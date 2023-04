Nvidia RTX 4070 vs. 3080: Zwei der besten GPUs im Kopf-an-Kopf-Rennen

Die Nvidia GeForce RTX 4070 ist endlich da, und wir sind begeistert - endlich eine Next-gen-Grafikkarte, für die du keinen Bankkredit brauchst, um sie dir leisten zu können!

Wir übertreiben natürlich, denn ihr großer Bruder, die RTX 4070 Ti, ist bereits erschwinglicher und bietet ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als die leistungsstärkeren Karten aus Nvidias "Lovelace"-RTX-4000-Reihe, aber es ist toll zu sehen, dass eine echte Mittelklasse-Grafikkarte auf dem Markt ist. Mit einem Preis von 599 US-Dollar ist dies die Karte, die die meisten PC-Spieler wirklich wollen - aber ist sie auch die beste Wahl?

Wir haben die neue GPU bereits mit ihrem direkten Vorgänger, der RTX 3070 (Öffnet sich in einem neuen Tab), verglichen und sind zu dem Schluss gekommen, dass sie zwar die bessere Karte ist, aber der niedrigere Preis der 3070 bedeutet, dass sie im Vergleich zu ihrem Nachfolger immer noch sehr gut abschneidet. Doch wie performed die RTX 4080 im Vergleich zu einer teureren Grafikkarte der vorherigen Nvidia-Generation?

Hier kommt die RTX 3080 (Öffnet sich in einem neuen Tab) ins Spiel: die Grafikkarte, die das 4K Gaming im Jahr 2021 für die breite Masse zugänglich machte. Massenhaftes Scalping und Krypto-Mining mögen dazu geführt haben, dass nicht so viele Spieler die 3080 in die Finger bekamen, wie sie es gerne gehabt hätten - aber mittlerweile sind GPUs wieder leichter zugänglich. Warum nicht eine Karte der letzten Generation kaufen, anstatt stundenlang nach einem neuen Next-gen-Modell zu suchen?

Diese Frage ist berechtigt und die RTX 3000-Serie von Nvidia ist nach wie vor aktuell. Wir gehen deshalb auf die wichtigsten Details ein und helfen dir, die beste Grafikkarte (Öffnet sich in einem neuen Tab) für dich zu finden. Kommen wir gleich zur Sache.

Nvidia RTX 4070 vs. RTX 3080: Preis

Auf dem Papier sollte die RTX 4070 diese Runde klar gewinnen. Schließlich liegt sie mit einer UVP von 599 $ deutlich unter der RTX 3080 mit 699 $. Du wirst feststellen, dass es diesmal keine regionale Währungsanpassung gibt, so dass die RTX 4070 in den meisten Regionen außerhalb der USA teurer ist.

Natürlich wird die RTX 4070 in der Zeit unmittelbar nach ihrer Markteinführung wahrscheinlich stark unter Wert verkauft werden, aber das wollen wir hier nicht berücksichtigen - schließlich ist das nicht Nvidias Schuld. Die Preise werden sich hoffentlich etwas stabilisieren, und die Händler werden wahrscheinlich "Verlosungen" für Karten zum Einzelhandelspreis durchführen, wie sie es bei der Einführung der RTX 4090 getan haben.

Auf der anderen Seite ist es immer noch schwer, eine RTX 3080 zu ihrem ursprünglichen Verkaufspreis zu finden. RTX 3080-Karten von vertrauenswürdigeren Herstellern wie Asus und Gigabyte kosten derzeit über 900 $.

Das ist doppelt seltsam, wenn man bedenkt, dass die ähnlich teure RTX 4070 Ti und die weit weniger beeindruckende RTX 4080, der direkte Nachfahre der 3080, schon seit einiger Zeit erhältlich sind. Es ist möglich, dass der Preis der 3080 nach dem Erscheinen der 4070 ein wenig sinkt, aber das kann niemand wirklich vorhersagen.

Letztendlich sind die GPU-Preise vielen externen Faktoren ausgeliefert. Die derzeitige Explosion in der KI-Forschung dank jedermanns Lieblings-Chatbot ChatGPT (Öffnet sich in einem neuen Tab)droht zu einer weiteren GPU-Knappheit zu führen, und dagegen kann Nvidia (oder PC-Spieler insgesamt) nicht viel tun. Wir geben der 4070 in dieser Runde den Vorzug, aber nur knapp - wie du weiter unten sehen wirst, bietet sie etwas mehr Leistung für dein Geld als die 3080, also verdient sie den Sieg.

Gewinner: Nvidia RTX 4070

Nvidia RTX 4070 vs. RTX 3080: Design

Die bisher veröffentlichten RTX 4000-GPUs waren wirklich verdammt groß, etwa das Topmodell RTX 4090 (Öffnet sich in einem neuen Tab). Umso erfreulicher ist es, dass Nvidia die RTX 4070 mit einem vernünftigeren Zwei-Slot-Design, das dem der RTX 3080 entspricht, ein wenig zurückgenommen hat. Sie ist sogar noch kleiner als die 3080, da sie dank eines kompakteren Kühlkörpers hinter dem vorderen Gehäuse etwas kürzer ist.

Was die Ästhetik angeht, sind die beiden Grafikkarten praktisch identisch - beachte, dass wir hier Nvidias eigene Founders Edition (FE)-Modelle der Karten vergleichen und nicht die Iterationen von Drittanbietern, die alle ihr eigenes Design haben und unterschiedliche Nutzer ansprechen.

Im Gegensatz zur RTX 3070 FE, die mit zwei offenen Lüftern auf der Vorderseite ausgestattet war, spiegelt die neue RTX 4070 FE das Split-Fan-Design der RTX 3080 FE (und der anderen derzeit erhältlichen RTX 4000-Karten) wider, bei dem sich ein Lüfter auf der Rückseite befindet und von einer Blende mit der Bezeichnung der Karte verdeckt wird.

Wir sind der Meinung, dass die neuen FE-Designs von Nvidia (beginnend mit der RTX 3000-Serie) mit ihrem schlanken Metallgehäuse und den klaren, geschwungenen Linien für die Kühlung vielleicht das Beste sind, was Team Green je produziert hat. Beide Karten sehen fantastisch aus.

Leider sind beide auch mit nicht standardmäßigen Stromanschlüssen ausgestattet. Der traditionelle 8-Pin-Stromanschluss (der beste Standard für GPU-Stromanschlüsse) wurde für beide Karten aufgegeben, wobei die RTX 3080 einen größeren 12-Pin-Anschluss verwendet, während die 4070 den sehr umstrittenen 16-Pin 12VHPWR-Anschluss nutzt.

Dieser 16-polige Anschluss erfordert einen Adapter, um mit älteren ATX-Netzteilen verwendet werden zu können (du brauchst eventuell auch einen für den 12-poligen Anschluss der 3080) und war Gegenstand des "Cablegate (Öffnet sich in einem neuen Tab)", einer glücklicherweise kurzlebigen Krise, bei der einige RTX 4090-Karten überhitzten und der Stromanschluss aufgrund einer thermischen Abweichung bei leistungsstarken GPUs schmolz. Zum Glück sollte das hier kein Problem sein.

Gewinner: Unentschieden

Nvidia RTX 4070 vs. RTX 3080: Performance

Unsere Prüfstandsspezifikationen Hier sind die Systeme, die wir für den Test der Nvidia GeForce RTX 4070 und RTX 3080 verwendet haben: CPU: AMD Ryzen 9 7950X3D

CPU-Kühler: Cougar Poseidon GT 360 AIO Kühler

DR5 RAM: 32GB Corsair Dominator Platinum @ 5.200MHz & 32GB G.Skill Trident Z5 Neo @ 5.200MHz

Motherboard: ASRock X670E Taichi

SSD: Samsung 980 Pro SSD @ 1TB

Netzgerät: Corsair AX1000 80-Plus Titanium (1000W)

Hülle: Praxis Wetbench

Diese Runde wird ein hart umkämpfter Wettbewerb. Ein älterer - aber angeblich leistungsfähigerer - Grafikprozessor gegen einen neueren, schlankeren, aber günstigeren Herausforderer? Es ist der Kampf des Jahres.

Und es ist auch ein sehr enger Kampf. Bei unseren Kreativ-Benchmarks legt die RTX 4070 einen starken Start hin und kann die 3080 in fast jedem Test hinter sich lassen. Der einzige Benchmark, der eine deutlich bessere Leistung zeigte, war der Lumion 12.5 4K-Rendertest, bei dem die 4070 dank ihrer neueren Hardware den Sieg davontrug.

Insgesamt liegt die Kreativleistung extrem nah beieinander, wobei sich die 4070 im Durchschnitt einen Vorsprung von etwas mehr als zwei Prozent sichert. In Anbetracht des niedrigeren MSRP ist das beeindruckend.

Swipe to scroll horizontally Kreativ BENCHMARK NVIDIA RTX 4070 NVIDIA RTX 3080 UNTERSCHIED HandBrake (4K bis 1080p, FPS) 170 164 3,66% Lumion 12.5 (4K-Rendering, 4-Sterne, FPH) 264 179 47,49% V-Ray GPU (CUDA) 1.871 1.790 4,53% V-Ray GPU (RTX) 2.629 2.451 7,26% PugetBench Photoshop 1.517 1.486 2,09% Row 5 - Cell 0 Row 5 - Cell 1 Row 5 - Cell 2 Row 5 - Cell 3 Durchschnittliche kreative Leistung 1.587 1.551 2,32%

Bei den synthetischen Tests ist es ein ähnlich enger Kampf. Die RTX 3080 hat hier die Nase vorn, allerdings mit einem noch geringeren Vorsprung - nur 1,37 %. Beachte aber, dass die Durchschnittswerte unten die Ergebnisse der hier nicht gezeigten Tests enthalten.

Interessanterweise wurde der größte Leistungsunterschied im 3DMark Firestrike Ultra Test festgestellt, der die Grafik- und Physikleistung bei 4K-Auflösung testet. Könnte das ein Hinweis darauf sein, wie unsere Gaming-Ergebnisse ausfallen werden...?

Swipe to scroll horizontally Synthetisch BENCHMARK NVIDIA RTX 4070 NVIDIA RTX 3080 UNTERSCHIED PassMark 3D 34.913 34.957 -0,13% 3DMark Firestrike 44.288 44.619 -0,74% 3DMark Firestrike Ultra 10.037 11.005 -8,80% 3DMark Time Spy 17.778 17.638 0,79% 3DMark Port Royal 11.154 11.583 -3,70% Row 5 - Cell 0 Row 5 - Cell 1 Row 5 - Cell 2 Row 5 - Cell 3 Durchschnittliche synthetische Leistung 36.687 37.197 -1,37%

Wir wollen nicht zu weit vorpreschen. Werfen wir zunächst einen Blick auf das 1440p Gaming - jeder weiß, dass beide Karten bei 1080p dominieren werden, also sind die höheren Auflösungen der eigentliche Kampf.

Die Hardware der 3080 mag zwar älter sein, aber sie ist einfach eine leistungsstärkere Grafikkarte als die 4070; sie gewinnt in den meisten Bereichen, wobei der größte Unterschied bei Cyberpunk 2077 mit ausgeschaltetem Raytracing zu sehen ist.

Sobald wir jedoch mit Raytracing-Grafiken arbeiten, zeigt die RTX 4070 wieder ihre Zähne. Sie schließt die Lücke in Cyberpunk deutlich und schafft es sogar, die 3080 in Returnal um 5,4 % zu überholen - ein Beweis dafür, dass Nvidias dritte Generation der RT-Technologie einige ernsthafte Fortschritte gemacht hat.

Swipe to scroll horizontally 1440p Gaming (Avg FPS, maximale Grafikeinstellungen, kein DLSS) BENCHMARK NVIDIA RTX 4070 NVIDIA RTX 3080 UNTERSCHIED Total War: Warhammer III 91 97 -6,19% Cyberpunk 2077 (Kein RT) 48 57 -15,79% Cyberpunk 2077 (Psycho RT) 35 37 -5,40% Tiny Tina's Wonderlands 107 114 -6,14% Returnal (No RT) 101 100 1,00% Returnal (RT An) 76 78 -2,56% Row 6 - Cell 0 Row 6 - Cell 1 Row 6 - Cell 2 Row 6 - Cell 3 Durchschnittliche Leistung (1440p) 99 103 -3,88%

Wenn du zu 4K übergehst, vergrößert sich der Abstand - wie unsere synthetischen Benchmark-Ergebnisse vorausgesagt haben. Bei dieser Auflösung übertrifft die RTX 3080 die neue Karte im Block im Durchschnitt um fast zehn Prozent.

Allerdings zeigt die 4070 einmal mehr, wie leistungsfähig die Lovelace-Architektur bei Raytracing-Workloads ist: Sie ist der 3080 in Cyberpunk ebenbürtig und übertrifft sie in Returnal mit einem Unterschied von mehr als 15 %.

Swipe to scroll horizontally 4K Gaming (Avg FPS, maximale Grafikeinstellungen, kein DLSS) BENCHMARK NVIDIA RTX 4070 NVIDIA RTX 3080 UNTERSCHIED Total War: Warhammer III 47 55 -11,32% Cyberpunk 2077 (No RT) 19 26 -26,92% Cyberpunk 2077 (Psycho RT) 15 15 0,00% Tiny Tina's Wonderlands 56 64 -12,50% Returnal (No RT) 59 63 -6,35% Returnal (RT On) 52 45 15,56% Row 6 - Cell 0 Row 6 - Cell 1 Row 6 - Cell 2 Row 6 - Cell 3 Durchschnittliche Leistung (4K) 57 63 -9,52%

Natürlich wird keine der beiden Karten wirklich für 4K-Gaming verwendet, ohne Nvidias raffinierte DLSS-Upscaling-Technologie zu nutzen. Was die reine Leistung angeht, hat die RTX 3080 die Nase vorn - aber es ist ein knappes Rennen und es fehlt ihr die Next-gen-Technologie, die die 4070 bietet.

DLSS 3 ist erstaunlich. Im Ernst: Dank der Full-Frame-Generation konnte die 4070 die 3080 in den meisten unterstützten Spielen im Vergleich zum DLSS 2.0 der vorherigen Generation regelrecht vernichten. Nein, wir wissen immer noch nicht, warum Nvidia dieses Mal auf die ".0" verzichtet hat.

Technisch gesehen ist die 3080 also die leistungsstärkere GPU, aber die ausgeklügelte neue Technologie der 4070 verschafft ihr in der Realität einen Vorteil. Mit DLSS 3 und dem Psycho-RT-Preset von Cyberpunk 2077 konnten wir sogar 60+ fps bei 4K erreichen - das ist wirklich der Hammer.

Zum Abschluss haben wir noch eine letzte Statistik: Die RTX 4070 bietet etwa fünfzehn Prozent mehr Leistung pro Dollar als die RTX 3080. Boom, Micdrop, der Kampf ist vorbei. Die 3080 ist raus.

Swipe to scroll horizontally Endgültige Leistungsdurchschnitte CATEGORY NVIDIA RTX 4070 NVIDIA RTX 3080 UNTERSCHIED Synthetische Benchmarks 36.687 37.197 -1,37% Kreative Benchmarks 1.587 1.551 2,32% Gaming Benchmarks (alle Auflösungen) 97 101 -3,96%

Swipe to scroll horizontally Endgültiger Leistungsdurchschnitt 13.398 13.581 -1,35% Endgültige Punkte pro MSRP Dollar 22,37 19,43 15,13%

Gewinner: Nvidia RTX 4070

Welche solltest du kaufen?

(Image credit: Future)

Die Ankunft der RTX 4070 könnte das Ende der Vorherrschaft der 3080 in der Mittelklasse des 4K-Gamings einläuten. Ehrlich gesagt fällt uns kein Grund ein, die RTX 4080 der RTX 4070 vorzuziehen - wenn du den Preis und die unglaubliche Leistung von DLSS 3 berücksichtigst, ist das ein klarer Fall für uns.

Keine der beiden Grafikkarten ist günstig (Öffnet sich in einem neuen Tab), aber die 4070 ist aktuell die günstigste Next-gen-GPU auf dem Markt - AMD hat in der Mittelklasse derzeit nichts zu bieten. 599 $ mögen für manche immer noch ein zu hoher Einstiegspreis sein, aber es lässt sich nicht leugnen, dass du mit dieser GPU eine Menge für dein Geld bekommst.

Ein kleiner Vorbehalt: Wenn du vorhast, mit 1440p oder weniger zu spielen, solltest du dir überlegen, ob du nicht lieber die RTX 3070 (Öffnet sich in einem neuen Tab) oder RTX 3060 Ti (Öffnet sich in einem neuen Tab) kaufst - zumindest bis die erwartete RTX 4060 auf den Markt kommt. Mit DLSS 2.0 können diese Karten das Gaming mit 1440p mehr als bewältigen und kosten dich nicht so viel wie die 4070.