, no esperamos verlo el 6 de octubre, y nos extrañaría mucho que Google celebrara algún evento más en lo que queda de 2022.

Pero nunca se sabe, tal vez la compañía haya estado mantenido su teléfono plegable bastante en secreto para poder darnos una gran sorpresa en el evento... pronto lo sabremos.

